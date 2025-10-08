Cultura

50 años de ‘Horses’, el origen de la leyenda de Patti Smith

El álbum que nació entre poesía, rebeldía y amistad en el mítico Hotel Chelsea cumple medio siglo, y su influencia sigue viva gracias a la pasión de Patti Smith y su inseparable banda

Por Carmen González Guembe

El álbum 'Horses' marcó el debut de Patti Smith y se convirtió en un ícono del rock femenino

Cincuenta años pasaron desde que Patti Smith lanzó Horses (1975), el primer álbum de la también conocida como madrina del punk, cuya celebración reunió a la cantante con parte de su banda original en una gira homenaje que este miércoles aterriza en el Teatro Real de Madrid.

La historia detrás de su debut esconde casualidades, géneros musicales y distintas formas de arte, pero también el trabajo experimental de un grupo de inexpertos que, medio siglo después, demuestran que pueden seguir tocando, ahora en más de 30 citas europeas y estadounidenses.

“Cuando grabamos Horses yo esperaba comunicarme con mentes semejantes, con los inadaptados, privados de derechos, aquellos que se alejaban de la pista habitual”, explicó la también poetisa en una publicación reciente de Facebook.

En el presente, Patti Smith (1946, Chicago, EEUU) sigue defendiendo los derechos de los inadaptados, pero en los tiempos que corren no solo lo hace con su música.

Patti Smith celebra 50 años de 'Horses' con una gira homenaje junto a su banda original

A sus 78 años escribe para sus millones de seguidores en redes sociales, publica libros y recorre los escenarios del mundo para defender la vigencia de su poesía, ahora recitada por la voz ronca de una rockstar de larga melena blanca.

Junto a ella actuarán en Madrid dos de los miembros de su banda original, el guitarrista Lenny Kaye y el batería Jay Dee Daugherty, que estarán acompañados del teclista Tony Shanahan y el propio hijo de la cantante, Jackson Smith, como la segunda guitarra de la nueva gira.

El origen de una leyenda musical

El trío -junto al bajista Ivan Kral y el teclista Richard Sohl- se reunió por primera vez en 1975 en los Electric Lady Studio de Nueva York, más adelante testigo del nacimiento de una de las primeras leyendas del rock en femenino.

Sin embargo, este debut solo fue la consumación de un pecado que se había fraguado compases atrás. Por aquel entonces, Smith vivía con su pareja, el fotógrafo Robert Maplethrope, en el mítico Hotel Chelsea, donde poetas como Allen Ginsberg o William Burroughs compartían pasillos con artistas de la talla de Dylan.

Patti Smith sigue defendiendo los derechos de los inadaptados a través de su música, libros y redes sociales

Allí, la cantante empezó a convertir sus poemas en el guion de una performance musical y lo hizo, en parte, gracias a la presencia del guitarrista Lenny Kaye, leal a ella desde sus primeras andanzas.

Así lo relata la propia Smith en una de sus obras biográficas, Just Kids (2010), cuya memoria se expande en su próximo lanzamiento literario, Pan de Ángeles, disponible el 4 de noviembre.

El cielo o el infierno en ocho temas

A partir de estas vivencias, Horses vio la luz en noviembre de 1975. En él, las voces de una generación encontraron eco en la figura esbelta, andrógina y rebelde de Patti Smith, inmortalizada por el propio Maplethorpe en la portada de un disco que ya forma parte de la historia.

El simbolismo del poeta Rimbaud fue la inspiración, recrear el carisma de Jim Morrison uno de los objetivos, pero el contrato con Arista Records hizo posible la publicación de estas ocho grandiosas canciones que la bohemia de Chicago prefirió definir como “rock de tres acordes fusionado con el poder de la palabra”.

La historia de 'Horses' mezcla poesía, rock y arte, inspirada por figuras como Rimbaud y Jim Morrison

Antes de la publicación de Horses ya intuía que su nuevo proyecto trascendería las etiquetas y ofendería a la masas. Y no se equivocaba. “Gloria: In Excelsis Deo”, abre el álbum con la frase “Jesucristo murió por nuestros pecados, pero no por los míos”, una declaración que convierte lo cristiano en un grito irreverente de independencia espiritual.

Desde el primer tema hasta “Step Out Of Line”, el álbum se hizo hueco en el mercado gracias a su espiritualidad única, un atributo que consiguió que Horses fuera incluido en el Salón de la Fama de los Grammy en 2021.

Esta mezcla de valores poéticos y subversivos también figura en el ADN de Snowball, el último material inédito publicado por la cantante este agosto, otro de los obsequios que Smith quiso regalar a sus fans en este 50 aniversario.

Además, una versión remasterizada del álbum estará disponible en tiendas a partir del 10 de octubre e incluirá tomas alternativas y otras tres canciones inéditas.

Fuente: EFE. Fotos: archivo, Pablo Astudillo; Vianney Le Caer/ Invision/AP, archivo y EFE/ Quique García.

