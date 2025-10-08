Cultura

30 pinturas de Bob Ross salen a subasta para financiar la TV pública de EEUU

Las piezas fueron realizadas durante el icónico show televisivo del artista

Guardar
El artista Bob Ross, presentador
El artista Bob Ross, presentador de la serie "The Joy of Painting". (Bob Ross Inc. vía AP)

Treinta pinturas originales del icónico artista televisivo Bob Ross serán subastadas y las ganancias se destinarán íntegramente a apoyar a la American Public Television (APT) y a estaciones de televisión pública en Estados Unidos, en medio de los recortes presupuestarios federales.

“Bob Ross dedicó su vida a hacer que el arte fuera accesible para todos a través de la televisión pública. Esta subasta garantiza que su legado continúe apoyando el mismo medio que llevó su alegría y creatividad a los hogares estadounidenses durante décadas”, escribió en un comunicado Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc.

Ross, pintor, instructor de arte y presentador de televisión, falleció en 1995 a la edad de 52 años.

Alcanzó la fama internacional gracias a su programa ‘The Joy of Painting’, en el que pintaba paisajes al óleo en vivo, siempre acompañado de su característico afro, su buen humor y una actitud positiva que lo convirtieron en un ícono cultural.

Las treinta pinturas que se
Las treinta pinturas que se subastarán abarcan la carrera de Ross e incluyen paisajes

Las treinta pinturas que se subastarán abarcan la carrera de Ross e incluyen paisajes icónicos que retratan escenas serenas de montañas y lagos que fueron creadas durante episodios individuales del programa.

La subasta concebida por Kowalski, en colaboración con la casa Bonhams, será la mayor oferta única de obras originales de Ross nunca antes presentada en el mercado y se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre.

Los fondos recaudados se destinarán al canal Create, una señal educativa y de estilo de vida lanzada en 2006 por la American Public Television junto a WGBH Boston y The WNET Group que ofrece programas sobre cocina, viajes, hogar, jardinería y arte, entre ellos ‘The Best of The Joy of Painting’, basado en el programa que Ross presentó de 1983 hasta 1994.

Este año, el Congreso recortó 1.100 millones de dólares al presupuesto de la Corporación de Radiodifusión Pública, responsable de financiar la radio NPR y la televisión PBS, lo que ha obligado a unas 330 estaciones de PBS y 246 de NPR a buscar fuentes de financiamiento alternativas.

“No se me ocurre una forma más significativa de compartir su arte que apoyando la misión educativa e inspiradora de la televisión pública”, añadió Kowalski.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Bob Rossarte

Últimas Noticias

La memoria musical como eje vital y poético: una exploración de la identidad a través de la palabra y el sonido

La autora de “Mientras sea capaz de la música” revela emociones intensas y recuerdos personales en este texto que presenta su colección de poemas

La memoria musical como eje

Cómo se escribe según la RAE: extranjerismos innecesarios en el mundo televisivo

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Cómo se escribe según la

Leonardo Padura, con Infobae: “Vivir en Cuba entre necesidades, apagones diarios y falta de dinero, ¿no es una derrota?"

El autor acaba de publicar “Morir en la arena”, una novela que ve con amargura el destino de su generación. “Debe haber una salida, no sé cómo ni cuándo, si lo supiera sería profeta en mi tierra”, dice desde La Habana

Leonardo Padura, con Infobae: “Vivir

Nobel de Literatura: quiénes son los favoritos según las casas de apuestas

Las proyecciones sitúan al australiano Gerald Murnane y al húngaro László Krasznahorkai en primer lugar. La mexicana Cristina Rivera Garza y los argentinos César Aira y Samantha Schweblin también figuran entre las preferencias

Nobel de Literatura: quiénes son

Taylor Swift introduce a Shakespeare en la conversación cultural del siglo XXI

El esperado nuevo disco de la estrella pop contiene en su tapa y en una de sus canciones centrales, una directa referencia al trágico personaje femenino de “Hamlet”

Taylor Swift introduce a Shakespeare
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia rechazó el pedido

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires

Cayó un container con pollo congelado en la conexión de la autopista 25 de Mayo y provocó demoras hacia La Plata

Modifican el plazo fijo: cuánto gano si deposito $500.000, banco por banco

Qué significa que duelan los músculos después de entrenar

Receta de muffins de limón saludables, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
¿Podrá Trump terminar con la

¿Podrá Trump terminar con la “peor guerra” entre Israel y Hamas?

Lecornu busca un acuerdo presupuestario en Francia que aleje la presión por adelantar las elecciones

De barras a croissants y milkshakes: cómo el chocolate de Dubái se convirtió en tendencia mundial

Cómo es Nueva Tabarca, la isla donde hay más gatos que habitantes

El plástico biodegradable de bambú aparece como una alternativa resistente y reciclable

TELESHOW
Adrián Suar confirmó el levantamiento

Adrián Suar confirmó el levantamiento de Los 8 Escalones: “Son momentos de la tele”

El mensaje del Mago Black que conmovió a sus seguidores tras 40 días que transformaron su vida: “Vamos por más”

Cuando el Indio Solari pidió calma en un avión: la historia detrás de las 2000 fotos y el gesto de Facundo Arana

Coty Romero expresó su angustia por el cierre de su cuenta de Instagram y admitió su error: “No lo voy a hacer más”

Nicki Nicole brilló con un show sinfónico ante 250 mil personas en el aniversario de Rosario: “Orgullosa de haber nacido acá”