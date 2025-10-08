30 pinturas de Bob Ross salen a subasta para financiar la TV pública de EEUU

El artista Bob Ross, presentador de la serie "The Joy of Painting". (Bob Ross Inc. vía AP)

Treinta pinturas originales del icónico artista televisivo Bob Ross serán subastadas y las ganancias se destinarán íntegramente a apoyar a la American Public Television (APT) y a estaciones de televisión pública en Estados Unidos, en medio de los recortes presupuestarios federales.

“Bob Ross dedicó su vida a hacer que el arte fuera accesible para todos a través de la televisión pública. Esta subasta garantiza que su legado continúe apoyando el mismo medio que llevó su alegría y creatividad a los hogares estadounidenses durante décadas”, escribió en un comunicado Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc.

Ross, pintor, instructor de arte y presentador de televisión, falleció en 1995 a la edad de 52 años.

Alcanzó la fama internacional gracias a su programa ‘The Joy of Painting’, en el que pintaba paisajes al óleo en vivo, siempre acompañado de su característico afro, su buen humor y una actitud positiva que lo convirtieron en un ícono cultural.

Las treinta pinturas que se subastarán abarcan la carrera de Ross e incluyen paisajes icónicos que retratan escenas serenas de montañas y lagos que fueron creadas durante episodios individuales del programa.

La subasta concebida por Kowalski, en colaboración con la casa Bonhams, será la mayor oferta única de obras originales de Ross nunca antes presentada en el mercado y se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre.

Los fondos recaudados se destinarán al canal Create, una señal educativa y de estilo de vida lanzada en 2006 por la American Public Television junto a WGBH Boston y The WNET Group que ofrece programas sobre cocina, viajes, hogar, jardinería y arte, entre ellos ‘The Best of The Joy of Painting’, basado en el programa que Ross presentó de 1983 hasta 1994.

Este año, el Congreso recortó 1.100 millones de dólares al presupuesto de la Corporación de Radiodifusión Pública, responsable de financiar la radio NPR y la televisión PBS, lo que ha obligado a unas 330 estaciones de PBS y 246 de NPR a buscar fuentes de financiamiento alternativas.

“No se me ocurre una forma más significativa de compartir su arte que apoyando la misión educativa e inspiradora de la televisión pública”, añadió Kowalski.

Fuente: EFE