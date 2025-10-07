Cultura

Los dioses del antiguo Egipto toman el Met de Nueva York

La muestra ‘Divine Egypt’ reúne más de 200 piezas, que incluye préstamos del Louvre, para explorar la complejidad y diversidad de las deidades del antiguo Egipto a través de arte nunca antes visto en Estados Unidos

Por Alicia Sánchez Gómez

Guardar
El Museo Metropolitano de Nueva
El Museo Metropolitano de Nueva York presenta 'Divine Egypt', una exposición sobre la complejidad de las deidades egipcias

El Museo Metropolitano de Nueva York (Met) explora en una nueva exposición temporal la “complejidad” de las deidades del antiguo Egipto y las diferentes formas en que estas se representaban en el arte.

Divine Egypt (Egipto divino) expondrá desde el 12 de octubre hasta el 19 de enero más de 200 obras de esta temática, de las cuales unas 140 forman parte de la colección permanente del Met y otras 70 han sido prestadas por instituciones de todo el mundo, entre ellas el museo Louvre de París.

El director ejecutivo del Met, Max Hollein, explicó este lunes en una rueda de prensa que el objetivo de esta muestra es explorar “de forma más profunda” la complejidad de los dioses del antiguo Egipto y cómo estos manifestaban su identidad.

“Estas obras de arte revelan un lenguaje visual matizado y desarrollado por los seres humanos para honrar, identificar y diseñar a los casi 1.500 dioses y diosas que se adoraban en el antiguo Egipto”, apuntó.

Según Hollein, muchas de las piezas que componen Divine Egypt no se han expuesto juntas, y de hecho algunas nunca se han mostrado al público en Estados Unidos.

Horus, Hathor y Ra, entre los protagonistas

Divine Egypt se divide en cinco secciones, tres de ellas centradas en dioses que eran venerados en los grandes templos de Egipto a través de “imágenes que el rey reverenciaba a diario”, explicó a los medios Diana Craig Patch, curadora responsable del ala Lila Acheson Wallace.

La muestra reúne más de
La muestra reúne más de 200 obras, incluyendo piezas del Met y préstamos internacionales como el Louvre

La obra que recibe al público es una gran estatua de Amón-Ra, el dios del sol, que aparece sentado sobre un trono, vestido con una falda plisada y un corpiño y luciendo una barba rizada.

En esta pieza, que data de la Dinastía XVIII de Egipto, parte del conocido como Imperio Nuevo, Ra sujeta por los hombros una pequeña figura del faraón Tutankamon.

Otra gran estatua representa a Horus -dios del cielo, la realeza, la caza y la guerra e hijo de las deidades Osiris e Isis- y al rey Horemheb, el último faraón de la Dinastía XVIII de Egipto.

Estas esculturas de Horus y Horemheb, que lucen una doble corona que representa el dominio “sobre un Egipto unificado”, posiblemente tenía como objetivo “legitimar el reinado” del faraón, de acuerdo con la descripción hecha por el Met.

Entre las piezas más destacadas de la exposición también se encuentra un gran sarcófago que guardaba a Wadjerenes, una noble egipcia, y en cuyo interior se representa a la diosa Nut, que encarna tanto el cielo como el inframundo y forma un microcosmos pensado para que la difunta pueda “renacer eternamente”.

Nut aparece desnuda y con dos discos solares rojos -uno que sujeta entre sus manos y otro que emerge de sus muslos- que ilustran el mito en que la deidad se traga al dios del sol y lo da a luz cuando llega el amanecer.

La exposición explora el lenguaje
La exposición explora el lenguaje visual y la identidad de los dioses del antiguo Egipto a través del arte

“Nuestro objetivo es ampliar la comprensión de cómo vivían los antiguos egipcios en una época muy alejada de la nuestra, cómo representaban a sus dioses y qué revelan esas representaciones sobre esta antigua cultura”, indicó Diana Craig.

Craig aseguró además que la exposición pretende indagar en “nuevas perspectivas” sobre las creencias religiosas del antiguo Egipto y las diferentes formas en que este pueblo intentaba responder a preguntas sobre la vida y la muerte y otras cuestiones.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Alicia Sánchez y EFE/ Louvre.

Temas Relacionados

Museo Metropolitano de Nueva York"Divine Egypt"Antiguo EgiptoArte egipcioDeidades egipciasNueva York

Últimas Noticias

Bienalsur se expande en Europa: animales híbridos, performances participativas y desapariciones financieras

Obras que cuestionan la esencia humana, acciones colectivas y relatos de artistas que cruzan fronteras. Una red global que transforma museos y espacios públicos en escenarios de experimentación y debate

Bienalsur se expande en Europa:

“La gente feliz, o sea, exitosa, es más linda”: Gisela Gilges muestra que triunfar no era lo que pensabas

En un audiolibro gratuito, la coach explica cómo los logros invisibles, lejos de los trofeos, moldean el triunfo personal. Se trata de una serie disponible para escuchar

“La gente feliz, o sea,

Cómo se escribe según la RAE: verse las caras no es verse cara a cara

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Cómo se escribe según la

Ser mamá después de los 40: diez casos bien diferentes y un mismo amor

Silvina Quintans y Patricia Iacovone reunieron testimonios de mujeres que decidieron su maternidad a esa edad. Cómo fue el proceso y ¿valió la pena?

Ser mamá después de los

Por qué “Una batalla tras otra” es la película del año

La nueva película de Paul Thomas Anderson, inspirada en la novela de Thomas Pynchon, ha conquistado a la crítica y al público con sus persecuciones épicas, humor ácido y un elenco de lujo encabezado por DiCaprio y Del Toro

Por qué “Una batalla tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy en vivo: a

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 7 de octubre

Martín Lousteau, en La Entrevista Informal: “Tenemos un severo problema en la educación preuniversitaria y en muchas cosas estamos empeorando”

Prostituían a sus hijas por comida y droga: qué dice la denuncia que reveló el caso

Se vende Burger King en la Argentina: cuál es la empresa que avanza en las negociaciones para quedarse con la operación local

“Ropa sucia” y “amenazas”: la esposa de Víctor Sotacuro relató cómo fue la noche del triple crimen narco

INFOBAE AMÉRICA
Las exportaciones brasileñas a Estados

Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% tras dos meses de aranceles

Impulsan en Uruguay una ley de “combate al fentanilo” que endurece las penas por el tráfico de la droga zombie

Una banda de falsos mecánicos ofrece asistencia por desperfectos y cobran sumas exorbitantes en Uruguay

Las transferencias millonarias a España de socios de fondo ganadero que estafaron clientes en Uruguay en plena crisis

Severas tormentas de nieve dejaron excursionistas varados en China y un escalador surcoreano muerto en Nepal

TELESHOW
Mercedes Morán recordó cómo surgió

Mercedes Morán recordó cómo surgió la icónica frase que se transformó en mantra: “Sótano nunca, siempre terraza”

Lali Espósito deslumbró en La Voz Argentina con un look inspirado en Jenna Ortega y causó furor en redes

El embarazo de Úrsula Corberó se robó todas las miradas en la Semana de la Moda de París

Nacho Castañares contó cómo fue su reencuentro con Thiago Medina en el hospital: “Son todas buenas noticias”

Quiénes son semifinalistas de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina