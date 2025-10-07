Cultura

Hugo Mujica y Leonor Pataki se consagran en el Premio LOEWE de Poesía 2025 entre más de 3.000 participantes

El certamen internacional de poesía premió al argentino por su libro de meditación lírica y a la mexicana, con el galardón Poesía a la Creación Joven 2025, por su innovadora propuesta. Destacando la alta participación latinoamericana en la edición XXXVIII

Guardar
La edición XXXVIII del Premio
La edición XXXVIII del Premio LOEWE registró más de 3.150 obras recibidas de 45 países, consolidando la proyección internacional del certamen

El Premio Internacional de Poesía Fundación LOEWE anunció como ganador de su edición XXXVIII al poeta argentino Hugo Mujica, originario de Buenos Aires, por la obra Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras. Por su parte, la autora Leonor Pataki, nacida en Oaxaca, México, obtuvo el Premio LOEWE de Poesía a la Creación Joven gracias a su libro Una madeja de estambre. Los nombres se dieron a conocer durante la deliberación celebrada el lunes 6 de octubre en Madrid, según informó la organización.

La convocatoria 2025 registró más de 3.150 inscripciones provenientes de 45 países, de los que el 23% de participantes eran menores de 33 años. La presencia latinoamericana también resultó destacada, ya que el 53% de las obras se presentaron desde Hispanoamérica, especialmente de Argentina, México y Colombia, en ese orden. En territorio español, sobresalieron los envíos desde Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. De acuerdo con la información oficial anunciada este martes, un total de 36 obras alcanzaron la instancia de finalistas.

El jurado del Premio LOEWE
El jurado del Premio LOEWE reunió a destacadas figuras de la poesía en lengua española

El jurado de esta edición XXXVIII estuvo compuesto por Víctor García de la Concha (presidente), Gioconda Belli, Antonio Colinas, Aurora Egido, Raquel Lanseros, María Negroni, Juan Antonio González Iglesias, Carmen Riera, Jaime Siles, Luis Antonio de Villena y Javier Velaza, ganador de la edición anterior. La resolución, comunicada este martes 7 de octubre, remarca la trascendencia internacional y la longevidad del galardón, destinado a promover la creación poética en español desde 1988.

Sobre Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras, la integrante del jurado Raquel Lanseros destacó que se trata de “una experiencia lírica de absoluta pureza que se integra en lo que podría definirse como una meditación contemplativa. Los poemas invitan a la reflexión y a una espiritualidad de orden no dogmático, tendiendo puentes entre las concepciones oriental y occidental, entre la intuición poética y la racionalidad existencial”. Asimismo, el jurado subrayó la pureza verbal y musicalidad tenue, y agregó que los poemas expresan símbolos esenciales relacionados con la naturaleza humana y la vulnerabilidad del ser. El jurado definió el libro como “una obra filosófica y meditativa, alejada de lo banal y lo ornamental, que descansa sobre la coherencia de la atención plena y la sabiduría”.

Hugo Mujica fue distinguido con
Hugo Mujica fue distinguido con el Premio LOEWE de Poesía por su libro "Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras"

El libro Una madeja de estambre, de Leonor Pataki, por su parte, fue valorado, en palabras de Jaime Siles, como un volumen que utiliza al gato como unidad textual, encontrando en su figura “la metáfora de todas las cosas que no deben nunca tocarse”. Remarcó la excelencia compositiva y solvencia en la construcción poética, con finales que describió como brillantes.

El Premio Internacional de Poesía Fundación LOEWE entrega cada año 30.000 euros a una obra inédita de al menos 300 versos y 12.000 euros al premio joven. Ambas publicaciones forman parte de la colección Visor de Poesía. La ceremonia de premiación y presentación de los libros está prevista para marzo de 2026.

Leonor Pataki obtuvo el Premio
Leonor Pataki obtuvo el Premio LOEWE a la Creación Joven con "Una madeja de estambre", destacada por el jurado por su originalidad simbólica

Con más de tres décadas de trayectoria, el galardón ha premiado a figuras de la poesía hispánica como Óscar Hahn, Cristina Peri Rossi, Luis García Montero y el propio Jaime Siles. La Fundación LOEWE destaca que, por la composición de su jurado y la ausencia de vinculación institucional, el reconocimiento se ha consolidado como uno de los premios de mayor relevancia en el calendario cultural internacional.

Fotos y fuente: gentileza prensa Fundación Loewe/ Edu Carrera.

Temas Relacionados

Premio LOEWE de PoesíaHugo MujicaLeonor PatakipoesíaMadridArgentinaMéxico

Últimas Noticias

Se conocen los finalistas del Futurock Novela

El certamen literario independiente reveló la lista de autores seleccionados entre más de 1300 manuscritos inéditos. La premiación está prevista para el 28 de octubre en el Centro Cultural Konex de Buenos Aires

Se conocen los finalistas del

La batalla por la UNESCO: la elección de un líder árabe, la retirada de Estados Unidos y el futuro de los sitios patrimoniales

Un cambio de mando en la agencia cultural de la ONU reaviva viejas disputas y abre interrogantes sobre la financiación y la protección del patrimonio mundial. El desenlace, aún incierto, mantiene en vilo a la comunidad internacional

La batalla por la UNESCO:

La reconciliación de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga trasciende el aniversario de “Amores perros”

El director y el guionista se reencontraron durante una función especial de la emblemática película mexicana. “Ha sido el marco perfecto para dejar de lado nuestras diferencias”, dijo el cineasta

La reconciliación de Alejandro González

¿Verse las caras es lo mismo que verse cara a cara? La RAE aclara la duda

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

¿Verse las caras es lo

Woody Allen elige sus tres películas favoritas de la historia del cine: “Es como ver poesía en movimiento”

El cineasta ganador de cuatro premios Oscar ha elegido tres producciones europeas como sus preferidas de todos los tiempos

Woody Allen elige sus tres
ÚLTIMAS NOTICIAS
Grupo PIER: cómo trabajan los

Grupo PIER: cómo trabajan los voluntarios que llevan salud y educación a comunidades aisladas de Catamarca

Los textiles, en alerta: por menos consumo y récord de importaciones, cerraron 380 empresas y se perdieron 11.500 empleos

Un delincuente de 23 años intentó asaltar a un jubilado y murió tras un tiroteo con un policía

El Gobierno porteño realizó otro desalojo en un antiguo mercado que estaba usurpado hace 14 años en Palermo

Quién era Daiana Mendieta, la joven de 22 años hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos

INFOBAE AMÉRICA
Emmanuel Macron está ante la

Emmanuel Macron está ante la mayor crisis de su mandato: ¿nuevo primer ministro, adelanto de elecciones o dimisión?

Establecer metas personales nocturnas, la sencilla estrategia que reduce el estrés y mejora el ánimo

El mensaje de Netanyahu en el segundo aniversario de la masacre de Hamas: “Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra”

El presidente de Taiwán advirtió que una posible invasión china amenazaría a Estados Unidos

Hamas busca “retirar todos los obstáculos” para un alto el fuego en Gaza tras el inicio de contactos en Egipto

TELESHOW
Gabriela Sari se refirió a

Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”

Calu Rivero volvió con sus hijos a Nueva York, la ciudad donde vivió 3 años: “Hoy camino sin maquillaje”

Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”