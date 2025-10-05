Cultura

Horacio Altuna: “Las mujeres están marcando tendencia y generando nuevas estéticas que enriquecen” a la historieta

El dibujante argentino, uno de los grandes referentes de la historieta internacional, recibió el VII Premio Manchacómic, un galardón que reconoce trayectorias excepcionales en el noveno arte

Guardar
Horacio Altuna (Nicolás Stulberg)
Horacio Altuna (Nicolás Stulberg)

El dibujante argentino Horacio Altuna, uno de los grandes referentes de la historieta internacional, ha asegurado que no sabe si la forma de trabajar clásica volverá al mundo del cómic o se impondrán las nuevas estéticas, pero lo que es “evidente” es que en los últimos años ha habido “un cambio enorme” con la llegada de la mujer al cómic.

“En mi época eran poquísimas, pero en las dos últimas décadas han surgido autoras muy interesantes que aportan miradas diferentes, a menudo autobiográficas, que contrastan con la ficción que preferíamos los hombres. Todo eso sumará y formará parte de la historia del cómic”, ha señalado.

Altuna ha sido distinguido con el VII Premio Manchacómic 2025, un galardón que reconoce trayectorias excepcionales en el noveno arte y que se enmarca en la celebración del Salón del Cómic, Ilustración y Ocio Cultural de Castilla-La Mancha (Manchacomic), que tiene lugar en Ciudad Real.

El dibujante ha apuntado que la presencia creciente de mujeres en la creación de cómic es “un gran valor” para la industria y ha supuesto “un giro de 180 grados en la manera de contar historias”.

Algunos de los personajes más
Algunos de los personajes más emblemático de Altuna

Mientras que tradicionalmente los hombres han preferido refugiarse en la ficción, las autoras suelen abordar “lo personal, lo íntimo y lo autobiográfico”, generando relatos que conectan con la experiencia de lectores desde un lugar diferente, ha puntualizado.

El historietista ha recordado que durante un siglo el cómic fue un territorio casi exclusivamente masculino, “un siglo de testosterona” en el que apenas unas pocas mujeres se abrían camino.

Esa situación, ha continuado, ha cambiado “de forma radical” en las dos últimas décadas, con una llegada masiva de autoras que han transformado el panorama.

Un cambio cualitativo

“Hoy no sólo hay muchas más, sino que, además, están marcando tendencia y generando nuevas estéticas que enriquecen el medio”, ha apuntado Altuna, quien ha hecho hincapié en que la incorporación femenina no es sólo un cambio cuantitativo, sino también cualitativo.

El dibujante argentino, uno de
El dibujante argentino, uno de los grandes referentes de la historieta internacional, recibió el VII Premio Manchacómic

El autor argentino, nacido en Córdoba en 1941, afincado desde hace décadas en Sitges (Barcelona) y que desarrolló parte fundamental de su carrera en Argentina y después en Europa, ha repasado también las dificultades laborales que atraviesan los creadores.

“El gran problema es la desaparición de las revistas. Hoy hacer un álbum puede llevar un año de trabajo y, con las condiciones actuales, apenas se ganan dos o tres mil euros en España. Es insostenible”, ha afirmado.

Por eso, muchos autores terminan publicando en Estados Unidos o en Francia. “España comparte esa realidad con Italia o Argentina: los autores tienen que deslocalizarse para sobrevivir”, ha lamentado.

"Las puertitas del señor López",
"Las puertitas del señor López", entre sus obras más queridas

El dibujante, que sigue activo, ha explicado que actualmente trabaja en un proyecto que verá primero la luz en Argentina y, posteriormente, en España y Francia.

Preguntado por sus obras más queridas, Altuna ha admitido que siente “un cariño especial” por aquellas que realizó junto al guionista Carlos Trillo, como El Loco Chávez o Las puertitas del señor López.

“Fueron las de más repercusión, era otra época. En Argentina había pocos canales de televisión, no existían las redes y los diarios tiraban 300.000 ejemplares. Salir en el Clarín nos convertía en muy populares. El feedback con los lectores era inmediato y fantástico. Por eso guardo un recuerdo especial de esas obras”, ha concluido.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Horacio AltunahistorietacómicPremio Manchacómic

Últimas Noticias

Ivonne Bordelois y Alejandro Crotto exploraron el lado más íntimo de lo Sagrado en la poesía argentina

La Casa Victoria Ocampo fue el escenario donde dos referentes de la literatura nacional compartieron sus visiones sobre cómo lo Sagrado se cuela en lo cotidiano y transforma la experiencia artística y humana, en el marco de la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo

Ivonne Bordelois y Alejandro Crotto

Con entrada gratis, Buenos Aires celebra el Día de los Museos

La ciudad se llena de propuestas culturales con acceso libre a museos y exposiciones únicas, desde homenajes a Cristina Santander hasta la magia de Fu Manchu, para que nadie se quede sin plan este 6 de octubre

Con entrada gratis, Buenos Aires

Una muestra bélica refleja la alianza militar y cultural entre Rusia y Corea del Norte

“País de un gran pueblo” presenta obras de artistas norcoreanos en el Museo de Artes Decorativas de Moscú

Una muestra bélica refleja la

Hallazgo: descubren en Egipto un talla tan importante como la Piedra de Rosetta

El descubrimiento de una nueva versión del Decreto de Canopo ofrece nuevas perspectivas sobre el poder, la religión y la innovación científica en la era de Ptolomeo III, revitalizando el estudio del Egipto helenístico

Hallazgo: descubren en Egipto un

Mientras respires estás a tiempo: la ficción que invita a sanar

Leticia Arévalo utiliza el formato epistolar para abordar la importancia de la autoestima y la introspección en la vida cotidiana

Mientras respires estás a tiempo:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei intensifica la campaña a

Milei intensifica la campaña a tres semanas de las elecciones y visitará cinco provincias antes de irse a Estados Unidos

“La Banda Presidencial”: la imagen de Milei durante un ensayo de su grupo musical que tocará mañana en el Movistar Arena

Balearon a un concejal del PRO durante un asalto en Olavarría

Una influencer denunció un ataque antisemita en Palermo: dijo que un hombre quiso golpearla a ella y a su bebé por ser judíos

Hacinamiento y con problemas de control interno: cómo es la cárcel peruana donde “Pequeño J” espera su extradición bajo un régimen de resguardo especial

INFOBAE AMÉRICA
Un veterano israelí de 73

Un veterano israelí de 73 años comparó la Guerra de Yom Kippur con Gaza: “Esta es la más larga y más dura que hemos tenido”

Netanyahu ordenó pausar “ciertos ataques” en Gaza antes de las negociaciones con los terroristas de Hamas

Un estudio de Stanford revela cómo se forman los hábitos motores en el cerebro

Tragedia en Indonesia: aumentó a 40 la cifra de muertos tras el colapso de una escuela en Java

La OPEP+ aumentará su producción de crudo en noviembre a 137.000 barriles diarios

TELESHOW
El presunto conflicto que se

El presunto conflicto que se habría desatado entre Pampita y Benjamín Vicuña por su hijo mayor

El inesperado viaje de Mauro Icardi a Madrid: la foto que despertó las críticas de los fans del Galatasaray

Nuevo parte médico de Thiago Medina: dejó la terapia intensiva después de 3 semanas en grave estado

Por qué Pampita no hizo este año la peregrinación a la Virgen de Luján

El emotivo ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina en su peregrinación a Luján: “Por nuestras hijas”