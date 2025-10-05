Cultura

Elīna Garanča regresa al Teatro Colón con un repertorio internacional

La mezzosoprano letona se presentará junto a Malcolm Martineau en el ciclo Aura, interpretando obras de Brahms, Berlioz, Saint-Saëns y otros grandes compositores en una velada única para los amantes de la lírica

Elīna Garanča regresa al Teatro Colón con un repertorio internacional

La expectativa por la próxima presentación de Elīna Garanča en el Teatro Colón crece a medida que se acerca la fecha del concierto, programado para el lunes 20 de octubre a las 20:00. En esta ocasión, la reconocida mezzosoprano letona participará en el ciclo Aura, acompañada por el pianista Malcolm Martineau, y ofrecerá un repertorio que abarca algunos de los momentos más emblemáticos de la música vocal y la ópera internacional.

Formada en la Academia de Música de Letonia y originaria de Riga, Garanča ha consolidado una trayectoria que la sitúa entre las voces más influyentes de la escena lírica contemporánea. Su presencia en escenarios de referencia como The Metropolitan Opera, La Scala y la Royal Opera House ha sido constante, interpretando papeles centrales en producciones de gran envergadura. Entre los personajes que ha encarnado destacan Carmen, Dalila, Amneris y Kundry, figuras que han contribuido a cimentar su prestigio internacional. Su discografía, galardonada en diversas ocasiones, refleja la amplitud y profundidad de su interpretación artística.

El programa de la velada se estructura en dos partes y reúne obras de compositores fundamentales de los siglos XIX y XX. En la primera sección, el público podrá escuchar piezas de Johannes Brahms, como Liebestreu, op. 3, n.º 1, Geheimnis, op. 71, n.º 3, O wüßt’ ich doch den Weg zurück, op. 63, n.º 8 y Von ewiger Liebe, op. 43, n.º 1, todas ellas representativas del romanticismo alemán.

Teatro Colón (Juanjo Bruzza/prensa Teatro
Teatro Colón (Juanjo Bruzza/prensa Teatro Colón)

A continuación, se interpretará «D’amour, l’ardente flamme» de La damnation de Faust de Hector Berlioz, seguida de la Canción de cuna (Šūpuļdziesma, op. 8) de Jāzeps Vītols. El repertorio continúa con «Io son l’umile ancella» de Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, Sapņojums (Sueño) de Jāzeps Mediņš, y dos nuevas piezas de Vītols: Sapņu tālumā (En sueños distantes) y Man prātā stāv vēl klusā nakts (Aún recuerdo aquella silenciosa noche). La primera parte concluye con «Plus grand dans son obscurité» de La Reine de Saba de Charles Gounod.

La segunda parte del concierto incluye la célebre aria «Mon coeur s’ouvre à ta voix» de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, así como cuatro canciones de Henri Duparc: Au pays où se fait la guerre, L’invitation au voyage, Extase y Phidylé. El pianista Malcolm Martineau interpretará en solitario «Clair de lune» de la Suite bergamasque de Claude Debussy. El programa prosigue con «Voi lo sapete, o mamma» de Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni, y dos fragmentos de zarzuela: «Cuando está tan hondo» de El barquillero y «Carceleras» de Las hijas del Zebedeo, ambas de Ruperto Chapí y Lorente. El cierre estará a cargo de «Art is calling for me» de la ópera The Enchantress de Victor Herbert.

Las entradas para este evento ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la página web oficial del Teatro Colón (www.teatrocolon.org.ar). También es posible comprarlas de manera presencial en la boletería del teatro, ubicada en Tucumán 1171, de lunes a sábados entre las 9:00 y las 20:00, y los domingos de 9:00 a 17:00.

