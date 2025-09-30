Les robó a los padres y fue preso pero terminó dirigiendo la policía: el hombre que inspiró una novela que debería ser obligatoria

Acaso en algún momento todos o todas, al menos entre quienes trajinamos la literatura y ante todo crecemos como lectores, la figura y la obra de Víctor Hugo definen al más grande escritor francés del Siglo 19 y para algunos el mayor de toda la Historia Europea.

Por curiosidad, educación o herencia de bibliotecas familiares, la figura y la obra de este extraordinario escritor y protagonista de la cultura francesa jamás dejaron de crecer. E incluso su novela emblemática–Los miserables–sigue siendo una obra de culto y una de las más decisivas novelas de la literatura universal.

Publicada en 1862 y en su plena madurez (Víctor Hugo nació en 1802 en Besanzón, Francia), quizás ni él mismo alcanzó a imaginar la extraordinaria repercusión y trascendencia que tendría esta novela, reconocida y aplaudida en todo el mundo en los Siglos 19 y 20.

Lo cierto es que la historia del ex-convicto Jean Valjean no sólo conmovió a la sociedad francesa de la última parte del 19, sino que trascendió y hoy mismo, aquí en Argentina, mantiene vigencia por su trama en la que se combinan el bien y el mal, la justicia y la esperanza y, también, el funcionamiento de sociedades trastornadas en las que las tensiones sociales y los tortuosos cambios políticos son determinantes de la vida de los pueblos.

Víctor Hugo, una mirada social.

Valjean, el protagonista de esta obra, pasa años en prisión por haber robado un pan, hecho que simboliza la tragedia más impresionante de la naturaleza humana:el hambre como eje de la lucha entre el bien y el mal en contextos de inmoralidad y chuequeras de la así llamada Justicia. Nada demasiado diferente de ominosos presentes continuos que se han vivido, y viven sin tregua, en la Argentina.

El agudo y profundo escritor que fue Víctor Hugo se inspiró en la vida de un delincuente redimido –Monsieur Vidocq–quien tras estar en prisión por un robo menor acabó siendo fundador y director de la Policía Francesa, la Sureté. Semejante paradoja despertó el talento del gran narrador que resultó Víctor Hugo al crear la trama y los protagonistas de su extraordinaria e inmortal novela.

Los miserables está dividida en cinco volúmenes y abarca las historias–las vidas literarias– de Jean Valjean, la joven Cosette, el revolucionario Marius, el policía Javert y otros personajes que representan diferentes estratos sociales de la Francia y la Europa del Siglo 19.

Allí la violencia, la falsía, la pobreza, los engaños y la injusticia definieron una cultura epocal en la que la vida cotidiana resultaba escenario perfecto para falsedades, dolores e indignidades.

Obra literaria intensa y apasionante, Los miserables jamás perdió vigencia y sigue viva y apasiona a generaciones de lectores y lectoras. De donde puede afirmarse que es la naturaleza humana lo que describe ese texto admirable, apasionante y conmovedor.

Tanto así que, y no sin audacia, bien puede afirmarse que como novela Los miserables es una maravillosa pintura pero no de época solamente. La intensidad de su trama, sus descripciones y su trascendencia explican su actualidad universal. De donde no es exótico calificar a esta obra como fundacional de la literatura moderna, de todos los tiempos y culturas, al punto que quien firma esta nota piensa que acaso debiera ser de lectura obligatoria en la República Argentina.

Porque exhorta y alienta a reflexiones profundas de nuestros propios sentimientos y porque delinea, cuestiona y exalta valores como el amor, la compasión, la bondad, la alegría, la tristeza, el deber y la justicia, entre muchos otros. Y es que, en esencia, el amor, el deber y la justicia son los valores fundamentales que trajina esta novela.

Una versión audiovisual de "Los miserables"

Como dijimos, Los miserables está inspirada en una historia real: la de Eugène-François Vidocq, un joven que huyó de la Justicia después de robar en la panadería de sus padres. Vidocq (1775-1857) fue un delincuente y también novelista francés que se convirtió en el primer director de la Sureté Nationale y sentó las bases de la criminalística moderna al emplear técnicas innovadoras como los archivos de delincuentes, los agentes encubiertos y la toma de huellas dactilares. Tras su paso por la policía, fundó la primera agencia de detectives privados del mundo y su vida inspiró a numerosos autores como Víctor Hugo, para quienes resultaba fascinante.

Pero fue nomás un proscripto y un criminal que pasó gran parte de su juventud en cárceles y en el trabajo forzado. Se hizo famoso por sus numerosas fugas de prisión, que incluyeron disfraces de marinero, de lechero y de monja.

Su vida misma fue literaria, desde que asombrosamente en 1809 cambió de vida y se convirtió en informante y luego investigador trabajando para la policía de París. En 1811 fundó la Brigade de la Sûreté o Brigada de la Seguridad, que más tarde se convirtió en la Sûreté Nationale, precursora de las actuales policíascientíficas. Y en 1833, ya expulsado de la policía, fundó la primera agencia de detectives privados del mundo.

El actor argentino Gerónimo Rauch interpreta a Jean Valjean en 'Les Misérables The Arena Spectacular'. (The PR Project)

Era lógico que inspirara a Víctor Hugo cuando éste escribió su novela Los Miserables y creó el personaje de Jean Valjean.

Claro que hay quienes sostienen también que Los Miserables es una obra de inicio y final de vida, porque Víctor Hugo falleció en París a los 82 años de edad, ya consagrado mundialmente.

Antes escribió varias otras obras que se popularizaron y le dieron renombre, como Las orientales (1829), Nuestra Señora de París (1830) y algunas más. Pero Los miserables (de 1862) fue y sigue siendo su extraordinaria obra de madurez.

Cierto que escribió también poesías, obras teatrales y discursos políticos, por lo que es cierto y justo que también se lo considere Padre del Romanticismo del siglo 19. Pero su máximo galardón, considerado universalmente, es el de haber sido uno de los más grandes escritores de todos los tiempos.