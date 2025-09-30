“Alchemised”: empezó como un fanfic de “Harry Potter”, acaba de salir y ya vendió sus derechos en una cifra millonaria para el cine

SenLinYu (Katy Weaver / @senlinyuwrites)

El fenómeno editorial que ha sacudido las redes sociales en los últimos días no proviene de una figura consagrada, sino de una autora que emergió del anonimato digital para conquistar tanto a lectores como a la industria cinematográfica. SenLinYu, conocida por su trayectoria en la escritura de fanfiction, ha visto cómo su novela Alchemised se convierte en el debut más reservado del año para Penguin y en el centro de una adquisición cinematográfica sin precedentes: Legendary ha comprado los derechos de adaptación por USD3 millones, una cifra que marca un récord histórico para un libro de estas características.

El origen de Alchemised se remonta a los días de la pandemia, cuando SenLinYu, de 34 años, alcanzó notoriedad en línea gracias a su fanfic de Harry Potter, que acumuló más de 20 millones de descargas. Bajo el seudónimo que aún utiliza, la autora desarrolló una historia centrada en la relación prohibida entre Hermione Granger y Draco Malfoy, inspirada en gran medida por El cuento de la críada.

Esta obra, titulada originalmente Manacled, fue reescrita para eliminar cualquier referencia a propiedad intelectual ajena y transformada en la novela que hoy circula bajo el nombre de Alchemised. El resultado es tan distinto que, incluso conociendo su procedencia, resulta difícil identificar rastros del universo de Harry Potter en la versión publicada, que transcurre en un mundo y sistema mágico completamente nuevos.

La trama introduce al lector en la vida de Helena Marino, una prisionera de guerra retenida en la deteriorada finca de Kaine Ferron, un antiguo compañero de estudios encargado de explorar su mente en busca de recuerdos perdidos. Ambientada en un universo donde la necromancia y la alquimia son elementos centrales, la novela —dividida en tres partes— explora la relación obsesiva y compleja entre ambos personajes, al tiempo que aborda el trauma bélico y cuestiona los límites entre el bien y el mal.

La calificación de “fantasía oscura” no es casual: el propio sitio web de SenLinYu advierte sobre 12 alertas de contenido, que incluyen experimentación humana, tortura médica, eugenesia, canibalismo y necrofilia.

A pesar de que la cobertura mediática suele ubicar la obra dentro del subgénero “romantasy”, SenLinYu ha manifestado a The Guardian que nunca concibió la novela como una historia romántica idealizada.

“Nunca quise escribir una relación que se supusiera aspiracional”, explicó, y añadió que lograr que dejen de catalogar Alchemised como romantasy “ha sido como jugar al Whac-A-Mole”. No obstante, reconoce que sí se trata de una historia de amor.

La autora también reflexionó sobre la percepción cultural del fanfiction, señalando que existe una tendencia a asociar este tipo de escritura con lo escandaloso o a considerarla carente de originalidad. “La gente suele tomar lo más escandaloso, lo más sensacionalista, y lo exagera”, afirmó.

Además, comparó la indulgencia con la que se tratan las reinterpretaciones de mitos griegos —como Circe, The Silence of the Girls o The Song of Achilles— con la crítica que recibe el fanfiction, a pesar de basarse en principios similares. “La inconsistencia me resulta graciosa”, subrayó.

SenLinYu también destacó que las actividades asociadas a mujeres o personas LGBTQ+ suelen recibir más críticas. “Cuando los hombres hacen fantasy football, nadie les dice ‘qué tierno que jueguen con sus jugadores imaginarios’, se lo toman en serio y hasta se discute en la oficina”, observó.

La inclinación de SenLinYu por la fantasía se vio condicionada por su crianza en una familia conservadora y “muy religiosa” en el noroeste de Estados Unidos, donde el género era visto con escepticismo. Solo se permitían libros de autores cristianos, como Las crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos, mientras que otras vertientes de la fantasía estaban ausentes en su hogar.

La autora pospuso su vocación literaria creyendo que necesitaba más experiencia vital, pero tras tener dos hijos, comprendió que podía “morir esperando más perspectiva”. Así, comenzó a escribir Manacled en la aplicación de notas de su teléfono durante las siestas de su bebé. El fanfiction le ofrecía anonimato y, al mismo tiempo, una disciplina autoimpuesta: “Si digo que voy a actualizar los jueves, como perfeccionista y persona que siempre entregaba las tareas una semana antes por miedo a no cumplir, lo terminaré porque lo prometí”, relató a The Guardian.

La transformación de Manacled en Alchemised comenzó en la Navidad de 2022. Mientras finalizaba el proceso, una agencia literaria se puso en contacto con ella. Eliminar las referencias a Harry Potter y a El cuento de la críada resultó una tarea ardua y desagradable. “Preferiría que me dispararan”, confesó a sus seguidores en Tumblr el año pasado. Describió la experiencia como “tomar dos rompecabezas de 5.000 piezas y tener que usarlos ambos para construir uno nuevo que tenga sentido. No lo recomiendo. También tuve que descartar y crear desde cero un sistema de curación y medicina completamente nuevo, y fue literalmente traumático”.

La guerra constituye un eje central en la novela, inspirado en parte por la historia familiar de SenLinYu. Su educación tradicionalista le transmitió narrativas muy específicas sobre la Segunda Guerra Mundial y el papel de Estados Unidos. Aunque creció en un entorno “muy, muy blanco”, es mitad japonesa, y su abuela materna, junto con toda su familia extendida, fue internada durante la guerra por su ascendencia japonesa. La autora quiso explorar aquellos aspectos de la historia que suelen omitirse para crear divisiones simplistas entre “buenos” y “malos”.

Entre las influencias reconocidas por SenLinYu se encuentran obras de historia feminista como La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich y ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? de Katrine Kielos. En palabras de la autora, “hubo muchas mujeres en la Resistencia —el movimiento al que pertenece la protagonista Helena—. No muchas en combate, pero sí en todas las demás áreas: atendían hospitales, iban al frente como médicas de campaña y rescataban heridos, operaban radios y transmitían mensajes, lavaban y reparaban ropa y uniformes, y cocinaban. Todas esas tareas ordinarias que nunca terminan”.

La expectativa entre la base de seguidores de SenLinYu era alta ante la publicación tradicional de Manacled. Antes del lanzamiento de Alchemised, la autora confesó sentirse “como una botella de champán a punto de estallar”. Tras la salida del libro, las reacciones de los lectores han inundado TikTok, donde abundan los videos que muestran a usuarios sosteniendo el libro sonrientes antes de leerlo y, después, grabándose entre lágrimas. “Siento una pérdida que nunca había experimentado”, expresó una creadora. “No sé cómo voy a superar esto”.

