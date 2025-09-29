Una exposición revive el Nueva York de los 80 con Warhol, Basquiat y Cindy Sherman

“Downtown/Uptown”, la exposición que revive el Nueva York de los 80 con Warhol, Basquiat y Cindy Sherman

La exposición Downtown/Uptown: New York in the Eighties en la galería Lévy Gorvy Dayan busca acercar a las nuevas generaciones el legado de los artistas más influyentes de la década de 1980 en Nueva York, un periodo marcado por la efervescencia creativa, la irrupción de la celebridad en el arte, el auge del hiper-capitalismo y el impacto devastador del sida. La muestra reúne obras emblemáticas de figuras como Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente, Jeff Koons, Keith Haring y Cindy Sherman, entre otros, y se presenta como un recorrido por los ejes que definieron el arte y la sociedad de aquella época. Se puede visitar hasta el 13 de diciembre.

El curador Brett Gorvy explicó a The Guardian que la intención de la exposición es “mostrar el mejor arte de la década para las nuevas generaciones”, y subrayó la importancia de seleccionar piezas que no solo fueron decisivas en su momento, sino que han adquirido un peso fundamental con el paso del tiempo. Gorvy destacó que la década estuvo caracterizada por la centralidad de la fama en el mundo artístico, la emergencia de una mentalidad hiper-capitalista y la tragedia del sida. “El eslogan de Gordon Gekko, ‘la codicia es buena’, resonaba en todas partes, especialmente en el arte, donde los artistas pasaban de la pobreza a la riqueza en medio de un frenesí y la extravagancia”, afirmó Gorvy.

La exposición se apoya en la colaboración de la legendaria marchante Mary Boone, figura clave en el circuito artístico de los 80. Su participación aporta una perspectiva única sobre la escena y los creadores de la época. Un ejemplo de su influencia se refleja en una obra de Basquiat: un saco de boxeo en el que el artista escribió el nombre de Boone en letras mayúsculas bajo su icónica corona. Para Gorvy, trabajar con Boone, a quien describió como “la reina del Soho”, permitió acceder a obras históricas y dotar a la muestra de una relevancia contemporánea.

El recorrido de Downtown/Uptown se inicia con los retratos serigrafiados de Warhol, entre los que figuran imágenes de Clemente, Robert Mapplethorpe y Basquiat, así como una pieza dedicada a los signos de dólar. Gorvy resaltó que “Warhol es una figura central en la exposición, el eje de toda esta actividad. Fue mentor y su Factory era un punto de encuentro para los artistas. Presentaba a estos jóvenes como superestrellas y, en esencia, creó el aspecto de la celebridad”.

El impacto del sida en la comunidad artística de los 80 ocupa un lugar destacado en la muestra, especialmente a través de la obra 27764 de Ross Bleckner, que representa el número de personas fallecidas por la enfermedad en 1987. La pieza, realizada en tonos blanquecinos y compuesta por innumerables pinceladas, transmite una profunda carga emocional. Gorvy describió la obra como “legiones de heridas sobre el lienzo”, con el número central escrito en una tipografía gótica, y la consideró un punto de partida para las exploraciones posteriores de Bleckner sobre el VIH.

La exposición también aborda el sexismo que imperaba en el mundo del arte durante los 80, un fenómeno que el colectivo anónimo Guerrilla Girls denunció con ingenio y sarcasmo. Downtown/Uptown exhibe algunos de sus carteles más mordaces, como aquel que señala que en 1984 los museos Guggenheim, Met, MoMA y Whitney solo ofrecieron una exposición individual a una artista mujer, o el que enumera las “ventajas de ser una artista mujer”, entre las que se incluyen “no quedar atrapada en un puesto docente con titularidad” y “tener la oportunidad de elegir entre carrera y maternidad”.

Gorvy reconoció que la exposición refleja el desequilibrio de género propio de la época, ya que la presencia femenina en la muestra es limitada. “Lo que llama la atención es la voz masculina tan fuerte. El hecho de que las artistas mujeres encontraran su propio espacio para crecer no era algo que existiera en el mundo de la pintura de los 80. Las galerías no solían elegir a mujeres para promocionarlas. Creo que tenemos siete artistas mujeres en la exposición, lo cual es proporcionalmente bastante exacto”, afirmó Gorvy.

Uno de los legados más perdurables de la década, según Gorvy, es el regreso de la figuración, que desplazó al minimalismo frío y distante de los años 70. “La primacía de la figuración hoy en día tiene su origen en los 80”, explicó Gorvy a The Guardian. “Fue una reacción contra el minimalismo y la mentalidad fría de los artistas que no intervenían directamente en la obra”.

La muestra también revisa cómo se han consolidado las grandes obras de los 80 en el tiempo. Aunque resulta impensable abordar la década sin mencionar el polémico Piss Christ de Andres Serrano, que desató las guerras culturales en torno al arte durante los 90, Gorvy subrayó que el artista que más ha perdurado es Basquiat. “Con un artista como Basquiat, la autenticidad de su obra radica en llevar la historia de la calle y el grafiti a la galería”, declaró Gorvy. “Tiene una vitalidad que te conmueve. Hay una razón por la que Basquiat es uno de los artistas más cotizados hoy en día. Es, con diferencia, el artista más caro de la exposición y mantiene una relevancia tanto para los jóvenes creadores como para los coleccionistas”.

Durante la preparación de Downtown/Uptown, Gorvy confesó que pensaba a menudo en su hija de 20 años y en lo que su generación podría querer descubrir sobre el arte de los 80. “Pensaba en por qué los 80 deberían hablarle a esta generación”, comentó Gorvy. Observa conexiones en la moda y la música de la Generación Z, y espera que la exposición despierte la curiosidad de los jóvenes. “Esperamos presentar a estos artistas a un nuevo público, mostrando un espectro completo para que los jóvenes puedan comprenderlo de manera integral. Para mí, todo vuelve a la idea de mi hija y a la pregunta: ‘¿Cómo se transmite algo tan especial?’”