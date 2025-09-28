“Toy Story” celebra sus 30 años con una exposición en el Palacio Libertad

El universo creativo de Toy Story se despliega en una exposición que no solo celebra el aniversario de la primera película animada íntegramente con tecnología digital, sino que también invita a los visitantes a sumergirse en los procesos y secretos que definieron un hito en la historia del cine.

En Toy Story 30: Exposición Aniversario, en el Palacio Libertad (ex CCK), los asistentes acceden a materiales originales provenientes de los archivos de Pixar Animation Studios, lo que permite una aproximación inédita al detrás de escena de una obra que transformó la animación y la narrativa audiovisual.

El recorrido por la muestra revela el proceso creativo detrás de la película a través de una selección de arte conceptual, storyboards, modelado de personajes y las primeras pruebas de animación.

Además, una sala de cortometrajes recupera los inicios de Pixar, permitiendo al público comprender en profundidad cómo se gestó una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Cada personaje de Toy Story, desde Woody hasta Buzz Lightyear, fue meticulosamente diseñado mediante una innovadora combinación de intuición artística y experimentación técnica, lo que dio lugar a una historia que ha trascendido generaciones.

La exposición también dedica un espacio a la mirada de artistas locales, quienes exploran la intersección entre arte y juego. A través de esculturas, pinturas, dibujos y obras lumínicas, los creadores reinterpretan y expanden las figuras de los personajes, presentándolos no solo como objetos lúdicos, sino como portadores de emoción, memoria y creatividad.

Este enfoque invita a los visitantes a participar activamente de la experiencia, estableciendo un diálogo entre la obra original y las nuevas interpretaciones.

Entre las propuestas más destacadas, se encuentra la presentación de piezas exclusivas de una colección de moda inspirada en Toy Story, que debutó este año en la Shanghai Fashion Week.

Esta incursión en el mundo del diseño textil amplía el alcance de la muestra, integrando la influencia de la película en disciplinas contemporáneas y globales. En el tramo final del recorrido, los visitantes pueden acceder a una tienda con productos exclusivos, lo que les permite llevarse un recuerdo tangible de la experiencia.

La muestra cuenta con la participación de artistas invitados como Melanie Anton, Alan Berry, Costhanzo, DOMA, Joaquín Fargas, Diego Fontanet, Guardabosques, Bernardo Henning, Federico Lamas, Estudio Los Chinos y Cristian Turdera.

La accesibilidad es un eje central en la concepción de Toy Story 30: Exposición Aniversario. La exhibición fue diseñada en conjunto con los equipos curatoriales para garantizar la inclusión de personas con discapacidad visual y auditiva.

Entre los recursos implementados, se destacan la señalización en braille, la audiodescripción de cada obra y la interpretación en Lengua de Señas Argentina para materiales audiovisuales con diálogos. Además, se ofrece ingreso prioritario para quienes presenten el CUD y acceso con rampa para personas con movilidad reducida.

Más que la celebración de una película querida, Toy Story 30: Exposición Aniversario es una exploración de cómo la imaginación, la tecnología y el arte de contar historias pueden unirse para crear algo verdaderamente atemporal.

*La muestra estará abierta al público del 26 de septiembre al 14 de diciembre, de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. El ingreso es gratuito y requiere reserva previa de entradas (se pueden reservar hasta 4 lugares por usuario). En caso de no contar con reserva online, podrá realizarse presencialmente, sujeto a disponibilidad de la sala.