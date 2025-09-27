‘Amores perros’ celebra sus veinticinco años con una proyección histórica en 4K

El guion de Guillermo Arriaga y las actuaciones de Gael García Bernal y elenco impulsaron el éxito de "Amores perros"

La emblemática película Amores perros, que conmemora 25 años de su estreno, celebrará este aniversario con una proyección única. La función especial tendrá lugar el lunes 6 de octubre a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos más icónicos de la cultura mexicana

La versión que se exhibirá es la que realizaron, con restauración de imagen y sonido, Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films, a partir del negativo original de cámara de 35 mm, con escaneo a una resolución 4K de 16 bits.

“Considerada como un parteaguas en el cine mexicano contemporáneo, Amores perros es una pieza con un profundo impacto artístico y una mirada crítica de las relaciones humanas, que se refleja en tres historias entrelazadas por un accidente automovilístico”, detalló en un comunicado el Instituto de Cultura de México.

Allí también se detalló que la supervisión y aprobación del color se realizó por parte del director, Alejandro González Iñárritu, ganador de cuatro premios Oscar, así como del responsable de fotografía, Rodrigo Priteo.

"Amores perros" será proyectada en el majestuoso Palacio de Bellas Artes para conmemorar su 25.° aniversario

Después de la función, el compositor y músico Gustavo Santaolalla ofrecerá un concierto en el que interpretará parte de la música que acompañó momentos clave del filme, así como otras de sus obras”, apuntó el comunicado.

Amores perros es la ópera prima del director Alejandro González Iñárritu, con guion de Guillermo Arriaga y protagonizada por Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Adriana Barraza, Humberto Busto y Álvaro Guerrero.

En el momento de su estreno se convirtió en una de las películas mexicanas más exitosas. Fue galardonada con 11 premios Ariel, incluidos Mejor película y Mejor director.

En el ámbito internacional, obtuvo el premio BAFTA a Mejor Película en Lengua no Inglesa (otorgado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión), así como el premio de la crítica del Festival de Cine de Cannes. Además, recibió una nominación al Oscar como Mejor película de habla no inglesa (otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos).

Todos los materiales de la película, que incluyen también los descartes, son resguardados y preservados por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fuente: EFE