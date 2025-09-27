Cultura

‘Amores perros’ celebra sus veinticinco años con una proyección histórica en 4K

La icónica película de Alejandro González Iñarritu se proyectará en octubre en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, con un concierto de Gustavo Santaolalla luego de la función

Guardar
El guion de Guillermo Arriaga
El guion de Guillermo Arriaga y las actuaciones de Gael García Bernal y elenco impulsaron el éxito de "Amores perros"

La emblemática película Amores perros, que conmemora 25 años de su estreno, celebrará este aniversario con una proyección única. La función especial tendrá lugar el lunes 6 de octubre a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos más icónicos de la cultura mexicana

La versión que se exhibirá es la que realizaron, con restauración de imagen y sonido, Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films, a partir del negativo original de cámara de 35 mm, con escaneo a una resolución 4K de 16 bits.

“Considerada como un parteaguas en el cine mexicano contemporáneo, Amores perros es una pieza con un profundo impacto artístico y una mirada crítica de las relaciones humanas, que se refleja en tres historias entrelazadas por un accidente automovilístico”, detalló en un comunicado el Instituto de Cultura de México.

Allí también se detalló que la supervisión y aprobación del color se realizó por parte del director, Alejandro González Iñárritu, ganador de cuatro premios Oscar, así como del responsable de fotografía, Rodrigo Priteo.

"Amores perros" será proyectada en el
"Amores perros" será proyectada en el majestuoso Palacio de Bellas Artes para conmemorar su 25.° aniversario

Después de la función, el compositor y músico Gustavo Santaolalla ofrecerá un concierto en el que interpretará parte de la música que acompañó momentos clave del filme, así como otras de sus obras”, apuntó el comunicado.

Amores perros es la ópera prima del director Alejandro González Iñárritu, con guion de Guillermo Arriaga y protagonizada por Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Adriana Barraza, Humberto Busto y Álvaro Guerrero.

En el momento de su estreno se convirtió en una de las películas mexicanas más exitosas. Fue galardonada con 11 premios Ariel, incluidos Mejor película y Mejor director.

En el ámbito internacional, obtuvo el premio BAFTA a Mejor Película en Lengua no Inglesa (otorgado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión), así como el premio de la crítica del Festival de Cine de Cannes. Además, recibió una nominación al Oscar como Mejor película de habla no inglesa (otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos).

Todos los materiales de la película, que incluyen también los descartes, son resguardados y preservados por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fuente: EFE

Temas Relacionados

"Amores perros"MéxicoAlejandro González IñárrituCineUltimas noticias América

Últimas Noticias

Filba de sábado: talleres, lecturas, homenaje a Oulipo y hasta una “súper cata de libros”

En una nueva jornada, el festival reúne a figuras destacadas de la literatura en una programación que incluye trueque, debates y música, con acceso libre y propuestas para todas las edades

Filba de sábado: talleres, lecturas,

Woody Allen habló de todo: libertad de expresión, antisemitismo y la invasión rusa a Ucrania

El director brindó una entrevista a propósito de la reciente edición de su primera novela pero no esquivó ningún tema. “Yo hago un chiste con cualquier cosa que se me ocurra”, afirmó

Woody Allen habló de todo:

Con tres películas argentinas en competencia por el premio mayor, concluye el Festival de San Sebastián

“Belén” de Dolores Fonzi, “Las corrientes” de Milagros Mumenthaler y “27 noches” de Daniel Hendler, cuentan con posibilidades concretas de llevarse algún premio en la noche de cierre

Con tres películas argentinas en

Cómo se construye un lector: Silvina Alfonso Romero

Escritores, editores, mediadores de lectura y expertos reflexionan sobre un tema clave para la felicidad de grandes y chicos. En esta entrega, responde una librera todoterreno

Cómo se construye un lector:

Ana Paula Maia: “La literatura es un lugar para experimentar, no para cuestionar mis problemas”

La escritora brasileña, una de las invitadas internacionales de Filba, repasa a partir de su historia familiar algunas marcas distintivas de su obra: los hombres, la religión y la muerte. “Desde niña, ese mundo siempre me pareció interesante y curioso”, cuenta

Ana Paula Maia: “La literatura
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diego Santilli cuestionó a Axel

Diego Santilli cuestionó a Axel Kicillof tras el triple femicidio narco: “La Provincia es un colador, está abandonada”

Una por una, las pistas que permitieron hallar al quinto sospechoso del triple femicidio narco de Florencio Varela

Un abuelo murió con sus dos nietos en un trágico incendio en Córdoba: investigan si fue intencional

La economía rebotó en agosto: creció 0,7% respecto de julio y 5,5% en los últimos doce meses, según un informe privado

Elecciones 2025, en vivo: Carrió se metió en la campaña de la Coalición Cívica y pidió “una oposición fuerte”

INFOBAE AMÉRICA
El jefe de Hezbollah dijo

El jefe de Hezbollah dijo que el grupo terrorista no depondrá las armas en el aniversario de la muerte de Nasrala

Zelensky afirmó que Ucrania recibió un sistema antiaéreo Patriot de Israel

La historia de Lauren Marsh y su hija Bonnie: una muerte infantil en 2021 marcada por la criopreservación forense y años de retrasos judiciales

Woody Allen habló de todo: libertad de expresión, antisemitismo y la invasión rusa a Ucrania

Alemania evalúa permitir que los militares derriben drones que sobrevuelen su territorio

TELESHOW
La curiosa salida de Darío

La curiosa salida de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras blanquear su relación: “Descubrir nuevos horizontes”

Operaron a Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López: “Todo va a estar bien”

Palito Ortega fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación: “Si tienen un sueño, abrácenlo y no se rindan”

El mensaje de Daniela Christiansson a Maxi López luego de sus enigmáticos posteos

La China Suárez publicó fotos íntimas de su reencuentro con Mauro Icardi en Estambul: “Mi lugar seguro”