Cultura

Un tesoro cultural argentino: el Instituto Cervantes custodiará los recuerdos de María Elena Walsh y Sara Facio

Fotografías, cartas y objetos personales de las artistas se suman al patrimonio de las Cajas de las Letras, reafirmando el valor universal de su legado y su impacto en nuevas generaciones

Guardar
Un tesoro cultural argentino: el
Un tesoro cultural argentino: el Instituto Cervantes custodiará los recuerdos de María Elena Walsh y Sara Facio (Foto: Sara Facio)

El legado artístico y cultural de María Elena Walsh y Sara Facio será depositado en las emblemáticas Cajas de las Letras del Instituto Cervantes en Madrid, en una ceremonia que busca preservar y poner en valor la memoria de dos figuras esenciales de la cultura argentina. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Walsh – Facio, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y el propio Instituto Cervantes, se inscribe en una serie de actividades que celebran la trascendencia de ambas creadoras y su impacto en la sociedad.

El acto central tendrá lugar el jueves 2 de octubre a las 11:30 en la sede del Instituto Cervantes, ubicada en la Calle Alcalá 49 de Madrid, con entrada libre hasta completar aforo. Durante la ceremonia, se depositarán en la Caja de las Letras los legados de la Fundación Walsh-Facio, compuestos por fotografías —tanto editadas como en proceso de edición—, cartas, artículos periodísticos y objetos personales que evocan la memoria viva de María Elena Walsh y Sara Facio. Este archivo singular se sumará a los casi 1.300 depósitos que resguardan testimonios de personalidades destacadas de la cultura hispanoamericana y española, enriqueciendo el patrimonio común de las letras, la música y las artes visuales.

María Elena Walsh (Foto: Matías
María Elena Walsh (Foto: Matías Minevitz)

Como parte de este homenaje, se realizará un conversatorio en el que participarán Graciela García Romero, presidenta de la Fundación Walsh-Facio, y el periodista Maximiliano Langlois. El encuentro, concebido como un espacio para destacar la sensibilidad, originalidad y huella indeleble de las homenajeadas, contará también con la presencia de la escritora argentina Sandra Mihailovich, reconocida como una de las más eminentes admiradoras de ambas en España. La actividad busca renovar la universalidad de sus obras e integrar a nuevos talentos inspirados en su legado, cada vez más reconocido internacionalmente.

La programación de celebraciones comenzó el jueves 25 de septiembre a las 15:00 en la Embajada de España en Buenos Aires, donde la Fundación Walsh – Facio presentó los legados que serán trasladados a Madrid. Este acto inicial sirvió para anticipar la importancia de la ceremonia en el Instituto Cervantes y para reafirmar el compromiso de las instituciones organizadoras con la difusión y preservación de la herencia cultural argentina.

Sara Facio
Sara Facio

María Elena Walsh (1930-2011) fue poeta, novelista y compositora, y se consolidó como una figura central de la cultura argentina. Sus obras, dirigidas tanto a niños como a adultos, la convirtieron en referente de varias generaciones y le valieron numerosos premios y distinciones por su aporte a la literatura y la música. Por su parte, Sara Facio (1932) es reconocida como fotógrafa, gestora cultural y editora. Cofundó la Fotogalería del Teatro San Martín, el Consejo Argentino de la Fotografía y la Fototeca del Fondo Nacional de las Artes, consolidando su influencia en el ámbito de las artes visuales.

La inclusión de los legados de Walsh y Facio en las Cajas de las Letras del Instituto Cervantes representa un reconocimiento a su contribución a la educación, la sociedad y la cultura, y asegura la preservación de su memoria para las futuras generaciones.

Temas Relacionados

María Elena WalshSara FacioInstituto CervantesCultura

Últimas Noticias

El Festival Internacional VaPoesía Argentina celebra su XIII edición con un enfoque en literatura e inclusión

La nueva edición del festival internacional se realizará en octubre, sumando 16 poetas invitados y actividades en espacios no convencionales, y prioriza el acceso a la cultura en sectores vulnerables y alejados de los centros urbanos

El Festival Internacional VaPoesía Argentina

“La ley de Punto final era un fracaso”: ocho frases de Horacio Jaunarena sobre las difíciles decisiones de la transición

Fue Ministro de Defensa en el regreso de la democracia y participó de momentos clave. Lo cuenta en un libro que se puede descargar gratuitamente

“La ley de Punto final

“Hijo Mayor” llega a San Sebastián: inmigración, adolescencia y la búsqueda de un hogar en la mirada de Cecilia Kang

La historia de una familia coreana-argentina se convierte en un relato universal sobre pertenencia y esperanza. El proceso creativo y los retos de filmar en Argentina marcan el trasfondo

“Hijo Mayor” llega a San

Centenario de Carlos Gorriarena: el Bellas Artes exhibe 30 obras clave

La exposición reúne piezas emblemáticas y documentos inéditos, ofreciendo un recorrido por la trayectoria del artista. También se inaugura una muestra de Fernando Maza

Centenario de Carlos Gorriarena: el

DiCaprio: “‘Una batalla tras otra’ es un reflejo de dónde estamos como mundo”

El esperado estreno de la comedia negra reúne a Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson en una historia que mezcla humor ácido y crítica social al abordar temas como el racismo y la inmigración en los Estados Unidos

DiCaprio: “‘Una batalla tras otra’
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno prepara la primera

El Gobierno prepara la primera licitación de autos híbridos y eléctricos del cupo 2026: cuánto cuestan los modelos que ya se venden en Argentina

Astrónomos lograron ver dentro del núcleo de una estrella

El uso de un tipo de vitamina B3 reduce el riesgo de cáncer de piel

Facundo Manes: “Estamos viendo en la calle un enorme enojo al pasado, pero también al presente”

Triple crimen narco en Florencio Varela, en vivo: trasladan a los detenidos para que declaren ante el fiscal del caso

INFOBAE AMÉRICA
Seychelles: el país más pequeño

Seychelles: el país más pequeño de África elegirá presidente en medio de una crisis por el alto consumo de heroína

La caravana de palestinos que huyen de la ofensiva israelí en Gaza no se detiene: “No sabemos a dónde vamos”

La ONU denunció que se eliminaron las garantías básicas de los derechos humanos en Nicaragua

Casi la mitad de Cuba volverá a estar a oscuras este jueves

Zelensky gestiona un arma de mayor alcance y advirtió a Moscú: “Necesitan saber dónde están sus refugios antiaéreos”

TELESHOW
Maxi López contó cómo se

Maxi López contó cómo se prepara para su participación en Masterchef Celebrity con Wanda Nara

Daniela Celis postergó su gran sueño por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona a Claudia Villafañe tras su viaje a Nápoles: “Te vi brillar”

Mario Pergolini sorprendió a Peter Lanzani con una foto retro de su infancia: “Eras modelo”

Evangelina Anderson deslumbra en Milán: glamour, sensualidad y estilo chic en la semana de la moda