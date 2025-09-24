Cultura

Transformó el Covid persistente en una novela que desafía las reglas de la autoficción

La escritora estadounidense Patricia Lockwood sorprende con una obra que mezcla humor, delirio y fragmentación para narrar el impacto del Covid en la mente y el cuerpo

Por Cynthia Serebrinsky

Guardar
El libro del día: "Will
El libro del día: "Will There Ever Be Another You", de Patricia Lockwood

La literatura contemporánea ha encontrado en la enfermedad un terreno fértil para la experimentación formal y la exploración existencial. En Will There Ever Be Another You (¿Habrá algún día otro tú?), la más reciente novela de Patricia Lockwood, la autora estadounidense convierte su experiencia con el Covid persistente en una obra que desafía las convenciones narrativas y expone la dificultad de plasmar el sufrimiento físico y mental en la página.

Lockwood, reconocida por su ingenio herético y su capacidad para fusionar el humor con lo gótico, se enfrenta aquí a la tarea de narrar una dolencia que, por su propia naturaleza, disuelve la coherencia y fragmenta la identidad.

El punto de partida de esta autoficción no es la enfermedad en sí, sino la desintegración que provoca. Lockwood contrajo Covid en marzo de 2020, en los primeros días de la pandemia, cuando el miedo al contagio se traducía en rutinas obsesivas de desinfección y la incertidumbre dominaba el ambiente. En ese contexto, la autora fue una de las primeras en intentar dar forma literaria al extrañamiento cognitivo que produce el virus. En julio de ese año, escribió: “Horas, días de mi memoria se habían desprendido de mi mente como trozos de yeso”, una frase que, según relató en una entrevista reciente, reflejaba la sensación de que lo peor ya había pasado.

Patricia Lockwood (REUTERS/Tom Nicholson)
Patricia Lockwood (REUTERS/Tom Nicholson)

Sin embargo, Will There Ever Be Another You narra lo que vino después: una sucesión de síntomas devastadores —afasia, alucinaciones, migrañas, amnesia, paranoia y una constante autonegación— que afectan a una Patricia ficticia. La novela plantea la pregunta de si es posible sostener una narración bajo el peso de ese “fuego en el cráneo” sin que la obra misma se vea consumida. Lockwood explicó a The Guardian: “La escribí estando loca, y la edité estando cuerda”, una declaración que revela el método detrás de la aparente locura formal del libro.

La estructura de la novela responde a esa fragmentación. El título, sin signo de interrogación, funciona como oración, chiste, elegía, manifiesto y pesadilla, a menudo de manera simultánea. La autora, apodada “la poeta laureada de Twitter”, ya había experimentado con la fragmentación en obras anteriores, pero aquí la ruptura no es solo un recurso estilístico, sino una consecuencia directa de la experiencia vital.

El texto se asemeja a una película de Wes Anderson: estilizado hasta el extremo y al borde de la autoparodia, pero con una angustia nueva, un anhelo de coherencia que nunca se satisface.

El texto se asemeja a
El texto se asemeja a una película de Wes Anderson

En las primeras páginas, la novela se acerca a ese deseo de sentido. Una familia estadounidense, devastada por la pérdida de un hijo, recorre Escocia sostenida únicamente por el itinerario. Un objeto preciado se extravía y, poco después, la protagonista cae enferma. El tesoro se recupera, pero la mente de la heroína no.

El delirio domina la narración, que salta de Roland Barthes a los Cabbage Patch Kids, pasando por Anna Karenina y la versión alternativa de la película Cats. Bajo este caos aparente, late una obsesión: la multiplicidad y la réplica. Dobles, clones, muñecos, fotografías y sinónimos pueblan las páginas, reflejando el modus operandi de un virus que se replica sin cesar.

La obra convoca inevitablemente a figuras como Virginia Woolf y Susan Sontag, consideradas referentes en la literatura de la enfermedad. Los críticos evocan a Woolf para ilustrar la dificultad de expresar el malestar físico —“el inglés no tiene palabras para el escalofrío y el dolor de cabeza”— y a Sontag para señalar el desarraigo que produce la enfermedad —“el reino de los enfermos”—.

Mientras Woolf dota a la dolencia de un aura mística, Sontag la sitúa en lo cotidiano. Ambas perspectivas coexisten en la narrativa actual, que ha ampliado el debate y enriquecido las formas de representación.

En el último siglo, la literatura ha pasado de ignorar el cuerpo a convertirlo en un espacio de invención desbordante. Obras recientes como Body Friend de Katherine Brabon (2023), que personifica el dolor crónico; Hospital de Sanya Rushdi (2023), cuya descripción de la psicosis desafía la noción misma de locura; y An Uncertain Grace de Kris Kneen (2017), que explora transformaciones eróticas, tecnológicas y ecológicas, demuestran la vitalidad de este enfoque. Lockwood se suma a una generación de autores que rompen tabúes de decoro, vergüenza y sintaxis para celebrar la vulnerabilidad del cuerpo.

La tendencia se extiende a todos los géneros y estilos. Desde el colapso metafísico de Ottessa Moshfegh en My Year of Rest and Relaxation, hasta el trauma barroco de Hanya Yanagihara en A Little Life; pasando por los robots y clones de Kazuo Ishiguro, las mutaciones de Jeff Vandermeer y el universo voraz del body horror, el cuerpo ha dejado de ser una ausencia para convertirse en escenario central de la ficción contemporánea.

Temas Relacionados

Literatura contemporáneaPatricia LockwoodCovid persistenteVirginia WoolfSusan SontagEscociaEstados UnidosEnfermedadAutoficciónCabbage Patch Kids

Últimas Noticias

“Homo Argentum” participará en el Festival Internacional de Cine de Roma

La exitosa producción de Gastón Duprat y Mariano Cohn, inspirada en el cine italiano clásico, prepara su desembarco en festivales y estrenos internacionales tras conquistar al público local

“Homo Argentum” participará en el

El festival La Mujer y el Cine regresa en varias sedes porteñas

El festival dedicado a destacar el trabajo de realizadoras argentinas y extranjeras llega en septiembre con una programación que abarca estrenos, retrospectivas y un ciclo especial sobre cine francés

El festival La Mujer y

Franz Kafka revive en la nueva película de Agnieszka Holland, en competencia en San Sebastián

La directora presentó “Franz”, un retrato innovador del escritor checo. En la sección latinoamericana, se estrenaron “Cuerpo celeste” de la chilena Nayra Ilic García, y “Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel

Franz Kafka revive en la

Diez episodios en audio para entender a Borges y disfrutarlo sin prejuicios

Son charlas de menos de media hora a cargo de Santiago Llach, uno de los grandes lectores y divulgadores de la obra del icónico autor. “Lo pensé como una forma de hacerlo accesible”, asegura

Diez episodios en audio para

Heker, Bercovich, Freijo y Sztajnszrajber, entre los grandes nombres de la Feria del Libro de Santiago del Estero

Del 24 y el 28 de septiembre se realizará la nueva edición de este ciclo que presenta talleres, espectáculos, debates y propuestas para niños y jóvenes, además de la participación de destacados invitados

Heker, Bercovich, Freijo y Sztajnszrajber,
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno eliminó 71 normas

El Gobierno eliminó 71 normas comerciales, incluyendo “Precios Justos” y la “Ley de Góndolas”

Una madre agredió a un policía luego de que encontraran droga en el auto de su hijo y terminó presa

Detuvieron a un sospechoso por el asesinato de un joven que desapareció hace más de dos años en Mendoza

Científicos pronostican episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel global

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

INFOBAE AMÉRICA
“La casa está en orden”:

“La casa está en orden”: Horacio Jaunarena cuenta la transición democrática desde adentro

El dictador Nicolás Maduro amenazó con imponer el “estado de conmoción” en Venezuela ante el cerco naval de EEUU

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

TELESHOW
La fascinante actuación de Eugenia

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos

Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming: “Qué alegría volver a vernos”

Marcelo Tinelli opinó sobre la polémica entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: “Si me pongo como padre, rompo todo”

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas