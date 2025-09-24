El “Diccionario Vargas Llosa” será presentado en el próximo Congreso de la Lengua Española

El "Diccionario Vargas Llosa" recopila términos clave de la obra del Nobel peruano y se presentará en el Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa

El Diccionario Vargas Llosa, que recoge voces y términos de la obra del escritor peruano Mario Vargas Llosa, será presentado durante la celebración del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se celebrará del 13 al 17 de octubre en Arequipa, la ciudad natal del premio nobel.

Así lo anticipó Álvaro Vargas Llosa, hijo del difunto novelista y ensayista, al señalar que su padre “estará presente no solo en espíritu, sino también en palabra” para este CILE, que se celebrará en Arequipa a iniciativa suya, tras haber propuesto públicamente en el octavo congreso celebrado en Córdoba (Argentina).

Álvaro Vargas Llosa detalló en una entrevista con la organización del décimo CILE que al Diccionario Vargas Llosa han contribuido “muchas personas vinculadas a él, ya sea por parentesco, amistad o razones profesionales”.

El premio nobel 2010 también tendrá un homenaje durante la primera jornada del Congreso, en la que participará el rey de España, Felipe VI, y al que asistirán miembros de la familia del escritor y de la Cátedra Vargas Llosa, que dirige el periodista y escritor peruano Raúl Tola.

Mario Vargas Llosa será homenajeado durante el X Congreso Internacional de la Lengua Española.

“Estamos ya muy abrumados por la enorme cantidad de homenajes que ha recibido. La mejor manera de honrar a un escritor es leer su obra, y esa obra tiene que estar disponible para el público”, señaló Álvaro Vargas Llosa al valorar que recientemente el sello editorial Alfaguara haya reeditado toda la obra de su padre.

En el marco del CILE, también se relanzará la Casa Museo de Mario Vargas Llosa, que ofrece un recorrido por las dependencias del inmueble ubicado en el centro de Arequipa, donde nació y vivió el primer año de vida antes de mudarse con su familia a Cochabamba (Bolivia).

“Es un lugar para que visitantes tanto nacionales como extranjeros puedan sumergirse en el mundo Vargas Llosa. En él se utilizan tecnologías modernísimas para contar la biografía y trayectoria de mi padre. Es una casa a la que está vinculada una larga historia de familiares que vivieron en Arequipa”, comentó Álvaro Vargas Llosa.

A la vez, el hijo del célebre escritor, fallecido en Lima en abril de este año a los 89 años, comentó que se continúan entregando los más de 40.000 libros de su biblioteca personal para que queden custodiados por la biblioteca que lleva su nombre en Arequipa.

Álvaro Vargas Llosa destaca la participación de familiares, amigos y profesionales en la creación del Diccionario Vargas Llosa, homenajeando el legado literario de su padre (foto)

“Mi padre se convierte en un pretexto para la celebración de valores que le fueron muy caros, que son la defensa de la cultura como instrumento de civilización; y de la lengua española como gran vehículo de unidad para una vasta riqueza cultural, que está representada por los pueblos hispanohablantes del mundo, con más de 650 millones de hablantes”, señaló Álvaro Vargas Llosa.

Durante el décimo CILE, la Real Academia Española (RAE) de la lengua presentará la edición conmemorativa de la poesía de César Vallejo, que se ha convertido en el tercer peruano en contar con una publicación de este tipo de la RAE, tras La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, en 2012; y Los ríos profundos, de José María Arguedas, en 2023.

El congreso se desarrollará sobre tres ejes: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible y culturas digitales e inteligencia artificial (IA).

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Paolo Aguilar y archivo.