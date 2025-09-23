“Familia”, de Francesco Costabile, candidata italiana para los Oscar

‘Familia’ de Francesco Costabile representará a Italia en los Oscar 2025 para la categoría de mejor película internacional

La película Familia, de Francesco Costabile, es la apuesta italiana en la carrera para la 98.ª edición de los Oscar para la mejor película de habla no inglesa de 2025, informó este martes el comité seleccionador.

El filme se impuso a otros 23 títulos al ser elegido este martes en la reunión del comité de selección de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas italianas.

La película competirá por la preselección que incluirá las quince mejores películas internacionales seleccionadas por la Academia y que se anunciará el 15 de diciembre de 2025, mientras que el anuncio de las nominaciones está previsto para el 22 de enero de 2026 y la ceremonia de entrega de los Oscar será el 15 de marzo de 2026.

El segundo trabajo de Francesco Costabile , tras Una femmina (2022) con los actores Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva y Marco Cicalese fue presentado en la sección Orizzonti de la 81.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

La cinta fue seleccionada entre 24 títulos por la Academia de Cine italiana para competir en los premios. El anuncio de las 15 preseleccionadas será el 15 de diciembre de 2025; las nominaciones, el 22 de enero de 2026

El último trabajo del director calabrés, ya conocido por su capacidad para entrelazar historias familiares y dimensiones sociales, fue elegido por unanimidad y fue elegido “por su fuerza narrativa e impacto emocional, capaz de conectar con un público internacional”.

La película impresionó por su intensidad dramática y su lúcido enfoque del tema de las raíces familiares y el patrimonio cultural, a través de la historia de una familia calabresa que lidia con secretos, conflictos generacionales y recuerdos.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ EPA/ Fabio Frustaci y EFE/ John G. Mabanglo.