Cultura

“Familia”, de Francesco Costabile, candidata italiana para los Oscar

La película, presentada en el Festival de Venecia y protagonizada por Francesco Gheghi y Barbara Ronchi, fue seleccionada por su intensidad dramática y su capacidad de emocionar a espectadores de todo el mundo

Guardar
‘Familia’ de Francesco Costabile representará
‘Familia’ de Francesco Costabile representará a Italia en los Oscar 2025 para la categoría de mejor película internacional

La película Familia, de Francesco Costabile, es la apuesta italiana en la carrera para la 98.ª edición de los Oscar para la mejor película de habla no inglesa de 2025, informó este martes el comité seleccionador.

El filme se impuso a otros 23 títulos al ser elegido este martes en la reunión del comité de selección de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas italianas.

La película competirá por la preselección que incluirá las quince mejores películas internacionales seleccionadas por la Academia y que se anunciará el 15 de diciembre de 2025, mientras que el anuncio de las nominaciones está previsto para el 22 de enero de 2026 y la ceremonia de entrega de los Oscar será el 15 de marzo de 2026.

El segundo trabajo de Francesco Costabile , tras Una femmina (2022) con los actores Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva y Marco Cicalese fue presentado en la sección Orizzonti de la 81.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

La cinta fue seleccionada entre
La cinta fue seleccionada entre 24 títulos por la Academia de Cine italiana para competir en los premios. El anuncio de las 15 preseleccionadas será el 15 de diciembre de 2025; las nominaciones, el 22 de enero de 2026

El último trabajo del director calabrés, ya conocido por su capacidad para entrelazar historias familiares y dimensiones sociales, fue elegido por unanimidad y fue elegido “por su fuerza narrativa e impacto emocional, capaz de conectar con un público internacional”.

La película impresionó por su intensidad dramática y su lúcido enfoque del tema de las raíces familiares y el patrimonio cultural, a través de la historia de una familia calabresa que lidia con secretos, conflictos generacionales y recuerdos.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ EPA/ Fabio Frustaci y EFE/ John G. Mabanglo.

Temas Relacionados

Francesco CostabileCine italianonominaciones a los premios Oscarcine

Últimas Noticias

Franz Kafka revive en la nueva película de Agnieszka Holland, en competencia en San Sebastián

La directora presentó “Franz”, un retrato innovador del escritor checo. En la sección latinoamericana, se estrenaron “Cuerpo celeste” de la chilena Nayra Ilic García, y “Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel

Franz Kafka revive en la

Diez episodios en audio para entender a Borges y disfrutarlo sin prejuicios

Son charlas de menos de media hora a cargo de Santiago Llach, uno de los grandes lectores y divulgadores de la obra del icónico autor. “Lo pensé como una forma de hacerlo accesible”, asegura

Diez episodios en audio para

Heker, Bercovich, Freijo y Sztajnszrajber, entre los grandes nombres de la Feria del Libro de Santiago del Estero

Del 24 y el 28 de septiembre se realizará la nueva edición de este ciclo que presenta talleres, espectáculos, debates y propuestas para niños y jóvenes, además de la participación de destacados invitados

Heker, Bercovich, Freijo y Sztajnszrajber,

Centroamérica Cuenta celebra en Madrid el centenario de Ernesto Cardenal

El festival literario regresa a la capital española con un tributo al poeta y sacerdote nicaragüense, y reúne a escritores iberoamericanos para debatir sobre memoria, democracia y migración en un contexto de exilio cultural

Centroamérica Cuenta celebra en Madrid

Dolores Fonzi y Milagros Mumenthaler muestran en San Sebastián dos potentes historias argentinas

“Belén” y “Las corrientes” se presentaron en el festival de cine y capturaron atención con relatos intensos y actuaciones que no dejan indiferente a nadie

Dolores Fonzi y Milagros Mumenthaler
ÚLTIMAS NOTICIAS
El agro reclama que la

El agro reclama que la quita de retenciones sea definitiva para que la Argentina tenga ingreso genuino de dólares

Donald Trump: “Milei tiene mi respaldo completo para la reelección”

“American peronist”: el debate entre el Secretario del Tesoro de EEUU y una senadora demócrata por el rescate a la Argentina

Detuvieron a un sospechoso acusado de matar al padre de un policía porteño durante un robo en Berazategui

Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dañarla

INFOBAE AMÉRICA
Presunta coordinación militar nicaragüense en

Presunta coordinación militar nicaragüense en el asesinato del opositor Samcam en Costa Rica

Irán ejecutó al menos a 1.000 personas este año en prisión: “Es una campaña de asesinatos masivos”

Erdogan ante la ONU: “Defender a la familia compuesta por un hombre y una mujer es defender a la humanidad”

Franz Kafka revive en la nueva película de Agnieszka Holland, en competencia en San Sebastián

Trump criticó a quienes reconocen el estado palestino ante la ONU: “Es un premio demasiado grande para los terroristas de Hamas”

TELESHOW
La palabra de Eros Ramazzotti

La palabra de Eros Ramazzotti sobre sus intentos fallidos de besar a Evangelina Anderson

Tamara Báez y su hija Jamaica presentaron al nuevo integrante de la familia: “Bienvenido Peluche”

Las Trillizas de Oro sorprendieron con un detalle sobre sus nietos: “Creen que somos la misma persona”

Soledad Pastorutti volvió a mostrar su exigencia en La Voz Argentina: “Tenía la vara más alta”

La amiga de Evangelina Anderson contó la intimidad del encuentro con Eros Ramazzotti tras el beso fallido a la modelo