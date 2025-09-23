Cultura

Centroamérica Cuenta celebra en Madrid el centenario de Ernesto Cardenal

El festival literario regresa a la capital española con un tributo al poeta y sacerdote nicaragüense, y reúne a escritores iberoamericanos para debatir sobre memoria, democracia y migración en un contexto de exilio cultural

El festival literario Centroamérica Cuenta regresa a Madrid por quinta vez y lo hace con un homenaje especial al poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal, de cuyo nacimiento se cumplen cien años

El festival literario Centroamérica Cuenta regresa a Madrid por quinta vez y lo hace con un homenaje especial al poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal, de cuyo nacimiento se cumplen cien años.

El encuentro, que se inaugura este lunes y se extenderá hasta el 26 de septiembre con sedes en Casa de América y CentroCentro, reúne a escritores y artistas de Iberoamérica para dialogar sobre literatura, memoria, democracia y migración.

“El festival está íntimamente ligado a la defensa de la cultura como motor democrático”, dijo a EFE la directora de Centroamérica Cuenta, Claudia Neira, al recordar que el festival fue fundado en 2013 en Managua, la capital de Nicaragua, y desde 2017 se realiza “en el exilio”.

Para Neira, la cultura mantiene viva a Centroamérica y permite que “no sea únicamente vista como sinónimo de dictaduras, huracanes o narcotráfico”, sino como un espacio de “creación, resistencia y pluralidad de voces”.

La quinta edición de Centroamérica Cuenta celebra el centenario del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal

En este sentido, Neira afirma que el festival conecta directamente con la figura de Cardenal (1925-2020), que concibió la fe y el arte como instrumentos de transformación social.

Cardenal fue un ejemplo de compromiso y de entrega, revolucionó la manera de hacer poesía y la manera de vivir la religión, siempre en diálogo con la comunidad y con su entorno. Al cumplirse cien años de su natalicio, era la mejor manera de honrarlo”, explicó Neira.

El homenaje incluye la exposición De Mancarrón a Madrid: 100 años de Ernesto Cardenal, de la fotógrafa panameña Sandra Eleta.

Son diez imágenes en blanco y negro tomadas en 1974 en el archipiélago nicaragüense de Solentiname -donde Cardenal fundó una comunidad- y exhibidas por primera vez en Madrid.

Entre los homenajes a Cardenal, habrá una exposición, 'De Mancarrón a Madrid', con imágenes inéditas del escritor nicaragüense

En ellas Cardenal, uno de los principales exponentes de la poesía latinoamericana, es retratado tanto en su faceta como sacerdote como en la de artista.

Un retrato más amplio de Centroamérica

Además de rendir tributo al poeta, el festival busca ofrecer un retrato más amplio de Centroamérica.

“Nuestra propuesta es demostrar que Centroamérica no está definida solo por sus tragedias, sino también por sus voces, su arte y su terquedad por contar”, recalcó Neira.

Entre los eventos destacados de esta edición figuran el taller de escritura a cargo de la periodista argentina Leila Guerriero y un club de lectura con el escritor salvadoreño Javier Zamora.

El festival incluye talleres y clubes de lectura con figuras como Leila Guerriero (foto) y Javier Zamora

Un grupo de lectores migrantes dialogará con el autor sobre Solito, su libro de memorias que narra la travesía que emprendió siendo niño desde El Salvador hasta Estados Unidos.

Según Neira, este encuentro busca abordar la migración no solo desde la “victimización”, sino también como oportunidad para “reimaginar vidas”.

La agenda de Centroamérica Cuenta incluye, además, conversaciones sobre periodismo, política y nuevas formas de narrar con la participación de autores como Carlos Dada, de El Salvador, Santiago Roncagliolo, de Perú, y Nona Fernández, de Chile, entre otros.

Centroamérica Cuenta fue fundado por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, premio cervantes, y se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes para las letras de la región.

En España ha encontrado una plataforma para acercar esas historias a nuevas audiencias, algo que Neira considera fundamental: “Lo que buscamos es tender puentes, para que quienes migran y quienes se quedan sientan que su voz importa y que la cultura es un terreno donde la democracia puede florecer”.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Ramón Castro/ Archivo; Reuters/ Oswaldo Rivas/ File Photo y e Infobae España.

