Cultura

Abrió la convocatoria para el Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano

Artistas de todo el país pueden inscribirse en la edición número 69 del certamen, que este año celebra el legado de Antonio Berni y promueve la producción contemporánea en el Museo Sívori

Guardar
Abrió la convocatoria para el
Abrió la convocatoria para el Salón Manuel Belgrano

La convocatoria para la 69.ª edición del Salón Manuel Belgrano ya está abierta, invitando a artistas argentinos y residentes a presentar sus obras en las disciplinas de pintura, escultura, dibujo, grabado y monocopia hasta el 11 de octubre.

Este certamen, que ha fortalecido el patrimonio del Museo Sívori durante más de ochenta años, se consolida como un espacio clave para la promoción y el reconocimiento de la producción artística contemporánea en Argentina.

La edición actual del Salón Manuel Belgrano se inscribe en el marco de los 120 años del nacimiento de Antonio Berni, figura central del arte argentino. El Museo Sívori reafirma así su compromiso con la difusión y el apoyo a los creadores, destacando la relevancia de su trayectoria y su aporte a la escena artística nacional.

El certamen está abierto a
El certamen está abierto a artistas argentinos y residentes a presentar sus obras en las disciplinas de pintura, escultura, dibujo, grabado y monocopia

Desde su fundación en 1945, el Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano ha impulsado la continuidad y el desarrollo de la práctica artística, además de enriquecer de manera sostenida la colección del museo mediante la incorporación de las obras galardonadas con los primeros premios en cada categoría.

La modalidad de participación, al igual que en las ediciones recientes, será completamente virtual. Este formato facilita la accesibilidad a nivel federal y garantiza una postulación segura, ya que elimina la necesidad de manipular físicamente las obras, adaptándose a las exigencias de la era digital.

Los interesados deberán completar un formulario en línea, donde incluirán un enlace a sus portfolios y a las obras que desean presentar. Además, tendrán la posibilidad de votar por los jurados que representarán a las asociaciones de artistas.

El proceso culminará el 19 de noviembre, fecha en la que se darán a conocer los nombres de los artistas seleccionados y premiados.

Temas Relacionados

Salón Manuel BelgranoMuseo SívoriArte contemporáneo

Últimas Noticias

Palito Ortega será declarado Personalidad Emérita de la Cultura y habrá un show en homenaje

El secretario de Cultura nacional, Leonardo Cifelli, encabezará una ceremonia en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad

Palito Ortega será declarado Personalidad

Cómo se escribe: los LLM, mejor que los LLMs

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Cómo se escribe: los LLM,

Honoris Causa y homenajes a María Moreno en Córdoba

Una distinción de la Universidad y diversas actividades culturales celebran la obra y pensamiento de la autora, incluyendo conferencias, charlas y la presentación de su libro más reciente sobre el cuerpo y la enfermedad

Honoris Causa y homenajes a

19 galerías y 54 artistas, en una muestra con tonada cordobesa

La Asociación de Galerías y Espacios Artísticos de Córdoba presenta “Ruta FARO”, en el Espacio Multicultural Bancor

19 galerías y 54 artistas,

Una muestra para conocer los secretos de la caligrafía japonesa

La exposición agrupa creaciones originales del maestro Ryuho Hamano, quien explora la tradición literaria japonesa e invita a pensar la convivencia y la memoria tras la Segunda Guerra Mundial

Una muestra para conocer los
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobierno porteño inició una

El gobierno porteño inició una obra para reconvertir la calle Viamonte

Datos privilegiados para matar a un jubilado: la oscura sospecha detrás del crimen de Zárate

Leonardo da Vinci: la investigación científica que busca resolver el enigma de su tumba y reconstruir su ADN

Buscan a tres mujeres jóvenes que desaparecieron de forma misteriosa en La Matanza: tienen 20 y 15 años

Quiénes son los dos policías detenidos por el brutal crimen de un jubilado en Zárate

INFOBAE AMÉRICA
Por qué Adam Sandler siempre

Por qué Adam Sandler siempre elige a los mismos actores en sus películas

Pese a los actos terroristas que ejecuta Hamas desde Gaza, Francia convocó a una cumbre multilateral en la ONU para reconocer a Palestina como estado

Un estudio vincula el consumo de cigarrillos de los padres con más alteraciones moleculares en los hijos

El entrenamiento con saltos ayuda a mejorar la densidad ósea en adultos mayores, según estudios

¿Por qué la música ayuda a los corredores a resistir más tiempo en una competencia?

TELESHOW
Famosos y colegas colmaron de

Famosos y colegas colmaron de mensajes de apoyo a Luciana Geuna: “Te extrañamos, no se puede sin vos”

Charly García y Sting confirmaron su colaboración: ya hay nombre, video y fecha para su esperado tema juntos

El divertido cruce entre Carina Zampini y su hijo Manuel al aire: “Viene a buscar comida y se va”

El insólito tour que emprendió Evangelina Anderson con sus amigas por Milán:“Hay mucho futbolista acá”

Pampita habló del robo en su casa: “Tengo mucha tristeza porque se llevaron videos y fotos de un valor incalculable”