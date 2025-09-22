Abrió la convocatoria para el Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano

Abrió la convocatoria para el Salón Manuel Belgrano

La convocatoria para la 69.ª edición del Salón Manuel Belgrano ya está abierta, invitando a artistas argentinos y residentes a presentar sus obras en las disciplinas de pintura, escultura, dibujo, grabado y monocopia hasta el 11 de octubre.

Este certamen, que ha fortalecido el patrimonio del Museo Sívori durante más de ochenta años, se consolida como un espacio clave para la promoción y el reconocimiento de la producción artística contemporánea en Argentina.

La edición actual del Salón Manuel Belgrano se inscribe en el marco de los 120 años del nacimiento de Antonio Berni, figura central del arte argentino. El Museo Sívori reafirma así su compromiso con la difusión y el apoyo a los creadores, destacando la relevancia de su trayectoria y su aporte a la escena artística nacional.

El certamen está abierto a artistas argentinos y residentes a presentar sus obras en las disciplinas de pintura, escultura, dibujo, grabado y monocopia

Desde su fundación en 1945, el Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano ha impulsado la continuidad y el desarrollo de la práctica artística, además de enriquecer de manera sostenida la colección del museo mediante la incorporación de las obras galardonadas con los primeros premios en cada categoría.

La modalidad de participación, al igual que en las ediciones recientes, será completamente virtual. Este formato facilita la accesibilidad a nivel federal y garantiza una postulación segura, ya que elimina la necesidad de manipular físicamente las obras, adaptándose a las exigencias de la era digital.

Los interesados deberán completar un formulario en línea, donde incluirán un enlace a sus portfolios y a las obras que desean presentar. Además, tendrán la posibilidad de votar por los jurados que representarán a las asociaciones de artistas.

El proceso culminará el 19 de noviembre, fecha en la que se darán a conocer los nombres de los artistas seleccionados y premiados.