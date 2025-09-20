‘Centroamérica Cuenta’ llega a España con Guillermo Arriaga, Leila Guerriero y un homenaje a Ernesto Cardenal

La programación se expande a Sevilla y Barcelona, fortaleciendo los lazos culturales entre Iberoamérica y España

Entre el 22 y el 26 de septiembre, Madrid acoge la quinta edición del Festival Centroamérica Cuenta, un evento que reunirá a más de 50 autores de ambos lados del Atlántico para explorar la literatura en español, el periodismo, la gestión cultural y la realidad centroamericana. La programación abarca diálogos, presentaciones de libros, talleres y homenajes literarios, además de actividades en universidades y proyecciones audiovisuales.

La agenda de este año contempla una serie de diálogos dedicados a la literatura contemporánea, la memoria y la ficción, así como el impacto de la obra de Ernesto Cardenal en el centenario de su nacimiento. El homenaje se realizará mediante un encuentro específico sobre su legado. El festival inicia con la entrega del legado literario de Carlos Luis Fallas (Costa Rica), Luis Rafael Sánchez (Puerto Rico) y Ricardo Miró (Panamá), quienes se suman al archivo simbólico de La Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

En las jornadas previstas en Madrid, Centroamérica Cuenta incorpora por primera vez reuniones de clubes de lectura con autores como Javier Zamora (El Salvador/Estados Unidos) y Leila Guerriero (Argentina). Guerriero ofrecerá además un taller gratuito de técnicas de escritura de no ficción. Otra de las actividades destacadas es la presentación de la lectura performática ¿Cómo contar la sed?, a cargo de la chilena Nona Fernández, donde se articula literatura y memoria histórica.

El panorama de actividades también suma exposiciones fotográficas, como la dedicada a Ernesto Cardenal con imágenes de Sandra Eleta, y la proyección de la película Chance de Abner Benaim (Panamá), en el marco de su decimoquinto aniversario. Entre los participantes de los paneles figuran nombres como Soledad Álvarez (República Dominicana), Guillermo Arriaga (México), Luis García Montero (España), Sergio Ramírez (Nicaragua) y Santiago Roncagliolo (Perú), entre otros representantes de Centroamérica, América Latina, el Caribe y España.

Este año, el festival extiende su alcance con paradas en otras dos ciudades. La Rinconada (Sevilla) es sede este fin de semana, con actividades en la Hacienda Santa Cruz y el apoyo del Ayuntamiento local. Por primera vez, la programación se traslada además a Barcelona, donde el viernes 26 y sábado 27 de septiembre habrá encuentros auspiciados por la Librería Finestres y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

El equipo organizador, encabezado por Sergio Ramírez y Claudia Neira Bermúdez, subraya la intención de fortalecer los vínculos culturales entre Iberoamérica y España ampliando el alcance del evento hacia nuevas audiencias. “Esta edición busca ampliar el diálogo con distintos públicos y fortalecer la proyección de la literatura iberoamericana”, expresó Neira Bermúdez.

Centroamérica Cuenta se fundó en Managua en 2013 y combina actividades anuales presenciales y virtuales, incentivando el pensamiento crítico desde la literatura y las artes. Desde su creación, ha organizado más de 400 encuentros literarios con voces de América Latina, Estados Unidos y Europa. El festival cuenta con el respaldo de AECID, la Unión Europea, CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la región, además del apoyo local de instituciones culturales españolas. Para consultar el programa completo del festival y sus sedes, se puede acceder al sitio oficial: www.centroamericacuenta.com.

[Fotos: prensa Centroamérica Cuenta]