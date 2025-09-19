El nuevo álbum de The Divine Comedy sublima memoria y dolor en tono de pop orquestal

The Divine Comedy - Invisible Thread

A casi treinta años de que The Divine Comedy golpeó las puerta de la fama con su tercer álbum, Casanova -una perla pop nostálgica y evocadora de la mejor tradición de la chanson francesa- el proyecto individual bajo un alias de Neil Hannon publica Rainy Sunday Afternoon, un disco que explora recuerdos personales y aporta nuevas sonoridades al sonido “pop de cámara” (una definición ajustada pero seguramente molesta para el músico). Este nuevo disco llega tras la antología Charmed Life (2022) y una sorprendente -en cierto modo- incursión en las ligas mayores de la industria del entretenimiento cuando ofició como compositor de la banda sonora de Wonka, la película de 2023 que volvió sobre la historia del millonario-niño rico con tristeza, protagonizada por Timothée Chalamet.

Rainy Sunday Afternoon, como su título lo indica, destaca por su carácter introspectivo: ¿o hay un momento más apropiado para la reflexión que un lluvioso domingo a la tarde? “No estoy convencido. Siempre pensé que las mañanas de los lunes o la mitad de la semana laboral se suponía que eran más tristes. Quién sabe...” dice Neil Hannon en diálogo con Infobae Cultura a propósito de la salida de este nuevo disco de The Divine Comedy.

Neil Hannon explora la memoria y la pérdida en el nuevo álbum de The Divine Comedy

Lo cierto es que se trata de un disco con canciones delicadas, pausadas y reflexivas, donde la orquestación pop supone el colchón perfecto para el íntimo registro vocal de Hanoon, sobre cuestiones tan profundas como la pérdida y la memoria. “The Last Time I Saw the Old Man” surge tras la muerte de su padre, el obispo de la iglesia cristiana irlandesa Brian Hannon, quien fue diagnosticado con Alzheimer en 2008. “No hay grandes declaraciones ni palabras de sabiduría: no se puede endulzar la demencia”, comenta el autor con brutal honestidad británica.

De la pérdida, el dolor y la memoria, pero también de Timothée Chalamet y Bob Dylan, y por supuesto de cómo es vivir en casa con un padre autoridad religiosa y formar una banda de “rock” (nada más impío, tal vez), versa este diálogo.

—En The Divine Comedy hay, desde el principio y mencionadas por su nombre, muchas referencias “cultas”: Dante, poemas y música clásica de diversos autores. ¿Qué te llevó a formar una banda pop con esas referencias?

—Es simplemente la forma en que escribo. No me propuse “ser culto”. Simplemente utilizo las referencias que conozco o las cosas que me interesan para dar color e iluminar mis ideas e historias. Probablemente tomo tantas referencias y detalles de programas de televisión o deportes como de la alta cultura, pero la gente no parece notar esas.

—El estilo de Divine Comedy ha sido definido como “íntimo e introspectivo”. ¿Estás de acuerdo?

—Sin duda puede serlo. De hecho, este nuevo álbum es más introspectivo y emocional de lo habitual. ¡Me gusta explorar qué es lo que me hace ser yo! Aunque espero que no sea a costa de intentar entender también qué motiva a los demás.

Neil Hannon reflexiona sobre su crianza como hijo de un obispo y su relación con la religión

—El título de este nuevo álbum alude a un momento particular del fin de semana, casi siempre asociado con la depresión. ¿Lo pensaste así? ¿Dirías que tu música puede ser apropiada para ese momento del día?

—¿Ah, sí? No estoy convencido. Siempre pensé que las mañanas de los lunes o la mitad de la semana laboral se suponía que eran más tristes. Quién sabe. Sinceramente, solo llamé a la canción “Rainy Sunday Afternoon” porque cuando la estaba escribiendo era una tarde de domingo y estaba lloviendo. Llamé así al álbum porque pensé que sonaba como el nombre de un drama británico de “kitchen-sink” de la década de 1960 (N. de la R.: refiere a un estilo de realismo social y naturalista de la clase trabajadora). Y porque tenía ese tipo de sensación soñadora; cuando tu mente divaga y reflexionas sobre la vida y esas cosas. Siempre he sentido asociaciones cálidas con las tardes de domingo porque solían pasar las mejores películas antiguas en ese momento.

—La canción “The Last Time I Saw the Old Man” habla del período de la enfermedad de tu padre ¿Cómo decidiste escribir una canción sobre un tema tan personal?

—La forma en que escribí “Old Man”—la única forma en que podía escribirla—fue siendo brutalmente observador. Decir exactamente cómo se veía y sonaba mi padre hacia el final. No hay grandes declaraciones ni palabras de sabiduría: no se puede endulzar la demencia. Simplemente quería recordar la futilidad y la injusticia de todo eso.

Neil Hannon compuso la música de "Wonka": "Nunca antes había estado vinculado a un proyecto tan enorme y caro", dice

—Por otro lado, tu padre fue una figura pública (obispo de la Iglesia de Irlanda). Desde Argentina—un país con mayoría católica apostólica romana—suena extraño que un obispo tenga familia e hijos… ¿Cómo era de niño tener un padre que era una autoridad religiosa?

—¡Sí, entiendo por mis amigos católicos lo raro que suena ser “el hijo de un obispo”!

Te aseguro que no es nada extraño para quienes tienen una perspectiva protestante. No estoy seguro de que mi crianza fuera diferente a la de otros chicos de clase media del norte de Irlanda por el trabajo de mi padre. Más bien, porque mis padres eran bastante elegantes y tenían familias angloirlandesas vinculadas al establishment. Eso es lo que sentía que me diferenciaba de mis compañeros. Ir a la iglesia todos los domingos no era tan malo. Pude cantar en el coro, lo cual disfrutaba. Ahora no soy en absoluto religioso, pero todavía amo mucha de esa música.

—Compusiste canciones originales para la película Wonka ¿Cómo fue esa experiencia?

—Hacer Wonka fue una experiencia completamente loca para mí. Nunca antes había estado vinculado a un proyecto tan enorme (y caro). Había adorado absolutamente la película de 1971 cuando era niño. Las canciones eran como parte de mí. Solo más tarde me di cuenta de la importancia del compositor, Anthony Newley. Me encanta cuando las canciones viven aparte de su autor: simplemente pasan a formar parte de la cultura. No me importa en absoluto que los niños que aman este nuevo Wonka y cantan las canciones no tengan ni idea de quién soy yo.

—Conociste personalmente a Chalamet ¿Viste la película en que personifica a Bob Dylan? ¿Qué te pareció?

—No he visto a Timothée interpretando a Dylan. Estoy seguro de que estuvo tan brillante como siempre. Admiro mucho a Bob, pero no es parte de mi escucha habitual.

[Fotos: Kevin Westenberg]