Cultura

Cuando Zitarroza fue a preguntar por Gardel: un episodio de la novela gráfica sobre el gran cantautor uruguayo

Publicado por el Fondo de Cultura Económica, este libro de Rodolfo Santullo y Max Aguirre reconstruyen una vida inquietante a partir de anécdotas e historias

Guardar
“Zitarrosa” (Fondo de Cultura Económica)
“Zitarrosa” (Fondo de Cultura Económica) de Rodolfo Santullo y Max Aguirre

Alfredo Zitarrosa se merecía una novela gráfica que cuente acerca de su vida y su obra, pero lo que hicieron Max Aguirre y Rodolfo Santullo en Zitarrosa, libro publicado por el Fondo de Cultura Económica es otra cosa: reconstruye la potencia de su figura de a partir de ficciones inspiradas en anécdotas. “Música, exilio y compromiso político en un retrato sensible de uno de los grandes de la canción popular uruguaya”, se lee en la web del sello.

book img

Zitarrosa

Por Rodolfo Santullo y Max Aguirre

eBook

$9,99 USD

Comprar

Zitarrosa nació en Montevideo en 1936 y murió en el mismo lugar en 1989. Este cantautor, poeta, periodista y escritor uruguayo es considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de América Latina en el siglo XX.​ Su obra se inscribe en la tradición folclórica del Río de la Plata y mezcla géneros como la milonga, el candombe y la zamba con una estética sobria y un lirismo de fuerte contenido social, político y existencial.

El ilustrador de este libro, Max Aguirre, tiene varios libros publicados como historietista y como dibujante y lleva adelante un proyecto musical que mezcla canciones propias, animaciones y dibujos realizados en vivo. Recibió La Legión del Libro de la Feria Internacional del Libro de Montevideo en 2011, ganó el Premio Banda Dibujada a la Mejor Historieta de Ficción para niños en 2012 y el Premio Banda Dibujada a la Mejor Historieta de Ficción para jóvenes en 2013. Además, publica la tira diaria Genio y figura en el matutino La Nación y la historieta Discépolo para la revista Maten al mensajero. Ha hecho ilustraciones para distintos medios y editoriales, entre las que se destacan, La Nación, Revista Orsai, Editorial Norma, Editions Delcourt (Francia) y Editorial Sudamericana.

El guionista de este libro es Rodolfo Santullo, periodista, escritor, autor de guiones de historietas, televisión y cine, además de editor al frente de Grupo Belerofonte. Ha publicado libros de narrativa y más de cuarenta novelas gráficas en países como Uruguay, Argentina, Brasil, EE.UU, Reino Unido, Francia, Dinamarca, España, Alemania y China, entre las que se incluyen 40 cajones, Dengue, Far South, El Dormilón, Malandras, Mar de Sueños, Valizas y Los últimos días del Graf Spee. Es el guionista de la película La teoría de los vidrios rotos, dirigida por Diego Fernández Pujol.

A continuación, reproducimos un fragmento de esta novela gráfica, las páginas donde Zitarrosa se encuentra con el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti para preguntarle por Gardel.

Temas Relacionados

Max AguirreAlfredo ZitarrosaRodolfo SantulloHistorietaCulturaLibrosUruguayCarlos Gardel

Últimas Noticias

Cómo Guillermo del Toro creó un “Frankenstein” distinto a todos los anteriores

Para su nueva versión del relato clásico de Mary Shelley, el director mexicano quiso desafiar las expectativas e imaginó la criatura como una bella obra de arte

Cómo Guillermo del Toro creó

De la utopía digital a la desilusión: desafíos y límites en la reconstrucción de una internet más humana

En “This Is For Everyone”, Tim Berners-Lee, el inventor de la World Wide Web, revela cómo la concentración de poder y la manipulación de datos han transformado el espacio digital, poniendo en duda la viabilidad de una reforma profunda

De la utopía digital a

Nothing Else Matters, la canción que desafió el metal: así nació el clásico más inesperado de Metallica

La icónica canción del Black Album marcó un antes y un después en la trayectoria del grupo. Una vulnerabilidad inédita fue clave en la conquista de nuevas audiencias y dejar una huella imborrable en la música

Nothing Else Matters, la canción

Cumbres Borrascosas y una adaptación que ya genera polémica: cómo Margot Robbie y Jacob Elordi buscan romper con moldes previos

Desde la versión de 1939 hasta la próxima película dirigida por Emerald Fennell, la historia de Heathcliff y Catherine fue reinventada por cineastas de todo el mundo, cada uno aportando su propio sello y visión

Cumbres Borrascosas y una adaptación

Los Premios María Guerrero celebran la vitalidad de la escena teatral argentina

La ceremonia de entrega, con puesta de escena Mariángeles Bonello, Natalia Casielles y Yanina Gruden, sucede este miércoles 17 de septiembre en el Teatro Nacional Cervantes

Los Premios María Guerrero celebran
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un ciclista murió tras caer

Un ciclista murió tras caer desde un puente mientras circulaba en Córdoba

Asesinaron a quemarropa a un joven en plena calle en Neuquén e investigan si se trató de un crimen narco

Brutal agresión a un limpiavidrios en Córdoba: le pegaron entre dos hombres y lo dejaron inconsciente

Proponen una ley para transparentar los aumentos de precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires

Una línea del Subte extenderá su horario durante el miércoles por el partido de River por Copa Libertadores

INFOBAE AMÉRICA
De la utopía digital a

De la utopía digital a la desilusión: desafíos y límites en la reconstrucción de una internet más humana

El asesinato de Charlie Kirk: ¿una nueva guerra civil?

Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares

Estados Unidos impuso sanciones a empresas que permiten al régimen de Irán financiar su poder militar con la venta de petróleo

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

TELESHOW
El adolescente de 16 años

El adolescente de 16 años con leucemia que recibió el apoyo de Bizarrap en el programa de Guido Kaczka

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”

Tiago PZK sorprendió con el look que llevó a La Voz Argentina: “Para estar cómodo”

Juli Poggio contó la angustia que siente por la salud de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”

Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “Los siento como una amenaza”