Cultura

La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador celebra su proyecto educativo con un concierto dedicado a Mozart y Beethoven

El espectáculo se realizará el 30 de mayo en la Faculta de Derecho de la UBA, bajo la dirección de Gabriela Gariglio y con Eduardo Cazaban Debat como solista en el piano

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Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador
La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador se presentará el 30 de mayo en la Facultad de Derecho de la UBA

La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador ofrecerá un concierto el sábado 30 de mayo a las 18 en la Facultad de Derecho UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263, CABA). En esta función, el repertorio incluirá el Concierto para piano n.º 23 de Mozart y la Sinfonía n.º 3 “Heroica” de Beethoven, con dirección de Gabriela Gariglio y la actuación del pianista Eduardo Cazaban Debat como solista.

Gabriela Gariglio es Profesora Nacional de Música con especialidad en violín y viola. Su trayectoria incluye participaciones en destacados organismos sinfónicos nacionales, giras internacionales y una sólida formación como docente y directora de orquesta.

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La orquesta desarrolla un proyecto universitario orientado a la formación musical de jóvenes músicos, integrado en un curso anual de capacitación y desarrollo orquestal. Este programa permite la participación de estudiantes de la Universidad del Salvador y de integrantes de la comunidad en general. El equipo está coordinado por la Licenciada Cintia Rolón y cuenta con profesores, profesionales, especialistas en coordinación y archivo, quienes brindan guía técnico-musical y supervisión artística. Este modelo facilita el acceso de los jóvenes a experiencias musicales profesionales en un entorno inclusivo.

Una orquesta sinfónica tocando en un auditorio lleno de público. Se ven músicos con violines, vientos y un director frente a ellos
La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador, bajo la dirección de Gabriela Gariglio, interpretará obras de Mozart y Beethoven

Trayectoria de la Orquesta Sinfónica USAL

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Del Salvador fue creada en 2000 por el maestro Ricardo Sidelnik, quien la dirigió durante 25 años. Desde entonces, el conjunto se consolidó como referente cultural e institucional en la universidad y en Buenos Aires.

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A lo largo de su historia, abordó repertorios de cámara, obras sinfónicas y sinfónico-corales en escenarios de la ciudad y del interior del país. Su programación abarca tanto obras clásicas y contemporáneas como piezas populares y argentinas, además de contar con una biblioteca musical relevante que incluye repertorios corales y orquestales de distintas épocas y estilos.

Con este concierto, la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador reafirma su compromiso educativo y su aporte sostenido al desarrollo cultural, consolidando más de dos décadas de trayectoria en la música académica.

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