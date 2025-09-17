Cultura

Una pintura atribuida a Rubens es exhibida públicamente en una iglesia de París

La obra del artista barroco fue presentada en la capilla de Saint-Roch, en el centro de la capital francesa, antes de su esperada subasta en Fontainebleau el próximo 30 de noviembre

Guardar
El cuadro 'Cristo en la
El cuadro 'Cristo en la Cruz' de Rubens, desaparecido por siglos, se presenta en París antes de su subasta

El cuadro Cristo en la Cruz, pintado por Rubens hacia 1613 y redescubierto recientemente tras más de cuatro siglos desaparecido, fue presentado este martes al público en la capilla del Calvario de la iglesia Saint-Roch de París, antes de su subasta del 30 de noviembre en Fontainebleau (a unos 50 km de la capital francesa).

La casa de subastas Osenat eligió este templo barroco del siglo XVII, conocido como la “parroquia de los artistas”, para mostrar por primera vez en público la pintura atribuida al maestro flamenco. La capilla del Calvario, presidida por un Cristo en la cruz, ofreció un escenario que establece un diálogo directo entre ambas representaciones de la figura de Cristo.

La obra había sido hallada fortuitamente en septiembre de 2024 mientras el responsable de la casa de subastas, Jean-Pierre Osenat, hacía un inventario en una mansión privada de París.

El templo barroco de la
El templo barroco de la iglesia Saint-Roch acoge la primera exhibición pública de "Cristo en la Cruz"

Durante la presentación, Catherine Polneq, del Atelier que lleva su nombre y especialista en restauración de cuadros, detalló los análisis científicos realizados para autentificar la obra. Radiografías y reflectografía infrarroja en resolución ultraelevada revelaron cambios en la composición, como el desplazamiento del torso y de los brazos de Cristo para centrar la figura, así como la adición posterior de árboles en el lado izquierdo del lienzo.

Ello “muestra cómo Rubens corrigió su idea inicial para recentrar la figura en el corazón de la obra”, dijo Polneq, quien subrayó que la preparación del lienzo y el dibujo subyacente detectado “corresponden plenamente a la práctica del pintor flamenco”. Según la misma experta, “los hallazgos son comparables a los observados en otras obras del maestro estudiadas en el Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia”, lo que refuerza la atribución a Rubens y descarta la intervención exclusiva de un taller.

La Iglesia de Saint-Roch es
La Iglesia de Saint-Roch es una de las más grandes de París, de estilo barroco similar a Notre-Dame

“Esta composición fue diseñada por Rubens y aparece en un grabado fechado entre 1622 y 1625, lo que nos permite situarla cronológicamente dentro de su taller”, dijo por su parte Nils Buttner, especialista en historia del arte.

El cuadro, dado por perdido desde el siglo XVII, saldrá a subasta el 30 de noviembre en Fontainebleau, con un valor estimado entre 1,5 y 2 millones de euros. Su reaparición constituye, en palabras de la propia casa Osenat, “un acontecimiento mayor para la historia del arte europeo”.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

RubensIglesia Saint-RochArte barroco

Últimas Noticias

Nacha Guevara, protagonista de una exposición en el Museo Moderno

El museo porteño inaugura “Aquí estoy”, una muestra dedicada a seis décadas de trayectoria de la cantante y actriz, figura clave del arte argentino

Nacha Guevara, protagonista de una

El Festival de Cine Alemán celebra 25 años como ventana de la diversidad y potencia de una industria cultural

Del 18 al 24 de septiembre, la programación incluye óperas primas, nuevos títulos de reconocidos directores, el documental sobre Leni Riefenstahl y una función musicalizada en vivo

El Festival de Cine Alemán

“Diego Rojas, ¡presente!”: así fue la noche en que su voz volvió a escucharse a través de su novela

El periodista murió en 2024 y ahora sale “Los días de la zona”, el libro que terminó ya internado. Lo presentaron Claudia Piñeiro, Martín Sivak, Elsa Drucaroff y Olga Viglieca

“Diego Rojas, ¡presente!”: así fue

El Reina Sofía pone el foco en Alberto Greco

La nueva programación del museo, bajo la dirección de Manuel Segade, destaca al artista argentino, junto a creadoras de la región y el impacto global del Guernica

El Reina Sofía pone el

Revelan la portada del nuevo álbum de Astérix

El icónico dúo galo protagoniza el álbum número 41 de la saga, ambientado en Portugal, con lanzamiento mundial previsto para octubre y una edición especial que promete récord de ventas en el país luso

Revelan la portada del nuevo
ÚLTIMAS NOTICIAS
La muerte de Liam Payne:

La muerte de Liam Payne: los acusados de venderle la cocaína siguen presos y van a juicio

Supermercado, juegos online y un pasaje a España: los gastos de la maestra jardinera buscada por una estafa millonaria

La Marcha Universitaria, en fotos: así se vio la movilización que reclamó frente al Congreso de la Nación

De Dua Lipa a Dakota Johnson: las celebrities que lideran la revolución de la lenceria en la vestimenta

El dólar mayorista tocó el techo de la banda cambiaria y el Banco Central vendió USD 53 millones

INFOBAE AMÉRICA
Tras 100 años bajo el

Tras 100 años bajo el mar: se conocieron los impactantes tesoros ocultos del Britannic, el gemelo del Titanic

El Gobierno de Erdogan destituyó a otro alcalde del principal partido opositor turco

Pep Guardiola y su elección sobre el entrenador más importante de todos los tiempos: “Es el mejor”

El líder bielorruso Lukashenko habló de su posible retirada: “Busco futuros presidentes, quiero verlos”

Más de 2,2 millones de niñas en Afganistán son privadas de educación bajo el régimen talibán, denunció UNICEF

TELESHOW
Entre besos y caricias: el

Entre besos y caricias: el acaramelado video de la China Suárez y Mauro Icardi

Ricardo Darín recordó como conoció a Florencia Bas, su esposa: “Salí despedido de la silla”

La profunda reflexión de Katja Alemann contra los que le dicen “vieja” como insulto: “Es la época más feliz de mi vida”

Récord argentino: Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de la situación del país: “¿Cómo no te vas a angustiar?"