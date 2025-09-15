Cultura

Batlle Planas, el zen y el automatismo, en una muestra que recorre su otro legado

La exposición “Objetos de Meditación”, en la galería Vermeer, reúne obras del artista hispano-argentino en diálogo con la de sus alumnos, así como también con la de contemporáneos

Juan Batalla

Por Juan Batalla

Guardar
Batlle Planas, el zen y
Batlle Planas, el zen y el automatismo, en una muestra que recorre su legado

¿Cuánto deja un maestro a sus alumnos y cuánto de ese imaginario puede ser tomado por nuevas generaciones de artistas?

En tiempos donde se debate el plagio, la apropiación o el homenaje, una muestra ingresa, de manera indirecta, en esa relación entre aquello que se enseña y aquello que, como residuo, queda en el eter y, aún décadas después, regresa: el arte que mira el arte, el arte que como el Ouroboros se devora a si mismo, se reinventa.

La muestra colectiva Objetos de Meditación, en la galería Vermeer, ingresa en el legado del hispano-argentino Juan Batlle Planas (1911-1966), figura del siglo XX, algo relegada hoy, para explorar algunos puntos de su obra, a través de los alumnos de su taller, así como también proponer una relectura de su incidencia en las nuevas generaciones.

Es, sin dudas, tanto un ejercicio de meditación zen como una sesión de diván freudiana, temáticas que atravesarpn la obra de Batlle Planas y que, por esas cuestiones de las vanguardias y su peso para construir relatos, se llamó surrealismo.

Una témpera y una pintura
Una témpera y una pintura de Juan Batlle Planas

Y es que el surrealismo se caracterizó por su interés en los secretos del inconsciente, mientras que el ZaZen en la liberación de la mente, teniendo los dos un punto en común: la liberación de pensamientos prederminados, aunque con una enrome diferencia.

Mientras uno observa el objeto, tomando el método ciéntifico, el otro lo penetra y lo contempla desde adentro y así se logra un conocimiento que es, a su vez, un saber más profundo sobre el universo, lo que incluye los secretos del propio “Yo” psicoanalítico.

“El zen se sumerge en la fuente de la creatividad y bebe toda la vida que hay en ella. Esta fuente es el Inconsciente del zen”, escribe el filósofo japonés Daisetsu Teitaro Suzuki, en Budismo Zen y psicoanálisis.

La exposición “Objetos de Meditación”,
La exposición “Objetos de Meditación”, en la galería Vermeer

Otro punto del quehacer pictórico de Batlle Planas fue la teoría del Orgón, desarrollada en 1930 por psicoanalista Wilhelm Reich, que postulaba la existencia de una energía vital presente en toda materia viva. Así, este enfoque híbrido, donde ciencia, magia y filosofía se entrelazan, se refleja en la búsqueda de comprender el mundo desde sus sombras y misterios.

Estas tres teorías se encontraban en el automatismo: el método creativo espontáneo que busca acceder al subconsciente sin la interferencia del pensamiento racional o el control consciente. El artista como sujeto libre, como conducto, que solo es.

Así, la exposición está compuesta por tres acercamientos filosóficos, si se quiere, como por tres vértices pictóricos: por un lado, las obras del maestro, Batlle Planas, como también de sus discípulos directos como Rebeca Guitelzon, Roberto Aizenberg, Noe Nojechowicz, Jorge Kleiman y Lucía Franco.

La muestra reúne obras de
La muestra reúne obras de Batlle Planas, con las de sus alumnos y la de artistas contemporáneos

El tercer vórtice se compone por artistas contemporáneos: entre aquellos que dialogan con esta herencia, desde distintas perspetivas, el curador Emmanuel Franco reunió a Juan Reos, Gala Altamare, Carolina Kindsvater, Lola González, Macarena Fatne, Sofía Árbol, Nicolás Guardiola, Santiago Barbeito y Gustavo Poester.

La propuesta integral, así, gravita sobre una órbita surrealista, a través del paisaje, lo metafísico, lo siniestro y lo onírico. “Es una suerte de ejercicio lúdico, por decirlo de alguna manera, donde piensa a artistas jóvenes contemporáneos como posibles alumnos del taller de Batlle Planas”, dice Tomás Goycochea Scheinsohn, en un recorrido con Infobae Cultura.

La presencia de témperas de los ‘40 de Batlle Planas, por ejemplo, junto a collages del artista y de Eisenberg permiten visualizar una continuidad, ese diálogo entre maestro y discípulo.

Obras deRoberto Aizenberg, Noe Nojechowicz
Obras deRoberto Aizenberg, Noe Nojechowicz y Rebeca Guitelzon

La exposición no se limita a una visión ortodoxa del surrealismo, no busca ser historicista, sino proponer un juego entre lo que sucedió en un taller hace décadas y cómo aquello, desconocido a fin de cuentas, pudo haber tenido una repercusión muchísimo después, en circunstancias diferentes. Es, en ese sentido, una invitación a imaginar caminos posibles.

En los cuadros de Árbol, Altamare y Guardiola hay una expresión de lo metafísico, de territorios indómitos, como pausados en un vacío de la existencia, donde los colores neutros orientan hacia una observación introspectiva.

En Kindsvater hay un fade away, como una sobreexposición de lo retratado, que deja el eje en aquello que desea resaltar, difuminando el resto de la información, convirtiendo así a las obras en espacios ambulantes que habitan en un limbo, procedimiento que también se presenta en Fatne y el brasileño Poester, quienes borran las señales del entorno para introducir, con distintos estilos, figuras que se descomponen, como sueños que no logramos recordar, allá, en lo profundo de la psiquis.

González construye, a través del lápiz, una escena cotidiana en un relato inquietante a partir de un cover de la escultura Almuerzo en pieles de Meret Oppenheim y Barbeito propone una escena laberíntica de colillas de cigarillos en la que expresa una ansiedad desmesurada.

Por su parte, Reos se encuentra en la vitrina antes del ingreso, con una escultura de su serie de burros -en este caso un lector, que al sumar conocimiento desbalancea la estructura en la que se apoya- y dentro de la galería con dos paisajes volumétricos hechos con cera.

La muestra “Objetos de Meditación” se presenta así como un entramado de influencias, anécdotas y guiños entre generaciones, donde la figura de Batlle Planas y su taller funcionan como hilo conductor de una constelación de artistas y obras.

*Objetos de Meditación, en la galería Vermeer, Suipacha 1168, CABA. De lunes a viernes de 12 a 18 h, hasta el 3 de octubre de 2025. Entrada gratuita

Fotos: Gentileza galería Vermeer

Temas Relacionados

Juan Batlle PlanasArte contemporáneoTomás Goycochea ScheinsohnGalería VermeerSurrealismo

Últimas Noticias

Incesto, ostentación y tragedia: las claves ocultas tras el legado de las Cleopatras en la historia egipcia

En “Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto”, Lloyd Llewellyn-Jones estudia la familia Ptolemaica para exponer la compleja red de alianzas, traiciones y prácticas extremas que moldearon el destino de Egipto

Incesto, ostentación y tragedia: las

“La trama oculta”: cuando los cuentos se vuelven obsesión

El escritor recuerda cómo los relatos que devoraba de niño y las historias que escuchaba en la peluquería de su padre fueron gestando, sin que él lo supiera, su nuevo libro

“La trama oculta”: cuando los

La belleza de la semana: “Calle París; en día lluvioso”, de Gustave Caillebotte

La famosa obra del artista francés de 1877 permite redescubrir la vida cotidiana y la arquitectura de una París transformada a través de una mirada única

La belleza de la semana:

Erneste Pesce, entre laberintos y paisajes en el Palacio Duhau

La exposición “Derivas y Circuitos Singulares” destaca la capacidad del arte para articular vivencias personales y referencias universales, abriendo interrogantes sobre la memoria, la identidad y la trascendencia en la sociedad actual

Erneste Pesce, entre laberintos y

Sergio Vila-Sanjuán contra la “sociedad presentista, fragmentaria y tecnologizada”

El autor español reflexionó sobre su novela “Misterio en el barrio gótico”, por la que obtuvo el Premio Fernando Lara, entre otros temas

Sergio Vila-Sanjuán contra la “sociedad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo sigue la causa por

Cómo sigue la causa por el choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Una investigación por robo derivó en el inesperado hallazgo de un invernadero repleto de marihuana

Se conocerán hoy las penas contra la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé torturado y asesinado en Berazategui

Maniataron a un hombre en su departamento de Núñez y le robaron: cómo fue el operativo para capturar a los cinco sospechosos

De sastrería a transparencias, cuáles fueron las claves de la moda en la alfombra roja de los Emmy 2025

INFOBAE AMÉRICA
Incesto, ostentación y tragedia: las

Incesto, ostentación y tragedia: las claves ocultas tras el legado de las Cleopatras en la historia egipcia

Ucrania ofreció su apoyo a la OTAN tras las recientes incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

Represión en Cuba: la dictadura detuvo al menos a siete personas tras las protestas por los apagones en Gibara

Marine Le Pen vaticinó que una moción de censura tumbará al nuevo primer ministro francés “en algunas semanas o meses”

“La democracia y la soberanía brasileñas no son negociables”: la carta de Lula a Trump

TELESHOW
Los ex Gran Hermano, unidos

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”