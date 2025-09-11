La escultura en clave poética, de Antonio Pujia, en el Palacio Libertad

La exhibición reúne más de treinta esculturas de Antonio Pujia en la Sala 603 desde el 12 de septiembre

La exhibición Antonio Pujia: La escultura en clave poética presenta más de treinta obras del escultor argentino en la Sala 603 del Palacio Libertad, a partir del 12 de septiembre a las 18. La muestra reúne piezas en bronce, yeso, mármol y madera, y abarca distintas etapas, temáticas y técnicas utilizadas por Antonio Pujia a lo largo de su carrera.

La selección reconoce la trayectoria del artista, con énfasis en su aporte a la escultura nacional y en el impacto de su labor en la formación de jóvenes creadores. La exhibición incorpora material biográfico ilustrado, elaborado con archivos personales, que contextualiza su vida y su obra dentro de la historia del arte argentino.

La propuesta museográfica contempla variados enfoques temáticos, con obras vinculadas a la danza, la música, la historia y la vida social, así como motivos asociados al amor y al dolor. Según detalla Andrea Wain, curadora de la muestra, cada pieza refleja la transmisión de conocimiento y el vínculo entre el legado artístico y la enseñanza, en referencia al rol de Pujia como formador de generaciones de escultores.

La exposición estará abierta al público de miércoles a domingos, de 14 a 20, sin necesidad de reserva previa.

* Palacio Libertad, Sarmiento 151, C. A. B. A.

Fuente y fotos: Prensa Palacio Libertad (© Sandro Pujia).