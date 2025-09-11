La Biblioteca Pública de Nueva York recibió la mayor colección de videos caseros sobre los ataques del 11/9

Informe especial realizado en 2021, al cumplirse 20 años de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York

Casi inmediatamente después del ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, los neoyorquinos aturdidos se reunieron para llorar y comenzar a tratar de entender lo que había sucedido. Para algunos, eso significó crear altares en parques y frente a estaciones de bomberos. Para los cineastas Steven Rosenbaum y Pamela Yoder, significó tomar sus cámaras, pero también publicar un anuncio clasificado de seis líneas en The Village Voice.

“¿Tienes grabaciones en video de la semana del 11/9?”, preguntaba el anuncio. “Puedes contribuir a la historia”. “Dondequiera que estuvieras, lo que sea que hayas visto”, continuaba, puedes ayudar a construir “un testimonio del heroísmo, dolor, fortaleza y resiliencia de nuestra ciudad”.

Más de 100 personas respondieron con grabaciones tomadas desde ventanas y azoteas de apartamentos, en esquinas y en parques. El material capturó tanto la devastación del ataque como el ánimo colectivo del momento inmediato posterior, cuando los niños dibujaban flores con tiza junto a autos destrozados y los desconocidos se reunían para procesar y, a veces, discutir.

La Biblioteca Pública de Nueva York adquiere el mayor archivo en video del 11-S y su impacto en la ciudad (Foto: archivo REUTERS/Sara K. Schwittek)

Parte de las grabaciones se utilizó en el documental de la pareja de 2002, 7 Days in September (7 días en septiembre). Pero desde entonces, las más de 500 horas de grabaciones han permanecido en gran medida inéditas.

Ahora, la Biblioteca Pública de Nueva York ha adquirido ese archivo, la mayor colección de documentación en video del ataque y los días posteriores. Se está donando junto con más de 700 horas de grabaciones entre bastidores que la pareja también capturó del largo y polémico proceso de creación del 9/11 Memorial & Museum en el Bajo Manhattan.

Se espera que la colección esté disponible para su uso en la biblioteca en 2027 y que esté disponible online en su totalidad alrededor de 2030. Julie Golia, curadora principal de manuscritos de la biblioteca, la calificó como una cápsula del tiempo de múltiples capas. “Se trata del 11/9, pero también es una metadocumentación del debate sobre su significado”, dijo.

El 11 de septiembre ha sido llamado a menudo el día más fotografiado en la historia de Estados Unidos. Pero el archivo marca un momento anterior al diluvio digital actual, cuando cualquiera con una cámara de teléfono móvil es un documentalista. “Durante el Covid, sabías que debías documentarlo”, dijo Golia. “Sabías que estabas viviendo en un momento histórico. Pero el video de este periodo anterior se siente diferente”.

El archivo reúne testimonios de más de 130 personas y muestra perspectivas diversas sobre el 11-S (Foto: Seth McAllister/AFP)

Durante una entrevista en su apartamento en el Upper West Side, Rosenbaum, de 64 años, y Yoder, de 62, veteranos del cine documental durante cuatro décadas, parecen personajes de una Nueva York anterior, más bohemia. En una esquina, hay una máquina de pinball electromecánica de la vieja escuela (que aún funciona) rescatada de la basura en su antigua oficina. Al otro lado de la habitación, se encuentra una rockola vintage, completa con una sección para “fox trots y rumbas”.

En 1995, Rosenbaum creó MTV News: Unfiltered, que solicitaba propuestas de historias de personas comunes a través de un número 1-800, y luego les daba cámaras de video para realizarlas. La narración en primera persona, dijo, “está en nuestro ADN”.

En 2009, tras considerar vender el archivo del 11 de septiembre, la pareja lo donó al museo, junto con el derecho a usarlo con fines educativos. (La página de donantes fundadores del museo los incluye entre quienes hicieron donaciones valoradas entre 500.000 y 999.999 dólares). A cambio, se les concedió acceso total para filmar el proceso entre bastidores de la creación del museo, que abrió en 2014.

Pero después de ver un corte del documental resultante, The Outsider, el museo envió una carta legal solicitando la eliminación de 36 escenas, que según ellos contenían “inexactitudes y distorsiones”. Los cineastas se negaron a hacer cambios y en 2021 lanzaron su versión, que acusaba a la dirección del museo de suavizar las dimensiones políticas del ataque y la guerra global contra el terrorismo que ayudó a desencadenar.

El archivo incluye más de 500 horas de grabaciones inéditas de ciudadanos y cineastas sobre el 11 de septiembre de 2001 (Foto: archivo REUTERS/Jeff Christensen)

Los cineastas también comenzaron a buscar un nuevo repositorio para su archivo. Eligieron la Biblioteca Pública de Nueva York, dijeron, por su compromiso con el acceso público total, incluso online.

El museo, que conserva una copia del archivo, declinó hacer comentarios sobre el acuerdo con la biblioteca. Pero Erin Gaddis, su directora de comunicaciones, reiteró la creencia de que partes del documental de la pareja de 2021 fueron “irrespetuosas hacia las víctimas y sus familias”. “En un momento en que tantas instituciones en Estados Unidos están sujetas a divisiones ideológicas y partidistas, el 9/11 Memorial & Museum debe seguir siendo un espacio sagrado que busca educar y unir”, dijo. “La película miró al museo a través de una lente ideológica muy específica, que no compartimos”.

Incluso hoy, el recuerdo del ataque sigue siendo políticamente delicado. El presidente Trump está considerando una intervención federal en el 9/11 Museum, que ha recibido críticas de algunos familiares de víctimas por los salarios de sus ejecutivos y sus finanzas. (El museo, una organización privada sin fines de lucro con una entrada de 36 dólares, recibió 2,4 millones de visitantes el año pasado).

Rosenbaum y Yoder tienen su propio punto de vista sobre el 11 de septiembre. Pero esperan que futuros académicos y creadores descubran en el archivo nuevas historias e ideas completamente diferentes. “Mi esperanza”, dijo Rosenbaum, “es que lo que surja de esto nos sorprenda totalmente”.

El archivo estará disponible al público en la biblioteca en 2027 y online en 2030 (Foto: U.S. Customs Service/Handout via REUTERS/Archivo)

La mañana del 11 de septiembre, un equipo de su productora estaba en medio de la grabación de un documental sobre los perros de Nueva York para Animal Planet. En cambio, enviaron siete equipos de cámara al Bajo Manhattan con una directiva simple: dondequiera que apuntaran las cámaras de noticias, apunten en la dirección opuesta. Continuaron filmando el resto de la semana y luego comenzaron a intentar armar un documental. Pero al darse cuenta de que necesitaban una gama más amplia de perspectivas, publicaron el anuncio.

Finalmente, adquirieron grabaciones, en su mayoría en casetes Mini-DV, de unas 130 personas, con el requisito de que también participaran en entrevistas filmadas. El pago, dijo Rosenbaum, osciló entre un dólar y varios cientos de dólares o más. Algunas personas no quisieron aceptar dinero. “Se sentían muy, muy culpables”, contó el director. “Pensaban que habían hecho algo voyeurista”.

El archivo incluye grabaciones temblorosas hechas a mano que capturan el segundo avión impactando la torre norte (y, tras unos segundos, improperios cuando la operadora, Jennifer Spell, se da cuenta de lo que acaba de ver), y personas corriendo de las nubes de polvo cuando colapsó la torre sur. Pero las grabaciones también capturaron el ánimo en las calles, la camaradería atónita y los debates políticos en bruto que comenzaron casi de inmediato.

El archivo reúne testimonios de más de 130 personas y muestra perspectivas diversas sobre el 11-S (Foto: Andrea Booher/FEMA/AFP)

En una de las secuencias más vívidas, filmada el 14 de septiembre por uno de sus exempleados, Rasheed Daniel, una multitud diversa en una vigilia en Union Square comienza a discutir verbalmente después de que alguien escribe con tiza en el pavimento: “La bandera estadounidense propaga violencia”.

Hay diálogos casi teatrales sobre el duelo, la venganza, la política exterior estadounidense, el Islam. En un momento, un hombre de mediana edad con un casco de sindicato de la construcción y una joven estallan en una discusión a gritos, luego se abrazan tambaleantes mientras ambos describen haber encontrado partes de cuerpos en el lugar del ataque, repitiendo: “Peleamos, y luego nos abrazamos”.

El archivo, como otros proyectos colaborativos que surgieron poco después de los atentados, mezcla esfuerzos amateurs y profesionales, lo sombrío y lo lírico, lo literal y lo experimental. “Individualmente, las cintas no podían contar suficiente de la historia”, dijo Yoder. “Pero como colectivo, las perspectivas y la amplitud lo cuentan todo”.

Colocar la colección en la biblioteca, dijo Yoder, “fue como quitarse un peso de encima”. Pero aun así, fue extraño ver las cintas salir de su apartamento en unas pocas cajas. “Siempre le digo a la gente que es como tener un cachorro”, dijo. “No es solo un objeto inanimado que está ahí. Tienes que cuidarlo”.

Fuente: The New York Times