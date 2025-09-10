Cultura

Mircea Cărtărescu protagonista del “Hay Festival de Arequipa”, que homenajeará a Vargas Llosa

La cita cultural contará con la presencia de destacados escritores internacionales y nacionales, además de actividades especiales en memoria del nobel peruano fallecido este año en Lima

Guardar
El escritor Mircea Cărtărescu participará
El escritor Mircea Cărtărescu participará en el Hay Festival Arequipa 2025, que este año suma más de 130 invitados de 15 países

El reconocido escritor rumano Mircea Cărtărescu llegará a Perú en noviembre próximo para participar en la undécima edición del Hay Festival Arequipa, una cita cultural que este año contará con más de 130 participantes de 15 países y que también rendirá homenaje al premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa, quien falleció este año en Lima.

El poeta, narrador y ensayista rumano, autor de obras como Nostalgia, Solenoide o Theodoros, tiene más de 30 volúmenes publicados y ha recibido decenas de premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Formentor de las Letras, el del Estado Austriaco a la Literatura Europea, el Premio FIL de Literatura y Lenguas Romances, o el Prix Millepages.

Además de asistir al encuentro que se celebrará en la ciudad natal de Vargas Llosa, en el sur de Perú, del 6 al 9 de noviembre, Cărtărescu recorrerá su extensa obra literaria en una presentación que hará el 11 de noviembre en Lima.

Entre los participantes internacionales de esta edición del Hay Festival también estarán el español Andrés Barba, la francesa Mathilde Forget, la marroquí Salma El Moumni, la británica Jessica Andrews y el noruego Thomas Reinertsen Berg.

El programa incluye actividades en
El programa incluye actividades en Arequipa y en Lima

En representación de América Latina, asistirán, entre otros, los chilenos

Alberto Fuguet y Alejandra Moffat, la uruguaya Fernanda Trías, los mexicanos Guillermo Arriaga y Ricardo Raphael, y el colombiano Héctor Abad Faciolince.

Entre los autores peruanos invitados figuran Jeremías Gamboa, Gustavo Rodríguez, María Luisa del Río y Olga Montero Rose.

La edición que recuerda a un Nobel

Además de contar con estos invitados, el Hay Festival Arequipa 2025 recordará, con la presentación de libros, mesas redondas y una exposición de fotografías, a Mario Vargas Llosa, quien murió en abril pasado y ya fue reconocido en el marco durante su cuarta edición, celebrada en 2018.

El Hay Festival Arequipa rendirá
El Hay Festival Arequipa rendirá homenaje a Mario Vargas Llosa, fallecido en abril, con mesas redondas y una exposición fotográfica dedicada a su obra y legado

Se celebrarán tres mesas redondas con presentaciones de libros que recogen recuerdos y se refieren a su figura literaria y pensamiento político, escritos por personas muy cercanas, como el escritor Alonso Cueto, Verónica Ramírez, quien trabajó junto a Vargas Llosa, y el colombiano Juan Gabriel Vásquez, considerado como uno de sus “herederos literarios”.

Se presentará también la exposición fotográfica Mario Vargas Llosa: el escribidor y la palabra de Morgana Vargas Llosa, en la sala de exposiciones de la Casa Tristán del Pozo, de la Fundación BBVA.

Entre sus otras actividades, el festival incluirá veladas en torno a temas como poesía, música y artes, filosofía y democracia, además de debates alrededor de la diversidad del feminismo, la ciencia y el cambio climático.

Además de las jornadas en Arequipa, el festival se extenderá en Lima durante los días previos y posteriores a la cita, con actividades, el 5 de noviembre, en el distrito de Barranco, y los días 10 y 11 de noviembre, con el patrocinio de la PUCP.

Fuente: EFE.

Foto: EFE/ Lavandeira Jr y prensa Hay Festival.

Temas Relacionados

Hay Festival ArequipaMircea CărtărescuLiteraturaFestival culturalArequipa

Últimas Noticias

Un Shakespeare dolorido: Chloé Zhao emociona en Toronto con “Hamnet”

La cineasta ganadora del Óscar sorprendió en el Festival Internacional de Cine de Toronto con un drama especulativo sobre William Shakespeare—adaptación de la aclamada novela de Maggie O’Farrell—, que ha dejado a críticos y público con el corazón en la mano

Un Shakespeare dolorido: Chloé Zhao

El arte como botín de guerra y la discusión legal sobre de quién son hoy las obras

Dos pinturas exponen la persecución y el saqueo perpetrado por el régimen nazi

El arte como botín de

Un adelanto del libro de Kamala Harris revela detalles inéditos sobre la campaña presidencial de 2024

En “107 días”, que se publicará el 23 de septiembre, la ex vicepresidenta escribe sobre la inicial decisión de Joe Biden de postularse para la reelección: “En retrospectiva, creo que fue una imprudencia”

Un adelanto del libro de

Una muestra fotográfica celebra la diversidad porteña en el Teatro San Martín

Fotógrafos aficionados y profesionales se dan cita en el corazón cultural porteño para compartir imágenes en “Gente de mi Ciudad”

Una muestra fotográfica celebra la

Tras 4 siglos, reapareció un cuadro de Rubens en París

La obra, que estaba deseaparecida desde 1613, fue validada por un grupo de experto para ser vendida en una subasta

Tras 4 siglos, reapareció un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mercados: suben la Bolsa y

Mercados: suben la Bolsa y los bonos en una rueda clave por la licitación del Tesoro

Milei reúne a su Gabinete por tercera vez en la semana para establecer las prioridades de la gestión antes del inicio de la campaña

Extienden la prisión preventiva de Jones Huala y encuadran la investigación como “caso complejo”

El próximo lunes el Presidente hablará en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026

Qué líneas de colectivos ampliaron sus métodos de pago del sistema Tarjeta SUBE

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos afirmó que las

Estados Unidos afirmó que las medidas de España contra Israel “envalentonan a los terroristas”

La lengua balística del camaleón podría inspirar robots para eliminar coágulos sanguíneos

Científicos descrubrieron tres nuevas especies de peces caracol en aguas profundas de California

Un adelanto del libro de Kamala Harris revela detalles inéditos sobre la campaña presidencial de 2024

“Cada día hay más mujeres peruanas haciendo empresa y generando millones de puestos de trabajo”

TELESHOW
Ricardo Darín contó cómo se

Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo del Chino y Úrsula Corberó

La felicidad de Florencia Bas y Clara Darín por el embarazo de Úrsula Corberó y el Chino: “Mis pichoncitos”

La sugerente respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi cuando reemplazó sus tatuajes por un lobo

Siguen los reconocimientos para Charly García: su último disco será distinguido por la Legislatura porteña

El momento más tierno de Isabel Macedo con sus hijas en el set de Margarita: entre juegos, disfraces y peluquería