Cultura

Amenábar presenta una visión del Cervantes más desconocido en el Festival de Toronto

El director español presentó “El cautivo”, un film sobre los cinco años de cautiverio del autor de ‘El Quijote’ en Argel

Por Julio César Rivas

Guardar
Julio Peña interpreta a un
Julio Peña interpreta a un joven Cervantes y Alessandro Borghi encarna al señor de Argel

Alejandro Amenábar estrenó mundialmente este domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) El cautivo, un film sobre los cinco años de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel, algo que el director intuye le debió de hacer que le “explotara la cabeza” por la libertad sexual que encontró en el lugar.

El film está protagonizado por Julio Peña, que da vida a un joven Cervantes, y Alessandro Borghi, metido en la piel del señor de Argel, quien mantiene al futuro escritor encarcelado junto con otros prisioneros a la espera de que su familia pague el rescate.

En la alfombra roja del Royal Alexandra Theatre de Toronto, junto a Peña y Borghi, Amenábar explicó a EFE que “lo que le pasó a Cervantes es que entró en contacto con la cultura del enemigo y paradójicamente, era una cultura mucho más abierta y más diversa”.

“Yo creo que a Cervantes le debió de haber explotado la cabeza, literalmente, cuando salió a las calles de Argel y se encontró con estos desfiles de corsarios, con todos sus novios, engalanados, la libertad, la diversidad, la mezcla que había y la libertad sexual y concretamente homosexual que existía en Argel en aquel momento”, añadió.

Alejandro Amenábar presenta en Toronto
Alejandro Amenábar presenta en Toronto 'El cautivo', su película sobre el cautiverio de Cervantes en Argel

El director continuó que “sigue pasando”.

“Hoy en día, en el momento en que entramos en contacto con otra cultura, y creo firmemente en la mezcla, conocer al contrario, es lo que te enriquece como ser humano. Desde luego fue lo que hizo de Cervantes un ser humano excepcional”, explicó.

El actor Julio Peña, que reconoció a EFE que estaba “emocionado” de poder compartir “finalmente” la película con el mundo, afirmó que la oportunidad de interpretar al joven Cervantes “ha sido un regalazo” y que cuando Amenábar le ofreció el papel pensó que “se había equivocado”.

“La verdad es que estoy muy feliz de haber trabajado con él. La verdad, eso ha sido un regalazo de la vida” dijo para añadir a continuación que “el poder atacar un Cervantes un poco más joven ha sido como tener casi un lienzo en blanco. Ha sido un trabajo de construcción muy bonito”.

El film explora la libertad
El film explora la libertad sexual y cultural que Cervantes descubrió durante su reclusión

Por su parte, el italiano Alessandro Borghi reveló a EFE que Amenábar le comunicó su interés en que participase en el film por carta.

“Pensé que era una broma, la verdad. Me envió una carta y eso me emocionó muchísimo, que un director tan grande se hubiera tomado el tiempo de escribirme una carta. Me sentí muy halagado y pensé que era una gran oportunidad de formar parte de algo que para mí era completamente desconocido: empezando por el idioma, hasta el tipo de película”, dijo.

Sobre trabajar con Amenábar, Borghi explicó que “ante todo, más allá de ser un gran director, es un gran ser humano”.

“Es una persona amable. Se preocupa por todos en el rodaje. Tiene un poder especial: tiene toda la película en su cabeza”, declaró.

El estreno en España de
El estreno en España de 'El cautivo' está previsto para el 12 de septiembre

Amenábar, que estrenará en España El cautivo el 12 de septiembre, casi exactamente 445 años después de la liberación de Cervantes, también reflexionó sobre lo increíble que resulta que más de cuatro siglos después de su existencia, la obra y la vida del escritor sigan siendo relevantes en el mundo.

“Cuando uno hace una obra, yo en mi caso lo primero que intento es ganarme la vida. Pero luego, por supuesto, hasta que se demuestra lo contrario, la única manera de ser inmortal en este mundo es a través de las cosas que haces. Y es increíble pensar que, efectivamente, cuatro siglos después una novela sigue teniendo la importancia que tiene Don Quijote”, declaró.

Fuente: EFE.

Fotos: Europa Press y archivo.

Temas Relacionados

"El cautivo"Alejandro AmenábarFestival Internacional de Cine de TorontoMiguel de Cervantes

Últimas Noticias

El Tapiz de Bayeux desata una batalla cultural entre Francia y Reino Unido por su polémico préstamo

La histórica obra bordada del siglo XI está en el centro de una controversia, luego de que Emmanuel Macron prometiera enviarla a Londres pese a las advertencias de expertos sobre su delicado estado

El Tapiz de Bayeux desata

Argentores 2025: estos son los ganadores a la excelencia autoral

La entrega de premios se realizará del 15 al 19 de septiembre, con actos especiales para teatro, radio, cine, televisión y nuevas tecnologías, consolidando el compromiso con la creatividad y la producción cultural del país

Argentores 2025: estos son los

Entre la novela y la neurociencia: presentaron “Vendrán por ti” en la Feria del Libro de Rawson

Los encuentros literarios del interior nacen en aulas y bibliotecas populares, con un enorme compromiso comunitario. Ahora, en la chubutenese se presentó “Vendrán por ti”, un texto que propone un camino de transformación

Entre la novela y la

La nueva obra de Banksy será retirada: surge el dilema entre protección patrimonial y libertad de expresión

La obra del enigmático artista urbano será removida de la Corte Real de Justicia para preservar la “importancia histórica” del edificio, según comunicaron sus autoridades

La nueva obra de Banksy

40 años de ‘Super Mario’, el “accidente feliz” que conquistó el mundo desde un videojuego

Hace cuatro décadas, surgió un personaje secundario que, tras convirtirse en un héroe, superó el mundo de las consolas

40 años de ‘Super Mario’,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pese al revés electoral, JP

Pese al revés electoral, JP Morgan redobla la apuesta y recomienda invertir en activos argentinos

Cómo es la terapia que mostró eficacia en casos de epilepsia que no responden a los medicamentos

Impactante choque en Corrientes: un camión cayó de un puente, se prendió fuego y el conductor murió incinerado

Dólar: para pagar menos retenciones, el campo aceleró la declaración de exportaciones y tuvo un récord de liquidación

Julio De Vido pidió ser absuelto en el juicio por las irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado

INFOBAE AMÉRICA
De “Grease” a “Fiebre del

De “Grease” a “Fiebre del sábado noche”: los insólitos cameos familiares que marcaron la carrera de John Travolta

El Reino Unido descarta un rescate financiero del Fondo Monetario Internacional tras debate en el Parlamento

Los aliados europeos de Kiev se comprometieron a intensificar su apoyo militar

Lituania endurecerá los controles en su frontera durante las maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad

La líder de las Damas de Blanco denunció que un operativo policial sitió su vivienda en La Habana

TELESHOW
Mauro Icardi mostró el proceso

Mauro Icardi mostró el proceso para borrar el tatuaje de Wanda Nara de su brazo y despertó críticas en las redes

El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo

Las coincidencias en redes sociales entre Trueno y Teresa Prettel

Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara