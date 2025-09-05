Cultura

David Bowie sorprende desde el más allá con un musical inédito ambientado en el siglo XVIII

Notas y cuadernos originales confirman la existencia de una obra titulada “The Spectator”, que será presentada en la nueva exposición del V&A East Storehouse que será inaugurada el 13 de septiembre

Guardar
David Bowie sorprende desde el
David Bowie sorprende desde el más allá con un musical inédito ambientado en el siglo XVIII (Crédito: 1983 Rex Features)

El archivo personal de David Bowie ha revelado que su último proyecto creativo, antes de su fallecimiento en 2016, consistió en el desarrollo de un musical ambientado en el siglo XVIII, titulado The Spectator. Esta información sale a la luz gracias a la próxima exposición que el V&A East Storehouse dedicará al legado del artista, donde se exhibirán notas adhesivas y un cuaderno específico que documentan el proceso de creación de esta obra teatral.

La inspiración de Bowie para The Spectator provino de un periódico homónimo que circuló en Londres entre 1711 y 1712, conocido por retratar las costumbres y la vida social de la época. Entre los personajes que el músico consideró como protagonistas destacan Jack Sheppard, un ladrón menor que gozaba de popularidad entre el público, y Jonathan Wild, el vigilante responsable de la captura y ejecución de Sheppard. Además, el proyecto incluía a los Mohocks, una pandilla de jóvenes aristócratas célebres por sus ataques violentos en las calles londinenses.

Antes de morir en 2016,
Antes de morir en 2016, David Bowie dejó un último proyecto creativo que consistió en el desarrollo de un musical ambientado en el siglo XVIII, titulado "The Spectator" (Foto: AP / Bob Child)

Las anotaciones de Bowie reflejan su interés por la evolución del arte y la sátira en el contexto del siglo XVIII. Según explicó la curadora principal Madeleine Haddon a la BBC, el artista se preguntaba: “¿Cuál es el papel de los artistas en este periodo? ¿Cómo crean los artistas una especie de comentario satírico?”. La emisora británica tuvo acceso a los materiales originales, entre ellos un cuaderno dedicado y notas adhesivas que permanecieron en las paredes de la oficina privada de Bowie en Nueva York, un espacio al que solo él y su asistente personal podían acceder.

El teatro musical fue una influencia constante en la trayectoria de Bowie. Desde sus inicios, reconoció abiertamente la influencia del cantante y actor Anthony Newley y estudió artes dramáticas bajo la tutela de Lindsay Kemp. En una entrevista concedida a la BBC en 2002, el propio Bowie manifestó su deseo de escribir para el teatro, con la intención de “tener una audiencia bastante grande” para sus obras.

El archivo personal del legendario
El archivo personal del legendario músico revela que su último proyecto creativo fue un musical inspirado en la vida de la Londres georgiana, y los fans podrán descubrirlo en una nueva exposición (AP Foto/Stephen Chernin, Archivo)

El público podrá contemplar tanto las notas de The Spectator como el escritorio donde Bowie trabajó en este proyecto a partir del sábado 13 de septiembre, fecha de apertura del David Bowie Centre en el V&A East Storehouse de Hackney Wick, al este de Londres. El nuevo centro ofrecerá 200 objetos en exhibición permanente, y los admiradores tendrán la posibilidad de solicitar el acceso a cualquier pieza del archivo, que suma 90.000 elementos, mediante un formulario.

La creación de este centro permanente amplía la experiencia de la exposición David Bowie Is, organizada por el V&A en 2013, que se convirtió en la muestra más visitada en la historia del museo. El último trabajo completado por Bowie fue su vigésimo sexto álbum, Blackstar, publicado dos días antes de su muerte en enero de 2016.

Temas Relacionados

David BowieRockVictoria and Albert MuseumUltimas noticias América

Últimas Noticias

Aigul Akhmetshina llega al Teatro Colón para un esperado debut dentro del Ciclo Aura

La mezzosoprano rusa, considerada una de las grandes voces de la lírica contemporánea, se presentará el domingo 14 de septiembre junto al pianista británico Jonathan Papp

Aigul Akhmetshina llega al Teatro

La primera película en inglés de Pablo Trapero tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

“& Sons” es una adaptación de la novela del autor estadounidense David Gilbert con guion de Sarah Polley, sobre las vicisitudes personales y familiares de un escritor que vive “a lo Salinger”

La primera película en inglés

Homenajes y celebraciones por el centenario de Andrea Camilleri, el “escritor más querido de Italia”

El creador de “El comisario Montalbano” es protagonista de un extenso programa en honor a su vida y obra, que incluye exposiciones, espectáculos y nuevas ediciones de sus novelas

Homenajes y celebraciones por el

Las imágenes del recordado ataque a una pintura de Vermeer que sorprendieron al mundo del arte

El episodio, ocurrido en 1968, generó un debate interno en la National Gallery y obligó a reforzar la seguridad en sus salas

Las imágenes del recordado ataque

Los tesoros ocultos de Wayne Shorter salen a la luz en la Biblioteca para las Artes Escénicas de Nueva York

Documentos inéditos, partituras originales y correspondencia del legendario saxofonista con Miles Davis y Herbie Hancok entre otros, fueron donados por su familia al Centro Dorothy y Lewis B. Cullman

Los tesoros ocultos de Wayne
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Bonaerenses: qué espera JP

Elecciones Bonaerenses: qué espera JP Morgan para el dólar y las tasas del día después según el resultado de los comicios

Subastan diamantes, joyas y alhajas de oro online: cuánto cuestan y cómo participar

La primera película en inglés de Pablo Trapero tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

Receta de galletitas de almendra con chips de chocolate rápida y fácil

Plazo fijo: cómo quedaron las tasas de interés banco por banco justo antes de las elecciones bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur enfrenta un

Corea del Sur enfrenta un colapso demográfico: la natalidad alcanza mínimos históricos

Los ministros de Hezbollah abandonaron la sesión del Gabinete de Líbano que trata el desarme del grupo terrorista

La inflación sigue en ascenso en Bolivia: en agosto llegó al 18% en lo que va de 2025

La primera película en inglés de Pablo Trapero tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

Anguila, la isla caribeña que revolucionó su economía gracias al dominio .ai

TELESHOW
La travesía mediterránea de Floppy

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental

Luisana Lopilato sorprendió a sus compañeros de filmación con una típica comida argentina: “La hizo mi mamá”