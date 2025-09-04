Cultura

François Ozon, en una osada adaptación de “El Extranjero” de Camus

El director francés presenta una adaptación cinematográfica que reinterpreta el clásico literario, y apuesta por una mirada contemporánea y decisiones creativas que ya están dando de qué hablar en el Festival de Cine de Venecia

Por Aurélie Mayembo

Guardar
François Ozon adapta 'El extranjero'
François Ozon adapta 'El extranjero' de Camus al cine con una visión contemporánea

El director francés François Ozon se ha atrevido a hacer lo que muchos otros cineastas han evitado: adaptar para la gran pantalla uno de los clásicos más leídos de la literatura francesa, El extranjero de Albert Camus.

El director de 8 mujeres dijo esta semana que redescubrió la novela de Camus de 1942 después de haberla leído por primera vez en la escuela, como tantos otros adolescentes franceses, pero sin comprender realmente su significado absurdo más profundo.

“Me sorprendió leerla porque el libro seguía siendo tan fuerte, tan poderoso, tan misterioso, y por eso me emocioné”, dijo Ozon a los periodistas en el Festival de Cine de Venecia, donde El extranjero se estrenó el martes.

“Fue un gran desafío porque cuando decidí hacerlo, muchos franceses me dijeron: ‘Es mi libro favorito, tengo curiosidad por ver qué harás’, así que fue una gran presión”.

Ozon dijo que era crucial aportar una visión más contemporánea a la novela, que transcurre en la Argelia de los años 30 bajo el colonialismo francés, donde Meursault, el protagonista francés nacido en Argelia, mata a un hombre árabe, que nunca es nombrado en el libro.

La nueva versión de 'El
La nueva versión de 'El extranjero' da nombre y voz a la víctima árabe

Era “imposible” que la víctima árabe permaneciera sin nombre, dijo Ozon, quien le da un nombre en la película y desarrolla el personaje de su hermana, cuyo honor el hombre asesinado intentó defender.

“Era importante dar un nombre a este hombre que está muerto porque durante el juicio (de Meursault), nunca se habla de él”, dijo.

Afirmó que esa elección era “política, especialmente hoy en día, donde hay una verdadera invisibilidad de las víctimas en Gaza, por ejemplo”.

La única otra versión cinematográfica conocida de El extranjero, cuya adaptación teatral es un clásico en los teatros franceses, es una película de 1967 del maestro italiano Luchino Visconti protagonizada por Marcello Mastroianni.

Ozon dijo que le comentó a Catherine, la hija de Camus, que una adaptación demasiado fiel del libro —como cree que hizo Visconti— no funcionaría.

“Le dije: ‘Tenemos que mirar la historia con los ojos de hoy. Es imposible seguir el libro como alguien en 1942’”, dijo a AFP.

Tensiones coloniales

Rodada en Marruecos y protagonizada por Benjamin Voisin como el desapegado Meursault —quien es condenado a ser decapitado por su crimen—, El extranjero de Ozon está ambientada bajo un sol cegador y filmada en blanco y negro.

“Para mí era bastante obvio rodar en blanco y negro, para mostrar el sol... para tener algo muy abstracto, muy puro y que los colores no distrajeran”, dijo Ozon.

La película de Ozon se
La película de Ozon se estrena en el Festival de Cine de Venecia

La película comienza con imágenes de archivo de Argel: imágenes de la adinerada élite francesa blanca en Argelia contrastadas con las de los argelinos, que insinúan las tensiones que bullían justo bajo la superficie del dominio colonial.

“Quería ser realista sobre la situación en Argelia. Quería mostrar ambas comunidades. Quería mostrar que estas dos comunidades viven una al lado de la otra”, dijo.

The Hollywood Reporter dijo que el clásico de Camus “funciona espléndidamente en la página, pero no necesariamente se traduce bien a la pantalla”.

Sin embargo, señaló que la nueva adaptación de Ozon “acierta en muchas, muchas cosas”.

Variety la calificó como “un retrato soberbio del desapego”.

Fuente: AFP. Fotos: prensa Festival de Venecia.

Temas Relacionados

"El extranjero"Festival de Cine de VeneciaAdaptación cinematográficaFrançois OzonAlbert Camus

Últimas Noticias

Cuando le empezamos a decir “Ya está” a Lionel

Apenas Argentina se consagró campeón mundial en Qatar, Messi sintió que algo ya estaba cerrado. Un libro digital gratuito, editado por Infobae, recogió esa emoción, en un artículo de Julieta Roffo. Aquí lo reproducimos

Cuando le empezamos a decir

Julian Schnabel fantasea con “La Divina Comedia”

El director estadounidense presenta una adaptación audaz y moderna del clásico de Dante en el Festival de Venecia, donde Oscar Isaac se luce en un doble papel

Julian Schnabel fantasea con “La

El Centro Cultural Borges se renovó con 5 exposiciones temporarias

A través de cinco muestras inéditas y una película se explora desde la intimidad familiar hasta fenómenos atmosféricos y la historia nacional

El Centro Cultural Borges se

Una prestigiosa historiadora francesa polemiza con el Louvre por la restitución de obras a África

Bénédicte Savoy reavivó el debate sobre la devolución de piezas coloniales, hasta ahora limitada por “falta de imaginación y de coraje político”, según afirmó en una entrevista

Una prestigiosa historiadora francesa polemiza

Murió Patrick Hemingway, último hijo de Ernest Hemingway

Falleció en su residencia de Montana el último descendiente directo del célebre escritor, quien dedicó su vida a preservar el legado literario y comercial de la familia

Murió Patrick Hemingway, último hijo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Imputaron a la pareja que

Imputaron a la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis: quedaron en libertad, pero con restricciones de la Justicia

La Junta Electoral bonaerense autorizó la designación de fiscales de otras provincias

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

Video: descubrieron un invernadero subterráneo de marihuana en Córdoba

Alerta por los casos de grooming en Roblox: el “no converses con extraños” no es suficiente

INFOBAE AMÉRICA
Los mercados globales registran alzas

Los mercados globales registran alzas mientras esperan datos clave de empleo en Estados Unidos

Una alianza de 14 países bajo mando de Alemania realiza ejercicios navales en el mar Báltico en medio de las tensiones con Rusia

Temblor de 4.1 de magnitud se siente en la ciudad de Tocopilla, reporta el CSN

Estados Unidos declaró como terroristas a Los Choneros y Los Lobos, las principales bandas narco de Ecuador

El día que Giorgio Armani se sinceró sobre su temor a morir: “La muerte da miedo, pero hay que aceptarla”

TELESHOW
El recuerdo de Wanda Nara

El recuerdo de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani: un encuentro glamoroso, una foto partida y una frase icónica

Flavio Mendoza le cumplió el sueño a su hijo de conocer a Lionel Messi: “Sos el Superman de esta generación”

“Diego se casa y quiere hacerse la ropa con vos”: la increíble anécdota de Maradona y Coppola con Giorgio Armani

Noche solidaria en lo de Guido Kaczka: el mago que recaudó una cifra millonaria para un niño con parálisis cerebral

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación