Cultura

Leandro Bojko y Micaela García se coronaron campeones mundiales de tango

La pareja porteña se consagró en la final de la categoría “Escenario” celebrada en el Teatro Gran Rex, en el cierre de la edición 2025 de Tango BA Festival y Mundial

Leandro Bojko y Micaela García, de Buenos Aires, se consagraron campeones mundiales de Tango Escenario en el Gran Rex

Los bailarines Leandro Bojko y Micaela García, oriundos de la Ciudad de Buenos Aires, obtuvieron el título de campeones mundiales de la categoría “Tango Escenario” en la edición 2025 del Tango BA Festival y Mundial. La final, realizada en el Teatro Gran Rex, reunió a cientos de asistentes y reafirmó el carácter internacional del evento.

Durante la jornada del lunes, el jurado eligió a Aldana Silveyra y Diego Ortega, representantes de Colón, provincia de Buenos Aires, como campeones en la categoría “Tango Pista”, la otra distinción central de este certamen de alcance global.

El certamen contó con la participación de parejas provenientes de más de 50 países, incluidos Alemania, Brasil, Canadá, Japón, Corea, Italia, España, Estados Unidos y Australia.

Aldana Silveyra y Diego Ortega, de Colón, ganaron la categoría Tango Pista en el Tango BA Festival y Mundial 2025

El festival, que se extendió del 20 de agosto al 2 de septiembre, comprendió más de 500 actividades y convocó a más de 2.000 artistas en 50 sedes de Buenos Aires. La programación incluyó conciertos, exhibiciones, clases, milongas, encuentros de divulgación, proyecciones y ferias, así como la competencia de baile que batió nuevos récords de inscriptos y de participación internacional.

Entre los artistas destacados que integraron la grilla del Festival y del Mundial se encuentran Raúl Lavié, Amelita Baltar, Miguel Ángel Zotto, Sandra Mihanovich, Néstor Marconi, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, la Orquesta del Tango de la Ciudad, la Orquesta Típica Pichuco, José Pepe Colángelo, el Sexteto Mayor, Melingo, Jairo, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Milena Plebs, Adriana Varela, Tata Cedrón, Guillermo Fernández, Leo Maslíah, entre otros.

El Tango BA Festival y Mundial reunió a más de 2.000 artistas y 500 actividades en 50 sedes de Buenos Aires

Durante la final de Tango Pista el 1.° de septiembre, el bandoneonista Walter Ríos interpretó “Adiós Nonino”, de Astor Piazzolla. Por su parte, Miguel Ángel Zotto bailó junto a Daiana Guspero, acompañado por el cuarteto dirigido por Andrés Linetzky, integrado por Humberto Ridolfi en violín, Ricardo Guzmán en contrabajo, Ramiro Boero en bandoneón y el propio Linetzky en el piano. En tanto que la final de Tango Escenario incluyó una actuación de la Compañía Café de los Angelitos, dirigidos por Gabriel Ortega y Sandra Bootz.

[Fotos: prensa Cultura C.A.B.A.]

