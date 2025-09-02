Cultura

Gérard Depardieu irá a un nuevo juicio por presunta violación y agresión sexual

La justicia francesa ordenó que el reconocido actor enfrente un proceso penal tras las denuncias de Charlotte Arnould. El intérprete ya habia sido condenado por otros dos casos

Gérard Depardieu (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Gérard Depardieu (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La justicia francesa ordenó juzgar a la leyenda del cine Gérard Depardieu, de 76 años, por presuntamente violar y agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould, indicaron este martes fuentes próximas al caso.

“Es enorme. Estoy aliviada” tras “siete años de horror y de infierno”, celebró en la red social Instagram la intérprete, que denunció al actor en 2018, días después de que ocurrieran los hechos.

En su decisión de procesamiento, el juez de instrucción señala “dos agresiones sexuales y violaciones mediante penetración digital” en el domicilio parisino del actor el 7 y el 13 de agosto de 2018, según la abogada de la denunciante Carine Durrieu-Diebolt.

Charlotte Arnould (REUTERS/Abdul Saboor)
Charlotte Arnould (REUTERS/Abdul Saboor)

El acusado siempre ha defendido que se trató de una relación consentida: “Nunca jamás abusé de una mujer”, aseguró en una carta abierta en el diario Le Figaro en octubre de 2023. Su abogado, no comentó la decisión por el momento.

El intérprete ya fue condenado a mediados de mayo a 18 meses de prisión, con suspensión de pena, por agredir sexualmente a otras dos mujeres durante el rodaje del film Les Volets verts. Recurrió la sentencia.

Depardieu, que ha rodado más de 200 películas y series de televisión, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, en la respuesta del cine francés al movimiento #Metoo.

Fuente: AFP

