Arte y biotecnología se fusionan en la colaboración de MOSH y Cabinet Oseo

La irrupción de MOSHdesign en la escena internacional del diseño marca un punto de inflexión en la relación entre biotecnología y arte. En la próxima Milano Design Week 2025, la startup MOSH —reconocida por su trabajo pionero con el micelio como material regenerativo— presentará oficialmente su nueva plataforma creativa, en colaboración con el estudio artístico Cabinet Oseo. Esta alianza propone una experiencia inmersiva que desafía las fronteras entre lo natural y lo creado, y entre lo efímero y lo eterno.

El proyecto, bajo el lema “Where mycelium meets artistic expression”, se materializa en una instalación que explora el potencial del micelio más allá de su uso funcional. Desde sus orígenes, MOSH ha desarrollado técnicas avanzadas para cultivar micelio —la raíz del hongo— con el fin de fabricar productos completamente compostables y sin impacto ambiental.

Con el lanzamiento de MOSHdesign, este material trasciende su función utilitaria y se convierte en un vehículo simbólico que une naturaleza, ciencia y expresión artística.

La alianza dará vida a esculturas de micelio en Milán

Denise Pañella, fundadora y directora de MOSH, sostiene que el micelio representa un campo sin límites: “El micelio no tiene límites, y nosotros tampoco. Con MOSHdesign queremos llevar la biotecnología más allá de lo útil, explorando nuevas formas de creación que conecten con la sensibilidad, la estética y la conciencia ecológica”.

Esta visión se traduce en una propuesta que busca transformar la percepción del diseño sostenible, dotándolo de una dimensión estética y reflexiva.

La instalación que se exhibirá en Milán es fruto del trabajo conjunto de Pañella, Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells. El equipo ha concebido esculturas de micelio que invitan a una reflexión profunda sobre la relación entre el cuerpo humano, la naturaleza y la sostenibilidad.

Las creadoras explican: “Nuestro objetivo es fusionar la naturaleza efímera del material con la atemporalidad de las ideas, diseñando un futuro que sea tanto reflexivo como estéticamente poderoso”.

En este contexto, las anatomías humanas esculpidas en un material vivo —que surge de la tierra y retorna a ella— emergen en un espacio contemplativo, transformando la conciencia ecológica en una experiencia visual y sensorial.