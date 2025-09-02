Cultura

Arte y biotecnología se fusionan en la colaboración de MOSH y Cabinet Oseo

La alianza dará vida a esculturas de micelio en Milán, invitando a reflexionar sobre sostenibilidad, cuerpo humano y la transformación de la conciencia ecológica a través del diseño

Guardar
Arte y biotecnología se fusionan
Arte y biotecnología se fusionan en la colaboración de MOSH y Cabinet Oseo

La irrupción de MOSHdesign en la escena internacional del diseño marca un punto de inflexión en la relación entre biotecnología y arte. En la próxima Milano Design Week 2025, la startup MOSH —reconocida por su trabajo pionero con el micelio como material regenerativo— presentará oficialmente su nueva plataforma creativa, en colaboración con el estudio artístico Cabinet Oseo. Esta alianza propone una experiencia inmersiva que desafía las fronteras entre lo natural y lo creado, y entre lo efímero y lo eterno.

El proyecto, bajo el lema “Where mycelium meets artistic expression”, se materializa en una instalación que explora el potencial del micelio más allá de su uso funcional. Desde sus orígenes, MOSH ha desarrollado técnicas avanzadas para cultivar micelio —la raíz del hongo— con el fin de fabricar productos completamente compostables y sin impacto ambiental.

Con el lanzamiento de MOSHdesign, este material trasciende su función utilitaria y se convierte en un vehículo simbólico que une naturaleza, ciencia y expresión artística.

La alianza dará vida a
La alianza dará vida a esculturas de micelio en Milán

Denise Pañella, fundadora y directora de MOSH, sostiene que el micelio representa un campo sin límites: “El micelio no tiene límites, y nosotros tampoco. Con MOSHdesign queremos llevar la biotecnología más allá de lo útil, explorando nuevas formas de creación que conecten con la sensibilidad, la estética y la conciencia ecológica”.

Esta visión se traduce en una propuesta que busca transformar la percepción del diseño sostenible, dotándolo de una dimensión estética y reflexiva.

La instalación que se exhibirá en Milán es fruto del trabajo conjunto de Pañella, Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells. El equipo ha concebido esculturas de micelio que invitan a una reflexión profunda sobre la relación entre el cuerpo humano, la naturaleza y la sostenibilidad.

La instalación que se exhibirá
La instalación que se exhibirá en Milán es fruto del trabajo conjunto de Denise Pañella, Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells

Las creadoras explican: “Nuestro objetivo es fusionar la naturaleza efímera del material con la atemporalidad de las ideas, diseñando un futuro que sea tanto reflexivo como estéticamente poderoso”.

En este contexto, las anatomías humanas esculpidas en un material vivo —que surge de la tierra y retorna a ella— emergen en un espacio contemplativo, transformando la conciencia ecológica en una experiencia visual y sensorial.

Temas Relacionados

MOSHdesignDiseño sostenibleMilano Design WeekCabinet OseoMilán

Últimas Noticias

Seijun Suzuki, iconoclasta y rebelde: llega a Buenos Aires la revolución visual del cine japonés

Desde “Marcado para matar” hasta “Pistol Opera”, la muestra en el Teatro San Martín ofrece copias restauradas y joyas poco vistas de un director que rompió todas las reglas del género policial y de yakuza

Seijun Suzuki, iconoclasta y rebelde:

Aquí y ahora, el Festival de Venecia habla de Putin, “The Rock”, Gaza y Yorgos Lanthimos

La 82ª edición de la Mostra se convierte en un escenario donde el cine y las tensiones internacionales se entrelazan: de la conspiranoia de “Bugonia” a la real politik de “El mago del Kremlin”

Aquí y ahora, el Festival

Subastan más de 70 obras de arte para combatir la desnutrición infantil en Argentina

Obras de reconocidos artistas y nuevos talentos participan en una exposición que combina acción social y expresión cultural, con la recaudación destinada al desarrollo de infraestructura sanitaria en comunidades vulnerables mendocinas

Subastan más de 70 obras

Leonardo Padura presenta su novela “más triste” sobre Cuba

“Morir en la arena” llega a las librerías con un relato intenso sobre la memoria, la pobreza y la resistencia, inspirado en hechos reales, muestra el drama de quienes buscan sobrevivir en tiempos difíciles

Leonardo Padura presenta su novela

Arrancó el BorgesPalooza y los lectores fueron los protagonistas

Inició la séptima edición del festival dirigido por Daniel Mecca con una lectura de poemas, cuentos y ensayos en la librería El Alpeh

Arrancó el BorgesPalooza y los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras los aumentos de septiembre,

Tras los aumentos de septiembre, cuáles son los 10 autos más baratos del mercado y cuánto cuestan

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de la mujer enterrada en el patio de su casa en Tristán Suárez

Dólar hoy: la cotización oficial reacciona con bajas tras el anuncio de que el Gobierno intervendrá en el mercado

Desbarataron una red de venta de indumentaria trucha en el centro de Bahía Blanca

Mariano Recalde criticó el fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei: “Estamos en el gobierno liberal más extraño del mundo”

INFOBAE AMÉRICA
Aquí y ahora, el Festival

Aquí y ahora, el Festival de Venecia habla de Putin, “The Rock”, Gaza y Yorgos Lanthimos

Ecuador renovó la cúpula militar para una “nueva fase” del combate contra los grupos criminales

Ex canciller de Añez pide el sobreseimiento de los procesos en su contra para retornar a Bolivia

Ecuador, Colombia y Perú reforzaron la cooperación para proteger el Corredor Trinacional Amazónico

Daniel Noboa convocó a una marcha ciudadana en Guayaquil por la paz y la justicia

TELESHOW
Pampita sorprendió a Evangelina Anderson:

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”

La furia de la supuesta amante de Martín Demichelis tras el escándalo de infidelidad: “Cansada de la hipocresía”

Carmen Barbieri volvió a hablar en medio del escándalo: “Tengo mucho para decir de Ayelén Paleo”

¿Roberto Pettinato volvió a apostar por el amor? La foto con una exmodelo que despertó rumores de romance

El emotivo agradecimiento de Gimena Accardi a Nico Vázquez por su trabajo juntos: “El mejor director de mi vida”