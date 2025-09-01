Cultura

“A través del espejo”, la exhibición que une a Schussheim, Giménez y Stoppani

La muestra en MC Galería presenta juntos a tres figuras clave del arte, fusionando escultura, pintura y técnicas mixtas en un espacio que invita a repensar la creatividad colectiva

Guardar
Stoppani irrumpe con telas monumentales
Stoppani irrumpe con telas monumentales y objetos de geometría libre, atravesados por el humor y la libertad

“Esta exposición, en la que se encuentran por primera vez, nos invita a asomarnos a través del espejo para descubrir personajes y animales que se abrazan y alientan todo tipo de fantasías interespecie”, afirma Laura Spivak, curadora de A través del espejo, la muestra que reúne a Renata Schussheim, Edgardo Giménez y Juan Stoppani en MC Galería.

La exhibició marca un hito al presentar juntos a tres figuras centrales del arte argentino, cuyas trayectorias han estado marcadas por el cruce de lenguajes y disciplinas.

La exposición despliega esculturas, pinturas y técnicas mixtas que construyen un “paisaje sensorial y simbólico”. El recorrido invita a mirar el mundo “desde el otro lado del espejo”, donde lo escénico, lo pictórico y lo objetual conviven sin jerarquías.

Giménez ofrece construcciones y escenas
Giménez ofrece construcciones y escenas que remiten al teatro, la ópera y el cine

Entre las obras, una luna redonda reposa sobre un cielo estrellado, un carnaval de animales se asoma entre bastidores y retratos de aves, señoritas y seres híbridos se suceden en escenas teatrales e íntimas.

La muestra se distribuye en distintas estaciones a lo largo del espacio de la galería, combinando grandes formatos con piezas de escala más contenida. Las obras de Schussheim presentan una poética visual en la que los cuerpos flotan, descansan o se funden en cortejos misteriosos.

Stoppani irrumpe con telas monumentales y objetos de geometría libre, atravesados por el humor y la libertad. Giménez, por su parte, ofrece construcciones y escenas que remiten al teatro, la ópera y el cine, ámbitos donde su imaginario ha brillado durante décadas.

Schussheim presentan una poética visual
Schussheim presentan una poética visual en la que los cuerpos flotan, descansan o se funden en cortejos misteriosos

El recorrido culmina con “El carnaval de los animales” (1981) y “El niño y los sortilegios” (1981), dibujos históricos de Giménez realizados en los años ochenta, que nunca fueron exhibidos y cuya puesta en escena tampoco llegó a concretarse en el teatro. En estas piezas, la música y la visualidad se entrelazan para abrir paso a lo fantástico.

La conjunción de lenguajes no es casual, ya que los tres artistas han compartido escenarios reales y simbólicos desde los años sesenta, colaborando con músicos, directores, escenógrafos y coreógrafos, y apostando siempre a una forma de arte total.

Más allá de las trayectorias individuales, A través del espejo propone una visión colectiva sobre la imaginación como motor artístico y político. “Nos proponen, aún sin pretenderlo, la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de promover la imaginación para construir sociedades más libres y creativas”, sostiene Spivak en el texto curatorial.

*A través del espejo, en MC Galería, en José León Pagano 2649. De lunes a viernes, de 10 a 19. Entrada gratuita.

Temas Relacionados

Renata SchussheimEdgardo GiménezJuan StoppaniMC Galeríaarte

Últimas Noticias

“27 noches”, la película uruguaya de Daniel Hendler, inaugurará el festival de San Sebastián

El filme, que tiene como protagonista a Marilú Marini, se proyectará el 19 de septiembre en la apertura del ciclo español de cine

“27 noches”, la película uruguaya

El cine argentino disfruta de un momento en Venecia pese a los recortes

La industria audiovisual enfrenta una parálisis tras los recortes al INCAA, con productoras obligadas a buscar financiamiento externo y una presencia internacional sostenida solo por coproducciones y apoyo de plataformas

El cine argentino disfruta de

Guillermo del Toro saca a la venta su colección de rarezas

El director mexicano pone a la venta piezas icónicas de Casa Desolada, motivado por los recientes incendios y la necesidad de compartir su acervo con nuevos custodios

Guillermo del Toro saca a

Tips de ortografía: equipar, uso adecuado

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tips de ortografía: equipar, uso

¿El chisme histórico argentino se volvió la nueva tendencia en redes?

Nuevas voces emergen con propuestas innovadoras y relatos poco explorados, generando un fenómeno que desafía las formas tradicionales de acercarse al pasado nacional. Luisina Mora es una de ellas

¿El chisme histórico argentino se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Orlando Bloom perdió 14 kilos

Orlando Bloom perdió 14 kilos para la película “The Cut”: cómo fue la rutina extrema que siguió con supervisión profesional

Violencia política: el hijo de un concejal de Fuerza Patria le fracturó la mandíbula a un vecino porque creyó que era un militante libertario

Conmoción en Tandil: un hombre armado con un cuchillo mató a una chica de 18 años e hirió a otro joven

Advierten que la abstención alta podría perjudicar al Gobierno en las elecciones bonaerenses del próximo domingo

Receta de budín de pan con leche condensada, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El desesperado pedido de las

El desesperado pedido de las víctimas del terremoto en Afganistán: “Necesitamos ayuda urgente”

Guillermo del Toro saca a la venta su colección de rarezas

Una operación policial descubrió un negocio que generó 10 mil millones de dólares para el mayor grupo criminal de Brasil

Modi y Putin reforzaron su alianza en la cumbre en China y acordaron otro encuentro en Nueva Delhi

El volcán más peligroso de Europa está en erupción: impresionantes imágenes del monte Etna

TELESHOW
El inesperado blooper de Marley

El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la televisión: cuándo planea volver y con qué programa

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de un viaje romántico a Los Ángeles: amor, paseos y atardecer en Santa Mónica

Palito Ortega habló de su hijo Martín, internado en una clínica de salud mental: “Por momentos está en casa”

Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”