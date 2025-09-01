“A través del espejo”, la exhibición que une a Schussheim, Giménez y Stoppani

Stoppani irrumpe con telas monumentales y objetos de geometría libre, atravesados por el humor y la libertad

“Esta exposición, en la que se encuentran por primera vez, nos invita a asomarnos a través del espejo para descubrir personajes y animales que se abrazan y alientan todo tipo de fantasías interespecie”, afirma Laura Spivak, curadora de A través del espejo, la muestra que reúne a Renata Schussheim, Edgardo Giménez y Juan Stoppani en MC Galería.

La exhibició marca un hito al presentar juntos a tres figuras centrales del arte argentino, cuyas trayectorias han estado marcadas por el cruce de lenguajes y disciplinas.

La exposición despliega esculturas, pinturas y técnicas mixtas que construyen un “paisaje sensorial y simbólico”. El recorrido invita a mirar el mundo “desde el otro lado del espejo”, donde lo escénico, lo pictórico y lo objetual conviven sin jerarquías.

Giménez ofrece construcciones y escenas que remiten al teatro, la ópera y el cine

Entre las obras, una luna redonda reposa sobre un cielo estrellado, un carnaval de animales se asoma entre bastidores y retratos de aves, señoritas y seres híbridos se suceden en escenas teatrales e íntimas.

La muestra se distribuye en distintas estaciones a lo largo del espacio de la galería, combinando grandes formatos con piezas de escala más contenida. Las obras de Schussheim presentan una poética visual en la que los cuerpos flotan, descansan o se funden en cortejos misteriosos.

Stoppani irrumpe con telas monumentales y objetos de geometría libre, atravesados por el humor y la libertad. Giménez, por su parte, ofrece construcciones y escenas que remiten al teatro, la ópera y el cine, ámbitos donde su imaginario ha brillado durante décadas.

Schussheim presentan una poética visual en la que los cuerpos flotan, descansan o se funden en cortejos misteriosos

El recorrido culmina con “El carnaval de los animales” (1981) y “El niño y los sortilegios” (1981), dibujos históricos de Giménez realizados en los años ochenta, que nunca fueron exhibidos y cuya puesta en escena tampoco llegó a concretarse en el teatro. En estas piezas, la música y la visualidad se entrelazan para abrir paso a lo fantástico.

La conjunción de lenguajes no es casual, ya que los tres artistas han compartido escenarios reales y simbólicos desde los años sesenta, colaborando con músicos, directores, escenógrafos y coreógrafos, y apostando siempre a una forma de arte total.

Más allá de las trayectorias individuales, A través del espejo propone una visión colectiva sobre la imaginación como motor artístico y político. “Nos proponen, aún sin pretenderlo, la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de promover la imaginación para construir sociedades más libres y creativas”, sostiene Spivak en el texto curatorial.

*A través del espejo, en MC Galería, en José León Pagano 2649. De lunes a viernes, de 10 a 19. Entrada gratuita.