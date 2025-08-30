El viaje de Jeremy Allen White para encontrar la voz de Bruce Springsteen en una película “auténtica como él”

Teaser de la película "Deliver Me From Nowhere"

Jeremy Allen White creció escuchando a Bruce Springsteen. Ni siquiera recuerda una época de su vida en la que no conociera su música. ¿Pero cantar sus canciones? No fue hasta que White comenzó a prepararse para interpretar a la leyenda del rock and roll en Springsteen: Deliver Me From Nowhere que siquiera lo intentó. “Nunca había cantado realmente nada, y mucho menos a Bruce”, dice White. “Fue un salto de fe que todos estábamos dando”.

Existe un manual establecido para las biopics musicales. Deliver Me From Nowhere ignoró todo eso. La película, escrita y dirigida por Scott Cooper (Crazy Heart, Black Mass), deja de lado el enfoque habitual de abarcar toda la vida y tocar los grandes éxitos, y, en cambio, se centra en una pequeña porción de la extensa vida de Springsteen: la creación de su álbum de 1982, Nebraska.

El álbum, una obra maestra minimalista grabada en una grabadora de cuatro pistas en el dormitorio de Springsteen en Colts Neck, Nueva Jersey, no se presta a nada parecido a un reluciente jukebox en la gran pantalla. Deliver Me From Nowhere, en cambio, apunta más al alma de The Boss. Para el papel, Cooper recurrió a quien considera uno de los mejores actores de su generación, aunque no tuviera experiencia cantando.

“Recuerdo que al principio hablé con Scott sobre el proyecto y estaba muy emocionado de hacerlo con él, pero también le dije: ‘Oye, no sé tocar la guitarra y nunca he cantado realmente antes. ¿Vamos a poder resolver esto juntos?’”, recuerda White. “Pero Scott tenía fe. Y Bruce tenía fe. Y confiamos el uno en el otro”.

Springsteen: Deliver Me From Nowhere, que 20th Century Studios estrenará en Estados Unidos el 24 de octubre, es la primera película basada en la vida de Bruce Springsteen. Se realizó con la participación del mismísimo músico; él dio su opinión sobre el guion, el elenco y asistió varios días al rodaje. También es el primer papel protagónico en cine para Jeremy Allen White, el actor de 34 años ganador del Emmy por The Bear, quien canta todas las canciones en la película.

“Sabía que tenía las dos cualidades que realmente encarnan a Bruce: humildad y carisma”, dice Scott. “Y no enseñan carisma en Julliard. O lo tienes o no lo tienes. Nunca me preocupé. Es sensacional”.

Cuando aparece Bruce

Deliver Me From Nowhere, basada en el libro de Warren Zanes de 2023, cuenta también con Jeremy Strong como Jon Landau, el mánager y productor de toda la vida de Springsteen. Landau también estuvo involucrado en el proyecto desde su inicio.

“Sabía que era la primera vez que Bruce entregaba el volante a alguien para contar una historia suya”, dice Cooper. “Nunca fueron directores de ninguna manera, pero siempre estaban ahí cuando tenía una pregunta. Por supuesto, cuando eres Jeremy Allen White y aparece Bruce Springsteen, eso es otra historia completamente diferente”.

Para White, Springsteen fue un gran recurso en una película que aspiraba a una autenticidad interior. Nebraska fue un gran cambio para Springsteen. Sus 10 canciones contaban historias de trabajadores de clase obrera impregnadas de los recuerdos de la infancia y resonando con una tradición narrativa estadounidense que va de Flannery O’Connor a Woody Guthrie. Springsteen pensaba que las primeras versiones crudas serían luego grabadas con la E Street Band, pero finalmente decidió lanzar las grabaciones sin pulir.

White ve la película, en parte, como sobre el proceso artístico. “Él estaba tomando inspiración de todos estos lugares, pero realmente no sabía lo que estaba haciendo durante un tiempo con este disco”, dice White. “No sabía si iba a ser un disco. Como actor, ojalá estés haciendo ese tipo de cosas todo el tiempo. Esa curiosidad artística es algo con lo que me identifiqué”.

White pasó tiempo por primera vez con Springsteen en Londres, donde también asistió a un concierto. Más tarde, el actor habló con Patti Scialfa, compañera de banda y esposa de Springsteen desde hace 34 años, y con amigos de la leyenda del rock. Tras bombardear a Springsteen con preguntas durante la preproducción en Nueva Jersey, White dice que en su mayoría mantuvo un perfil bajo durante el rodaje.

“Bruce es muy amable”, dice White. “Intentaba hacerse lo más pequeño posible en el set, pero eso es muy difícil para Bruce Springsteen”.

Encontrando la voz

El desafío musical era considerable. Para prepararse, White trabajó con el entrenador vocal Eric Vetro (quien también entrenó a Timothée Chalamet para Un completo desconocido), el instructor de guitarra J.D. Simo y el supervisor musical Dave Cobb. Para White, un punto de inflexión llegó cuando fueron a RCA en Nashville para grabar la mayoría de las canciones en un período de 48 horas.

“Siento que ahí fue donde encontré mi confianza”, dice White. “Estoy en este estudio de grabación. Es una sala muy grande, estás un poco solo. Y pude cantar las canciones de Bruce una y otra vez. Recuerdo sentirme cada vez más cerca del hombre”.

Aunque “Atlantic City” fue inicialmente la canción hacia la que White se inclinó, la que terminó tocando una fibra fue “My Father’s House”, una de las baladas más conmovedoras y melancólicas de Springsteen.

“Recuerdo que cada vez que cantaba esa canción la entendía más a fondo”, dice White. “Aprendía algo nuevo cada vez, profundizando más cada vez”.

“Una película sobre el alma de Estados Unidos”

Deliver Me From Nowhere llegará en un momento en que Springsteen ha intensificado sus críticas al presidente Donald Trump. En un concierto en mayo, Springsteen dijo al público: “Los Estados Unidos que amo, los Estados Unidos sobre la que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora”. Trump respondió llamando a Springsteen “un tipo sin talento, solo un imbécil prepotente y desagradable”.

Cooper y White tienen una impresión muy diferente tras su tiempo con Springsteen.

“No sé si mucha gente con su nivel de éxito, notoriedad y fama, una persona pública década tras década, puede seguir tan en contacto y disponible y honesta con la gente día tras día”, dice White. “Lo que era importante para él sigue siendo su arte, sí, pero es su familia y Patti. Todos sus valores están en línea —lo que yo considero estar en línea—”.

Dice Cooper: “Bruce no es solo un músico. Es el símbolo de algo que es exclusivamente estadounidense. El poeta de la clase obrera. La renuente conciencia moral. Creo que hacer una película sobre Bruce es hacer una película sobre el alma de Estados Unidos. El poder de eso radica en su honestidad emocional y su trabajo resuena a través de todas las líneas políticas porque dice la verdad”.

Cooper no hablaba solo en teoría. Hacer Deliver Me From Nowhere coincidió con múltiples tragedias para el director. Su padre murió el día antes de que comenzara el rodaje. Durante la última semana de producción, perdió su casa en el incendio de Palisades en Los Ángeles.

“Jeremy y Bruce y un equipo y elenco de actores realmente maravillosos me levantaron y me llevaron hasta la meta”, dice Cooper. “Cuando no teníamos dónde vivir, Bruce mudó a mi familia a su casa en Los Ángeles. Y Jeremy estuvo ahí en algunos de mis días más oscuros. La película, para mí, tiene una resonancia particular”.

Fuente: AP

