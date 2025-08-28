El destino de la última casa de Marilyn Monroe genera debate sobre la memoria cultural en Los Ángeles

La última casa de Marilyn Monroe enfrenta una posible demolición tras una disputa legal entre sus propietarios y la ciudad de Los Ángeles

La última casa de Marilyn Monroe se enfrenta a la demolición si sus propietarios se salen con la suya esta semana, en un intento judicial por revocar su designación como monumento histórico.

Brinah Milstein, hija de un destacado promotor inmobiliario de Cleveland, y Roy Bank, productor de reality shows, pagaron 8,35 millones de dólares en 2023 por la propiedad situada en la zona de Brentwood, Los Ángeles, donde la diosa de la pantalla conocida por Con faldas y a lo loco y Los caballeros las prefieren rubias pasó sus últimos seis meses.

Poco después de que la pareja obtuviera el permiso de demolición, los conservacionistas convencieron a la ciudad de Los Ángeles para que designara la casa como monumento histórico-cultural, salvándola así de la destrucción. Milstein y Bank planeaban combinar el terreno con una parcela adyacente, su residencia desde 2016, “para mejorar la propiedad”, según explicó Peter Sheridan, su abogado, en un correo electrónico. “Los Ángeles tiene miles de famosos que viven y mueren aquí”, dijo Sheridan. “¿Son todas las casas en las que vivieron esas buenas personas un ‘monumento histórico’? En absoluto".

Las casas de los famosos son una de las principales atracciones turísticas de Los Ángeles, con autobuses turísticos que abarrotan las calles desde Hollywood hasta la costa del Pacífico. Entre las paradas en Brentwood se encuentran las puertas de las mansiones de Arnold Schwarzenegger, Kamala Harris y Harrison Ford.

Los propietarios buscan revocar la designación de monumento histórico para demoler la residencia de Brentwood

Pocas estrellas igualan el encanto y el trágico glamour de Marilyn Monroe, pero el valor histórico de su antigua casa es menospreciado por sus actuales propietarios. “No hay ni un solo elemento de la casa que incluya pruebas físicas de que la Sra. Monroe haya pasado un solo día en ella, ni un mueble, ni una pizca de pintura, ni una alfombra, nada", según la demanda presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

La demanda alega que la ciudad abusó inconstitucionalmente de su poder al conspirar con operadores turísticos con ánimo de lucro y conservacionistas parciales para privar a los propietarios de sus derechos adquiridos. Los abogados de la ciudad argumentaron que siguieron los procedimientos adecuados, incluida la recopilación de pruebas de la importancia de la propiedad en la vida de una figura histórica notable.

“El mero desacuerdo no es suficiente para invalidar la medida legalmente adoptada por la ciudad, a la que los demandantes se opusieron en todas las audiencias del proceso”, escribió un equipo dirigido por la fiscal municipal de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, en respuesta a la demanda.

Monroe pagó 75.000 dólares por la casa seis meses antes de su muerte, la primera residencia que compró por su cuenta después de sus matrimonios con la estrella de béisbol Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller. Una inscripción en un azulejo cerca del umbral de la puerta principal de la casa dice Cursum Perficio, que en latín significa “El viaje termina aquí”. Probablemente sea anterior a la compra de Monroe, según Heather Goers, una conservacionista que preparó un informe para la Comisión de Patrimonio Cultural de la ciudad, pero añade una nota conmovedora a su muerte a los 36 años.

Los actuales dueños buscan revocar la designación de monumento histórico-cultural para fusionar el terreno con una propiedad adyacente

“Marilyn Monroe fue posiblemente la artista femenina más influyente del siglo XX”, afirmó Goers. “Menos del 3% de las 1300 propiedades históricas de Los Ángeles están dedicadas a la historia de las mujeres. Si no podemos conmemorar la historia de Marilyn Monroe, ¿qué nos dice eso?“.

Construida originalmente en 1929, esta casa de una sola planta, con dos dormitorios y dos baños, fue diseñada en estilo hacienda española por un arquitecto desconocido. “Es única e importante para contar su historia como artista, celebridad y figura icónica de Hollywood”, afirmó en un correo electrónico Andrew Salimian, director de defensa de Los Angeles Conservancy, un grupo dedicado a la preservación histórica. “Es la única casa que poseía ella sola como mujer soltera”.

La propiedad ha tenido 14 propietarios desde la muerte de Monroe y ha sido objeto de numerosas renovaciones y ampliaciones, incluyendo una sala de recreo y un estudio independientes, según la demanda. La casa, situada en una calle sin salida de cuatro propiedades, está rodeada por un muro y una densa vegetación y es inaccesible al público, a menos que se entre sin permiso, dijo Sheridan.

“En este caso concreto, es demasiado poco y demasiado tarde”, porque la propiedad ha sufrido cambios muy importantes desde que Monroe falleció allí, afirmó Aaron Kirman, director ejecutivo de Christie’s International Real Estate, Sur de California, en una entrevista. “La ciudad debería haberlo declarado lugar histórico hace mucho tiempo”.

Los propietarios proponen trasladar la estructura para permitir el acceso público y reducir el impacto en su privacidad

Bank y Milstein han sugerido salvar la estructura trasladándola a un lugar más público, para que los admiradores de Monroe puedan acceder a ella. Desde que la disputa por la propiedad saltó a los titulares hace dos años, grupos de turistas y fans han invadido su tranquila calle sin salida, invadiendo su privacidad, según declaró Milstein ante la ciudad el año pasado. “Nuestros hijos han sido acosados por drones que volaban a baja altura mientras jugaban en el patio trasero, y tuvieron que correr hacia dentro, muertos de miedo”, dijo mientras contenía las lágrimas.

El breve periodo de vida de Monroe en la casa está documentado casi a diario por su correspondencia, pagos con cheques y otros registros, según la presentación de Goers. En los meses que vivió allí, Monroe ganó un Globo de Oro, cantó ”Happy Birthday, Mr. President" en una gala para John F. Kennedy, fue despedida por 20th Century-Fox por faltar a los rodajes de una película y posó para el fotógrafo Bert Stern en lo que se convirtió en la base de su libro, The Last Sitting. Algunos de los documentos más reveladores son las fotografías de la escena del crimen tomadas para el forense tras la muerte de Monroe por una sobredosis de somníferos, que muestran el exterior de la casa tal y como se ve hoy en día, dijo Goers.

En julio de 1962, Monroe concedió una entrevista al reportero de la revista Life Richard Meryman, que se publicó la semana en que murió. Se enorgullecía de mostrar su casa, en gran parte sin amueblar, aunque se negó a permitir que se tomaran fotos, diciendo que no quería “que todo el mundo viera exactamente dónde” vivía. Él describió una profusión de flores en el jardín y la construcción en curso de una unidad lateral donde sus amigos podían alojarse en privado.

“Ella se regocijaba en ello”, escribió Meryman. “En un viaje especial a México, había buscado cuidadosamente en puestos y tiendas al borde de la carretera, e incluso en fábricas, para encontrar las cosas adecuadas para poner en ella. Los artículos grandes no habían llegado, ni ella llegó a verlos instalados. Mientras me guiaba por las habitaciones, vacías y provisionales, como si alguien viviera allí solo temporalmente, describía con cariñosa emoción cada sofá, mesa y cómoda, dónde iría y qué tenía de especial”.

Fuente: The Washington Post