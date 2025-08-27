El Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín sorprende con la adaptación de “El vestido”, de María Teresa Andruetto

El Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín estrena 'El vestido', adaptación de un relato de María Teresa Andruetto y dirigida por Ana Alvarado

El Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, bajo la dirección de Adelaida Mangani, estrenará El vestido, una adaptación para títeres del relato escrito por María Teresa Andruetto. Esta obra, con puesta, dirección y adaptación de Ana Alvarado, está orientada a público adolescente y adulto, e iniciará su temporada el viernes 5 de septiembre en el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056, C. A. B. A.).

Integran el elenco los titiriteros Victoriano Alonso, Ariadna Bufano, Yanina Campanini, Laura Cardoso, Eleonora Dafcik, Mariano del Pozzo, Valeria Galíndez, Bruno Gianatelli, Julia Ibarra, Román Lamas, Estanislao Ortiz, Olavia Paz y Florencia Sva. Completan el equipo creativo Alejandro Mateo, en escenografía y vestuario y Soledad Ianni, en la iluminación. La música, original, y dirección musical es de Cecilia Candia; la puesta de sonido es de Alan Guarinacci; el diseño multimedia está a cargo de Alejandra D’Agostino y Sebastián Pascual; la realización audiovisual es del Grupo PIE, y el diseño de títeres es de Alejandra Farley. La fabricación de títeres y mecanismos, estuvo a cargo de Alejandra Farley, Katy Raggi e Inés Sceppa.

Ana Alvarado, directora teatral, autora y especialista en títeres y teatro objetual, explicó que la adaptación pone el foco en los conceptos de doble y múltiple presentes en el texto, y los despliega a través de recursos metafóricos propios de los títeres y objetos. Por su parte, María Teresa Andruetto –autora de novelas, ensayos, cuentos, poesía y literatura infantil– describió su relato como una narración sobre los matices del amor y el desamor, la sumisión y la violencia para abordar las encrucijadas y consecuencias que enfrenta una mujer ante formas sutiles de sometimiento.

La historia transcurre durante una fiesta de casamiento tradicional, en la que la protagonista, Miriam, recuerda episodios de su infancia y juventud, la relación con su hermana y su madre, el trabajo en la fábrica, el inicio del amor y la maternidad. El relato explora la pérdida de la propia identidad a lo largo del tiempo y el surgimiento de una nueva percepción de sí misma. La pieza plantea tres finales alternativos, los cuales la protagonista permite recorrer.

Las funciones de esta obra, que tiene una duración aproximada de 65 minutos, se realizarán de jueves a domingos a las 20. Las localidades tienen un precio de $10.000,y ya se encuentran disponibles para la compra en www.complejoteatral.gob.ar.

Fotos: Departamento de Prensa CTBA y archivo.