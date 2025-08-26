Presentan una muestra sobre el legado del papa Francisco en Buenos Aires

La Biblioteca del Congreso y la OEI inauguran muestra sobre el legado del papa Francisco

La Biblioteca del Congreso de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) presentarán la muestra gráfica Francisco: Mensaje y legado el miércoles 27 de agosto a las 18 en la sede de la OEI, ubicada en Paraguay 1514, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La exposición propone un recorrido por distintos aspectos de la vida y obra del papa Francisco, primer pontífice de origen argentino y latinoamericano.

El material exhibido proviene del acervo bibliográfico y hemerográfico de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Según informaron los organizadores, la muestra estará disponible hasta el miércoles 1 de octubre, con acceso libre y gratuito para el público general.

Desde mayo, la Biblioteca del Congreso de la Nación abrió una convocatoria para recibir colaboraciones destinadas a la Colección Especial Papa Francisco, que incluye libros, publicaciones, cartas, revistas, fotografías y objetos vinculados a la figura de Jorge Bergoglio. Los materiales seleccionados serán integrados a la colección institucional y quedarán disponibles para consulta.

La colección actual cuenta con elementos diversos, entre ellos la Carta Encíclica Laudato Si’, publicada en 2015 y centrada en el cuidado ambiental.

Este proyecto busca reforzar el vínculo de la institución con la sociedad argentina, país donde Francisco desarrolló su vida previa al papado y sus primeras acciones sociales y pastorales.

Fotos: AP Foto/ Andrew Medichini, archivo.