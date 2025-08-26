Cultura

Presentan una muestra sobre el legado del papa Francisco en Buenos Aires

La Biblioteca del Congreso y la OEI inauguran una exposición que recorre la vida y obra del pontífice argentino, abierta al público hasta el 1 de octubre con acceso gratuito

Guardar
La Biblioteca del Congreso y
La Biblioteca del Congreso y la OEI inauguran muestra sobre el legado del papa Francisco

La Biblioteca del Congreso de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) presentarán la muestra gráfica Francisco: Mensaje y legado el miércoles 27 de agosto a las 18 en la sede de la OEI, ubicada en Paraguay 1514, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La exposición propone un recorrido por distintos aspectos de la vida y obra del papa Francisco, primer pontífice de origen argentino y latinoamericano.

El material exhibido proviene del acervo bibliográfico y hemerográfico de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Según informaron los organizadores, la muestra estará disponible hasta el miércoles 1 de octubre, con acceso libre y gratuito para el público general.

Desde mayo, la Biblioteca del Congreso de la Nación abrió una convocatoria para recibir colaboraciones destinadas a la Colección Especial Papa Francisco, que incluye libros, publicaciones, cartas, revistas, fotografías y objetos vinculados a la figura de Jorge Bergoglio. Los materiales seleccionados serán integrados a la colección institucional y quedarán disponibles para consulta.

La colección actual cuenta con elementos diversos, entre ellos la Carta Encíclica Laudato Si, publicada en 2015 y centrada en el cuidado ambiental.

Este proyecto busca reforzar el vínculo de la institución con la sociedad argentina, país donde Francisco desarrolló su vida previa al papado y sus primeras acciones sociales y pastorales.

Fotos: AP Foto/ Andrew Medichini, archivo.

Temas Relacionados

Papa Franciscoexposiciones y muestrasOEIBiblioteca del CongresoPatrimonioCiudad de Buenos Aires"Francisco: Mensaje y legado"Colección Especial Papa Francisco

Últimas Noticias

¿Cuál es el signo correcto para separar decimales? La RAE aclara si es la coma o el punto

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

¿Cuál es el signo correcto

La vida cotidiana en Cuba, según Leonardo Padura: “Hombres y mujeres se descubren más pobres que nunca”

El escritor habló desde La Habana sobre su nueva novela, “Morir en la arena”, y la situación en su país: “No nos queda más remedio que incorporar toda esta miseria a la vida, y en muchos casos callar”, lamenta

La vida cotidiana en Cuba,

El origen de Godard como cineasta: cleptomanía, expulsión familiar y cárcel

En uno de los momentos más difíciles de su vida, el cineasta suizo realizó el raro documental “Operación Concreto” mientras trabajaba en una fábrica en lo alto de una montaña. Aquella experiencia fue su vía de transformación personal y profesional

El origen de Godard como

Jennifer Lawrence recibirá el gran premio honorífico del Festival de San Sebastián

La actriz estadounidense recibirá el galardón honorífico en una gala donde también se proyectará su nueva película, “Die My Love”

Jennifer Lawrence recibirá el gran

Una rara tarjeta deportiva de Michael Jordan y Kobe Bryant rompe el récord mundial en una subasta

En una subasta histórica la pieza marcó un hito en el coleccionismo deportivo, equiparando su impacto al de obras de arte consagradas

Una rara tarjeta deportiva de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué autos 0Km se pueden

Qué autos 0Km se pueden comprar con USD 20.000 tras la suba del dólar oficial

Un prefecto dejó el puesto de guardia para ver a su novia, sus compañeros lo encubrieron y los condenaron a prisión

Crisis en una reconocida empresa de galletitas ante la demora en el pago de los sueldos: qué pasará con la fábrica

Alejandro Katz, filósofo y candidato a diputado, criticó al Gobierno en medio del escándalo por las supuestas coimas

Investigan la denuncia de una jueza federal de Rosario que detectó una intrusión en su departamento

INFOBAE AMÉRICA
Paeaguay: asumió la alcaldesa interina

Paeaguay: asumió la alcaldesa interina de Ciudad del Este tras la destitución de su predecesor

Brasil declaró la “situación crítica” en dos afluentes del Amazonas por falta de lluvias

Guillermo del Toro, cineasta invitado al AFI Fest

La policía australiana busca al sospechoso de asesinar a dos agentes y herir a otro en un pueblo rural

La vida cotidiana en Cuba, según Leonardo Padura: “Hombres y mujeres se descubren más pobres que nunca”

TELESHOW
Claudia Villafañe chocó con su

Claudia Villafañe chocó con su auto cerca de la cancha de River Plate: “Estoy bien”

Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara

Ornella D’Elía presentó a su novia en las redes: “El corazón repleto de vida”

Celeste Cid quiso impresionar a los padres de Santiago Korovsky y terminó con la cocina en llamas: “Puede fallar”

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio