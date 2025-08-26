Cultura

Fernanda Trías da verdadera voz a la naturaleza en su nueva novela

La escritora uruguaya presenta “El monte de las furias”, una obra donde el entorno natural adquiere protagonismo y “pueda afectar el destino de los personajes”, describe

Guardar
Fernanda Trías otorga voz y
Fernanda Trías otorga voz y agencia a la naturaleza en su novela "El monte de las furias"

La exploración de la relación entre los seres humanos y su entorno natural adquiere una nueva dimensión en El monte de las furias, la más reciente novela de Fernanda Trías. En esta obra, la autora uruguaya otorga un papel central a la naturaleza, que se convierte en un personaje con voz propia y capacidad de acción, desdibujando los límites tradicionales entre lo humano y lo no humano.

La trama se desarrolla en un escenario donde la naturaleza no solo acompaña, sino que interviene activamente en la vida de los personajes. Trías construye un universo en el que los elementos naturales poseen agencia, lo que obliga a los protagonistas a replantear su lugar en el mundo. La autora ha señalado que su intención era “darle voz a la naturaleza, que no sea solo un decorado, sino que tenga una presencia real”. Esta perspectiva se refleja en la manera en que los paisajes, los animales y los fenómenos naturales influyen en el desarrollo de la historia y en las decisiones de los personajes.

La novela de Fernanda Trías
La novela de Fernanda Trías plantea preguntas sobre la responsabilidad ambiental y la posibilidad de diálogo con el mundo natural

El proceso creativo detrás de la novela implicó una profunda reflexión sobre la crisis ambiental y la necesidad de repensar la relación entre los seres humanos y el planeta. Trías reconoce que la escritura de El monte de las furias surgió de una inquietud personal ante la degradación ecológica y la urgencia de escuchar otras formas de vida. La autora afirma: “Me interesaba explorar cómo sería una historia en la que la naturaleza tuviera agencia, en la que pudiera tomar decisiones y afectar el destino de los personajes”. Esta aproximación se traduce en una narrativa en la que la naturaleza no es pasiva, sino que actúa y reacciona, generando tensiones y conflictos que atraviesan toda la obra.

La novela también aborda la complejidad de las emociones humanas frente a un entorno cambiante y, a menudo, hostil. Los personajes experimentan miedo, asombro y fascinación ante la fuerza de la naturaleza, lo que los lleva a cuestionar sus propias certezas y a buscar nuevas formas de convivencia. Trías utiliza estos elementos para plantear preguntas sobre la responsabilidad individual y colectiva en la protección del medio ambiente, así como sobre la posibilidad de establecer un diálogo auténtico con el mundo natural.

En El monte de las furias, la autora uruguaya consolida una propuesta literaria que desafía las convenciones del realismo y se adentra en territorios donde la frontera entre lo humano y lo no humano se vuelve difusa. La novela invita a los lectores a reconsiderar su vínculo con la naturaleza y a reconocer la importancia de escuchar otras voces, incluso aquellas que tradicionalmente han sido silenciadas.

[Fotos: Helena Margarit Cortadellas]

Temas Relacionados

El monte de las furiasFernanda TríasLiteraturaLiteratura uruguaya

Últimas Noticias

Pete Townshend, Roger Daltrey y el futuro de The Who: “No queremos convertirnos en una caricatura”

Los octogenarios músicos que comenzaron “la última gira” de la banda británica, remarcaron sus diferencias pero convinieron en la admiración mutua y el compromiso artístico para seguir juntos

Pete Townshend, Roger Daltrey y

Rafael, protagonista de una exposición histórica en el Met de Nueva York

Desde marzo de 2026, la muestra “Rafael: Poesía sublime” reunirá más de 200 obras del pintor y arquitecto italiano, uno de los más grandes artistas del Renacimiento junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci

Rafael, protagonista de una exposición

Feria del Libro de Buenos Aires: el público compró más de 1.400.000 libros durante la edición 2025

Un informe de la Fundación El Libro y la Universidad Católica Argentina revela que el 83% de los expositores reportó ventas mayores o iguales a la edición anterior, con una facturación de 21 mil millones de pesos

Feria del Libro de Buenos

Gracias a TikTok, Radiohead regresa al ranking Top 100 con una canción de hace tres décadas

"Let down", incluida en "Ok Computer" de 1997, se convierte en fenómeno viral impulsada por millones de reproducciones y descargas digitales en plataformas de streaming

Gracias a TikTok, Radiohead regresa

El préstamo del tapiz de Bayeux al Museo Británico suma una nueva polémica

El acuerdo entre Reino Unido y Francia para intercambiar piezas históricas enfrenta resistencia por el temor a que el tapiz, símbolo de la conquista normanda, sufra deterioro durante su traslado

El préstamo del tapiz de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incidentes en Independiente: son 8

Incidentes en Independiente: son 8 los identificados por el intento de homicidio de los hinchas de la U de Chile

Filmó a su hijo fumando marihuana, con drogas y armas en la habitación: quedó detenido

Triple choque y vuelco en la autopista Dellepiane: dos personas resultaron heridas

Plantas aromáticas para el hogar: 12 especies que perfuman y purifican los ambientes

Allanaron más de 40 domicilios en un operativo internacional contra la explotación sexual de menores

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán y la OACI: un

Taiwán y la OACI: un llamado desde Argentina hacia una aviación más inclusiva y segura

Censura, represión y propaganda: Rusia radicaliza el control cultural e informativo

Lula da Silva reveló que Estados Unidos sancionó al ministro de Justicia de Brasil

Canadá prolonga su misión en Letonia y refuerza el flanco oriental de la OTAN

Pete Townshend, Roger Daltrey y el futuro de The Who: “No queremos convertirnos en una caricatura”

TELESHOW
Matías Martin y Victoria De

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi

Jimena Barón volvió a entrenar en una cinta y lanzó un desafío frente una carrera: “¿Será que llego?"