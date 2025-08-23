Cultura

El Silencio regresa con su formación original para la obra de Romina Paula inspirada en Fassbinder

El grupo teatral formado por Esteban Bigliardi, Pilar Gamboa, Esteban Lamothe y Susana Pampín, se reunirá en dos de las cuatro funciones de “Sombras, por supuesto” que se presentarán en Arthaus

El reencuentro tras una década de la formación original del grupo teatral El Silencio, conformado por Esteban Bigliardi, Pilar Gamboa, Esteban Lamothe y Susana Pampín tras una década, plantea una pregunta inquietante: ¿pueden los lazos forjados en el pasado sobrevivir al paso del tiempo o se transforman en algo irreconocible? En la obra Sombras, por supuesto, la compañía explora este interrogante a través de un ejercicio escénico que se sumerge en el universo del cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder, figura que ha marcado profundamente la identidad artística del grupo.

La obra, escrita y dirigida por Romina Paula, se presentará del lunes 1 al juevees 4 de septiembre en el centro cultural Arthaus (Bartolomé Mitre 434, microcentro de Buenos Aires) y convoca a los espectadores a presenciar cómo los cuerpos y las voces de los intérpretes dialogan con su propio pasado y con la herencia del director de El matrimonio de Maria Braun, Verónika Voss y la serie Berlin Alexanderplatz.

El montaje se apoya en la traducción, el ensayo y la repetición, elementos que, según la compañía, constituyen formas de entablar un diálogo con la obra del cineasta alemán. Este enfoque busca capturar el “aire espectral” que caracteriza tanto al universo de Fassbinder como a la trayectoria de El Silencio.

Durante las funciones del martes 2 y jueves 4 de septiembre, se anuncian cambios en el reparto: Walter Jakob asumirá el papel de Esteban Lamothe y María Villar reemplazará a Pilar Gamboa. Esta rotación en el elenco introduce una variación en la dinámica escénica, alineándose con el espíritu de ensayo y transformación que atraviesa la obra.

Sombras, por supuesto no solo revisita los vínculos entre los integrantes de El Silencio, sino que también interroga la posibilidad de fundar nuevas relaciones a partir de la memoria compartida y la experimentación artística. La pieza se convierte así en un laboratorio donde el pasado y el presente se entrelazan, y donde la influencia de Fassbinder se manifiesta en cada gesto, palabra y silencio.

