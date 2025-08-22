Mariana Enriquez superlectora: cuáles son sus 210 libros favoritos

“Un libro gris sobre la mesa blanca del comedor”. Con esa imagen empieza Archipíelago, lo nuevo de Mariana Enriquez. No es una novela, tampoco una colección de cuentos, sino algo distinto. ¿Un diario de lectura? ¿Una autobiografía lectora? ¿Un ensayo personal? El sello que publicó Archipiélago es Ampersand y forma parte de la colección Lector&s.

“El recuerdo de mi primer libro es sobre la mesa de fórmica, con un televisor Zenith colorado enfrente y mi tía Chela, que me lo dio de regalo. Era del Círculo de Lectores al que estaba suscripta: nunca supe bien de qué se trataba ese Círculo, porque ella no era una gran lectora, pero, de la misma manera que mis padres, aprovechaba las oportunidades económicas de acceso a la cultura, proyecciones de películas en sociedades de fomento, colecciones de libros que se vendían en kioscos fascículos de enciclopedias. Este libro, me dijo, no era de su estilo pero estaba segura de que a mí si iba a gustarme. El rumor en la familia era que yo tenía mucha imaginación...”

A Mariana Enriquez la conocemos, o por su trabajo periodístico, o por su libros que rondan el terror, como las novelas Bajar es lo peor y Nuestra parte de noche o las colecciones de cuentos Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego y Un lugar soleado para gente sombría. Pero acá tenemos un largo recorrido donde la autora nos lleva de paseo por sus grandes lecturas.

En la contratapa de Archipiélago leemos: “En estas páginas, Mariana Enriquez navega entre las agitadas mareas de la literatura, se detiene en islas ocultas repletas de personajes, escenas fantasmales, ruinas góticas, sensibilidades eróticas o suicidas. En este viaje también hay trabajo en la lectura, ansias de saber, largas horas de búsqueda. No faltan los secretos de lectora que camina por galerías mortuorias, ni los truculentos paisajes que pueblan los textos y se encarnan en la propia memoria”.

Sobre el final del libro hay un largo decálogo. Son, en total, 210 —ordenadas alfabéticamente—, la mayoría libros, pero también hay relatos (aparecen entre comillas). A continuación, publicamos ese listado —de 2666 de Roberto Bolaño a Zama de Antonio Di Benedetto—, no sólo para saber de qué se nutrió y se sigue nutriendo una escritora con tan potente inventiva, sino también para anotar sus recomendaciones.

2666, de Roberto Bolaño

300 Million, de Blake Butler

A Coney Island of The Mind, de Lawrence Ferlinghetti

A sangre fría, de Truman Capote

Abbadón el exterminador, de Ernesto Sabato

¡Absalón, Absalón!, de William Faulkner

Acaso no matan caballos, de Horace McCoy

Ada y el ardor, de Vladimir Nabokov

Adán Buenoysaires, de Leopoldo Marechal

Adonais, de Percy Bysshe Shelley

“Again”, de Ramsey Campbell

Al amigo que no me salvó la vida, de Hervé Guibert

Al faro, de Virginia Woolf

Almas perdidas, de Poppy Z. Brite

American Psycho, de Bret Easton Ellis

Antígona Vélez, de Leopoldo Marechal

Antología de la literatura fantástica, de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo

Ariel, de Sylvia Plath

Atonement, de Ian McEwan

Azul, casi transparente, de Ryu Murakami

“Babylon Revisited”, de Francis Scott Fitzgerald

Bajar es lo peor, de Mariana Enriquez

Beloved, de Toni Morrison

“Berenice”, de Edgar Allan Poe

Blood and Guts in Highschool, de Kathy Acker

Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez

“Bright Star”, de John Keats

Byron in Love, de Edna O’Brien

Cacheo, de Dennis Cooper

“Cambio de luces”, de Julio Cortázar

“Canción de la tarde”, de Charles Baudelaire

Caricias de horror

Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu

Carrie, de Stephen King

Carta al padre, de Franz Kafka

“Cartas de mamá”, de Julio Cortázar

Cartas a Theo, de Vincent Van Gogh

Cartas de cumpleaños, de Ted Hughes

“Casa tomada”, de Julio Cortázar

Casta luna electrónica, de Angélica Gorodischer

Cementerio de animales, de Stephen King

Chesil Beach, de Ian McEwan

Cicatrices, de Juan José Saer

Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez

“Circe”, de Julio Cortázar

Ciudad fantasma: relato fantástico de la ciudad de México XIX–XXI

Ciudades de la llanura, de Cormac McCarthy

Cola de lagartija, de Luisa Valenzuela

Comedia humana, de Honoré de Balzac

Contacto, de Dennis Cooper

Cornelia frente al espejo, de Silvina Ocampo

Crash, de J. G. Ballard

Crimen y castigo, de Fiódor Dostoievski

Crónicas de motel, de Sam Shepard

Crónicas marcianas, de Ray Bradbury

Cuentos de lo extraño, de Robert Aickman

Cujo, de Stephen King

Cumbres borrascosas, de Emily Brönte

“Cut”, de Sylvia Plath

Cyclonopedia, de Reza Negarestani

Dailan Kifki, de María Elena Walsh

Dantescas: Cuentos de mujeres que descendieron a los infiernos, de María Fernanda Ampuero

De profundis, de Oscar Wilde

Déjame entrar, de John Ajvide Lindqvist

Desde el infierno, de Alan Moore

Diario de la guerra del cerdo, de Adolfo Bioy Casares

Diario de una princesa montonera, de Mariana Eva Pérez

Diario del año de la peste, de Daniel Defoe

Diarios íntimos, de Charles Baudelaire

Dolores Clairbone, de Stephen King

Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes

Dr. Haggard’s Disease, de Patrick McGrath

Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson

Drácula, de Bram Stoker

Drácula, el vampirismo y Bram Stoker, de Juan Jacobo Bajarlía

Drug Poems, de Michael Dransfield

El Aleph, de Jorge Luis Borges

El almuerzo desnudo, de William Burroughs

El amante del Lady Chatterley, de D. H. Lawrence

El año de la rata, de Dr. Alderete y Mariana Enriquez

“El asilo”, de Robert Aickman

El astillero, de Juan Carlos Onetti

El azogue, de China Miéville

El barón rampante, de Italo Calvino

El castillo de los destinos cruzados, de Italo Calvino

El color que cayó del cielo, de H. P. Lovecraft

“El corazón delator”, de Edgar Allan Poe

El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers

El cuarto de Giovanni, de James Baldwin

El curso del corazón, de M. John Harrison

El entenado, de Juan José Saer

“El espectro”, de Charles Baudelaire

El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa

“El gemido de los perros apaleados”, de Harlan Ellison

El gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald

El guardián del vergel, de Cormac McCarthy

El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger

“El hambre”, de Manuel Mujica Lainez

El hombre con sudores nocturnos, de Thom Gunn

El hombre hembra, de Joanna Russ

El hombre jazmín, de Unica Zürn

El horror sobrenatural, de Juan Jacobo Bajarlía

El idiota, de Fiódor Dostoievski

“El infierno tan temido”, de Juan Carlos Onetti

El jardín secreto, de Frances Hodgson Burnett

El juguete rabioso, de Roberto Arlt

El libro de los seres imaginarios, de Jorge Luis Borges

El libro vacío, de Josefina Vincens

El mal menor, de Charlie Feiling

“El matadero”, de Esteban Echeverría

El monstruo pentápodo, de Liliana Blum

“El niño proletario”, de Osvaldo Lamborghini

El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso

El padre, de Edward St. Aubyn

El padrino, de Mario Puzo

El país de octubre, de Ray Bradbury

El paraíso perdido, de John Milton

“El perseguidor”, de Julio Cortázar

El placer del viajero, de Ian McEwan

“El pozo de Yocci”, de Juana Manuela Gorriti

El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde

“El retrato oval”, de Edgar Allan Poe

El Rey de Amarillo, de Robert Chambers

El secuestro de Miss Blandish, de James Hadley Chase

El señor de las moscas, de William Golding

El señor de los anillos, de J. R. R. Tolkien

“El sermón del fuego”, de T. S. Eliot

“El siguiente en la fila”, de Ray Bradbury

El sonido y la furia, de William Faulkner

“El templo del espíritu santo”, de Flannery O’Connor

El tiempo de los asesinos, de Henry Miller

El último hombre, de Mary Shelley

“El vampiro”, de John Polidori

El vampiro Lestat, de Anne Rice

“Elm”, de Sylvia Plath

En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust

En octubre no hay milagros, de Oswaldo Reynoso

Entrevista con el vampiro, de Anne Rice

“Esa mujer”, de Rodolfo Walsh

Estrella distante, de Roberto Bolaño

“Explico algunas cosas”, de Pablo Neruda

Expreso Nova, de William Burroughs

Extracción de la piedra de locura, de Alejandra Pizarnik

Extraños eones, de Emilio Bueso

Fervor de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges

Ficciones, de Jorge Luis Borges

Final del juego, de Julio Cortázar

Finnegan’s Wake, de James Joyce

Frankenstein, de Mary Shelley

Furia feroz, de J. G. Ballard

Guide, de Dennis Cooper

Hamlet, de William Shakespeare

Hellraiser, de Clive Barker

Hermosos y malditos, de Francis Scott Fitzgerald

Héroes, de Ray Loriga

Hijo de dios, de Cormac McCarthy

Historia argentina, de Rodrigo Fresán

Historia de cronopios y de famas, de Julio Cortázar

Hombrecitos, de Louisa May Alcott

“Hotel Comercio”, de Bernardo Kordon

Horror hospital unplugged, de Dennis Cooper

“Hyperion”, de John Keats

Idols, de Dennis Cooper

Iluminaciones, de Alan Moore

Iluminaciones, de Arthur Rimbaud

Imagen de John Keats, de Julio Cortázar

In the Miso Soup, de Ryu Murakami

Informe sobre ciegos, de Ernesto Sabato

Insensatez, de Horacio Castellanos Moya

Insólitas, de Teresa López Pelliza y Ricard Ruiz Garzón

Invenciones del recuerdo, de Silvina Ocampo

It, de Stephen King

Jabberwocky, de Lewis Carroll

Jane Eyre, de Charlotte Brönte

Jardín de cemento, de Ian McEwan

Juego de tronos, de George R. R. Martin

Katie, de Michael McDowell

Kwaidan, de Lafcadio Hearn

La aventura sobrenatural, de Esther Cross y Betina González

“La Belle Dame sans Merci”, de John Keats

“La buena gente del campo”, de Flannery O’Connor

“La caída de la casa Usher”, de Edgar Allan Poe

La cámara sangrienta, de Angela Carter

La campana de cristal, de Sylvia Plath

La carretera, de Cormac McCarthy

La carta del vidente, de Arthur Rimbaud

La casa de hojas, de Mark Z. Danielewski

“La casa de Asterión”, de Jorge Luis Borges

La casa de los conejos, de Laura Alcoba

“La compañía de los lobos”, de Angela Carter

La comunidad secreta, de Robert Kirk

La condesa sangrienta, de Alejandra Pizarnik

La conspiración contra la raza humana, de Thomas Ligotti

La divina comedia, de Dante Alighieri

La edad de hierro, de J. M. Coetzee

La edad de la inocencia, de Edith Wharton

La enfermedad y sus metáforas, de Susan Sontag

“La escuela de noche”, de Julio Cortázar

“La esperanza es esa cosa con plumas”, de Emily Dickinson

La exhibición de atrocidades, de J. G. Ballard

“La fiesta brava”, de José Emilio Pacheco

“La historia de la vieja niñera”, de Elizabeth Gaskell

La historia interminable, de Michael Ende

La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne

La línea de sombra, de Joseph Conrad

La literatura nazi en América, de Roberto Bolaño

“La llamada de Cthulhu”, de H. P. Lovecraft

La maravillosa vida de Peter Schlemihl, de Adelbert von Chamisso

La montaña mágica, de Thomas Mann

La mujer en silencio, de Janet Malcolm

“La mujer que camina para atrás”, de Alberto Chimal

“La multitud”, de Ray Bradbury

La naranja mecánica, de Anthony Burguess

La náusea, de Jean Paul Sartre

La oscuridad exterior, de Cormac McCarthy

“La otra noche de Tlatelolco”, de Bernardo Esquinca

La peste, de Albert Camus

“La puerta condenada”, de Julio Cortázar

La reina de los condenados, de Anne Rice

La revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera

La secta sin nombre, de Ramsey Campbell

“La señora que se murió por teñirse el pelo”, de Gabriela Mistral

La señorita Cristina, de Mircea Eliade

La sinfonía del adiós, de Edmund White

La tierra baldía, de T. S. Eliot

La tuberculosis divina, de Haley Highfield

“La vida que salven puede ser la tuya”, de Flannery O’Connor

“Lady Lazarus”, de Sylvia Plath

“Lamia”, de John Keats

“Las armas secretas”, de Julio Cortázar

Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain

Las criadas, de Jean Genet

“Las espadas”, de Robert Aickman

“Las fotografías”, de Silvina Ocampo

Las flores del mal, de Charles Baudelaire

Las horas, de Michael Cunningham

“Las ménades”, de Julio Cortázar

Las mil y una noches

Las minas del Rey Salomón, de Rider Haggard

Las noches salvajes, de Cyril Collard

Las olas, de Virginia Woolf

Las palmeras salvajes, de William Faulkner

“Las puertas del cielo”, de Julio Cortázar

“Las ratas en las paredes”, de H. P. Lovecraft

Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Eugenides

Last Exit To Brooklyn, de Hubert Selby Jr.

“Lejana”, de Julio Cortázar

“Letanías de Satán”, de Charles Baudelaire

Libro del desasosiego, de Fernando Pessoa

“Ligeia”, de Edgar Allan Poe

Lisey’s Story [La historia de Lisey], de Stephen King

Literatura y fantasma, de Javier Marías

Loco afán: crónicas de sidario, de Pedro Lemebel

Locos de amor, de Sam Shepard

Lolita, de Vladimir Nabokov

Londres, una biografía, de Peter Ackroyd

“Loop”, de Douglas E. Winter

Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño

Los hermanos Karamazov, de Fiódor Dostoievski

Los inocentes, de Oswaldo Reynoso

Los marginados, de Susan E. Hinton

Los miserables, de Victor Hugo

Los muertos, de James Joyce

Los paraísos artificiales, de Charles Baudelaire

Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enriquez

Los poetas malditos, de Paul Verlaine

Los prisioneros de la torre, de Elsa Drucaro

Los siete locos, de Roberto Arlt

Los tres impostores, de Arthur Machen

“Los veraneantes”, de Shirley Jackson

Louis Wain’s Cats, de Chris Beetles

Luna de enfrente, de Jorge Luis Borges

Luna Halcón, de Sam Shepard

Luz de agosto, de William Faulkner

Mademoiselle Baudelaire, de Yslaire

Magnetizado, de Carlos Busqued

Marc, la sucia rata, de José Sbarra

Marianela, de Benito Pérez Galdós

“Matilde Espejo”, de Amparo Dávila

Men in the Off Hours, de Anne Carson

Menos que cero, de Bret Easton Ellis

Meridiano de sangre, de Cormac McCarthy

Mientras agonizo, de William Faulkner

“Ministerio de Desarrollo Social”, de Martín Rodríguez

Misery, de Stephen King

Misteriosa Buenos Aires, de Manuel Mujica Lainez

Mitologías, de William Butler Yeats

Moby Dick, de Herman Melville

Mujercitas, de Louisa May Alcott

Mujeres enamoradas, de D. H. Lawrence

Nadar de noche, de Juan Forn

Nefando, de Mónica Ojeda

New York City in 1979, de Kathy Acker

Nina Simone’s Gum, de Warren Ellis

“Noche de invierno en la ciudad”, de Jorge Tei

“Ode on a Grecian Urn”, de John Keats

“Ode on Melancholy”, de John Keats

“Ode to a Nightingale”, de John Keats

“Ode to Psyche”, de John Keats

Odisea, de Homero

Ojos de fuego, de Stephen King

On Being Ill, de Virginia Woolf

Orlando, de Virginia Woolf

Otra vuelta de tuerca, de Henry James

Pájaros de fuego, de Anaïs Nin

Páradais, de Fernanda Melchor

Paterson, de William Carlos Williams

“Partridge de fiesta”, de Flannery O’Connor

Plástico cruel, de José Sbarra

Playa terminal, de J. G. Ballard

Por el camino de Swann, de Marcel Proust

Primavera sombría, de Unica Zürn

Primer amor, de Iván Turguéniev

“Queremos tanto a Glenda”, de Julio Cortázar

¿Quién te creés que sos?, de Ángela Urondo Raboy

“Radio Imer Opus 94.5”, de Amparo Dávila

Rapado, de Martín Rejtman

“Ravissante”, de Robert Aickman

Rayuela, de Julio Cortázar

Respiración artificial, de Ricardo Piglia

Romancero gitano, de Federico García Lorca

Rumblefish, de Susan E. Hinton

Salem’s Lot [La hora del vampiro], de Stephen King

Salón de belleza, de Mario Bellatin

Sangre sabia, de Flannery O’Connor

Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez

Santuario, de William Faulkner

Selected Poems, de John Keats

She Walks in Shadows, de Silvia Moreno-García

Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson

Siete noches, de Jorge Luis Borges

Slouching Towards Bethlehem, de Joan Didion

Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sabato

Somebody Else, de Charles Nicholl

Soy leyenda, de Richard Matheson

Spider, de Patrick McGrath

“Sticks”, de Karl Edgar Wagner

Suave es la noche, de Francis Scott Fitzgerald

Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare

Supernatural Horror In Literature, de H. P. Lovecraft

Suttree, de Cormac McCarthy

Taras Bulba, de Nikolái Gógol

Tehanu, Historias de Terramar IV, de Ursula K. Le Guin

Tentativa, de Dennis Cooper

Teorema, de Pier Paolo Pasolini

Textos cautivos, de Jorge Luis Borges

The Ballad of Black Tom, de Victor LaValle

The Bluest Eye, de Toni Morrison

The Buenos Aires Affair, de Manuel Puig

“The Eve of St. Agnes”, de John Keats

The Great When, de Alan Moore

The Grotesque, de Patrick McGrath

The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson

The Hellbound Heart, de Clive Barker

The Lottery, de Shirley Jackson

The Love Song of J. Alfred Prufrock, de T. S. Eliot

“The Midnight Meat Train”, de Clive Barker

“The Rival”, de Sylvia Plath

The Shining, de Stephen King

The Sluts, de Dennis Cooper

The Sundial, de Shirley Jackson

The Visitor, de Cormac McCarthy

Things Fall Apart, de Chinua Achebe

“Todo el verano en un día”, de Ray Bradbury

Tres deseos, de Claudio Zeiger

Trópico de Cáncer, de Henry Miller

Ulises, de James Joyce

Un año sin amor, de Pablo Pérez

Un cuento de Navidad, de Charles Dickens

Un dios salvaje, de Yasmina Reza

“Un habitante de Carcosa”, de Ambrose Bierce

“Un hombre bueno es difícil de encontrar”, de Flannery O’Connor

“Un joven viaja a Londres”, de M. John Harrison

“Una carroña”, de Charles Baudelaire

Una casa en el fin del mundo, de Michael Cunningham

Una cuestión personal, de Kenzaburo Oé

Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio V. Mansilla

Una pesadilla de aire acondicionado, de Henry Miller

“Una rosa para Emily”, de William Faulkner

Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud

Una visión, de William Butler Yeats

Venus negra, de Angela Carter

Viaje al fin de la noche, de Louis Ferdinand Céline

Vivir con virus, de Marta Dillon

Writing Madness, de Patrick McGrath

Yonqui, de William Burroughs

Zama, de Antonio Di Benedettollier

