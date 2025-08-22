Cultura

La Boca cumple 155 años y lo festeja este fin de semana con un festival en Caminito

Este sábado y domingo desde la mañana, el tradicional paseo porteño será sede de una programación con más de 250 artistas y propuestas culturales abiertas para todo público

La Boca celebra su 155°
La Boca celebra su 155° aniversario con dos días de actividades culturales gratuitas

El barrio de La Boca será sede este fin de semana de un festejo por su 155° aniversario con dos jornadas de actividades artísticas, musicales y gastronómicas de acceso libre y gratuito. El evento se desarrollará el sábado 23 y domingo 24 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, sobre el tradicional pasaje peatonal Caminito, ubicado entre Magallanes al 800 y la Avenida Don Pedro de Mendoza 1900, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

El cronograma previsto incluye la participación de más de 250 artistas, con presentaciones en vivo de tango, folklore, hip hop, murgas y teatro callejero. La programación sumará espectáculos infantiles, un concurso de fotografía, exhibiciones de arte y stands de gastronomía local, además de radio abierta y transmisiones por streaming desde diferentes puntos del barrio, según detallaron los organizadores del evento.

Caminito se transforma en un
Caminito se transforma en un corredor cultural con música, arte y gastronomía local

Durante el fin de semana, los principales escenarios se ubicarán a lo largo del recorrido desde la plaza Los Bomberos hasta la plaza Los Suspiros, integrando la esquina de Caminito para convertir la zona en un corredor cultural a cielo abierto. Entre las actividades destacadas, la apertura del festejo estará marcada por la llegada de barcos al Riachuelo con despliegues simbólicos, según revelaron desde la organización.

El evento, íntegramente organizado por vecinos y comercios del barrio, busca poner en valor la identidad local y el aporte de La Boca a la cultura argentina. “La Boca es sinónimo de arte, historia y comunidad. Este aniversario es una oportunidad para que vecinos y visitantes vivan una experiencia única, donde la calle se transforma en escenario y la cultura se comparte cara a cara”, afirmaron los responsables de la organización.

La llegada de barcos al
La llegada de barcos al Riachuelo marcará la apertura simbólica del festejo

Todas las actividades serán gratuitas y estarán orientadas a públicos de todas las edades. Entre los atractivos gastronómicos habrá platos típicos del barrio, además de opciones para recorrer y disfrutar distintos rincones del histórico paseo ribereño.

[Fotos: Gentileza Hey Go]

