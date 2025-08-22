Cultura

Así será la miniserie “Amadeus”, con el protagónico de Will Sharpe en busca de mostrar el lado íntimo de Mozart

La adaptación televisiva de la obra de Peter Shaffer apuesta por mostrar las luces y sombras del genio, con una ambientación histórica y un enfoque contemporáneo

Guardar
La miniserie Amadeus, con el
La miniserie Amadeus, con el protagónico de Will Sharp, apuesta por una visión renovada de Mozart

La reciente revelación del elenco que acompañará a Will Sharpe en la miniserie Amadeus ha generado expectativa entre los seguidores de la música clásica y del cine de época. Esta producción, que busca explorar facetas inéditas de la figura de Wolfgang Amadeus Mozart, suma nuevos nombres destacados al proyecto, una aproximación contemporánea a la vida y obra del famoso compositor austriaco.

Will Sharp -popular por sus papeles en las series White Lotus y Too Much- interpreta al genial Mozart, aportando lo que el director describe como una visión fresca y profunda del personaje. El realizador, Jonas Kauffman, enfatizó la intención de evitar los estereotipos clásicos y explorar “la tensión entre el genio artístico y las luchas personales” del músico. En palabras de Kauffman, “este proyecto trata de encontrar al hombre detrás del mito, su humanidad y sus contradicciones”.

La producción de la cadena británica Sky contará con Gabrielle Creevy en el papel de Constanze Mozart, la esposa del compositor, y con Paul Bettany interpretando a Antonio Salieri. La preparación de los actores incluyó asesoramiento musical y estudios sobre la cultura vienesa del siglo XVIII, intentando dotar de autenticidad tanto el entorno histórico como la expresión emocional de los personajes.

Paul Bettany, conocido por sus
Paul Bettany, conocido por sus personajes en la saga del universo Marvel, interpretará a Salieri

La sinopsis oficial difundida por Sky, anuncia: “reimaginada hábilmente a partir de la galardonada obra teatral de Peter Shaffer, la adaptación de George Barton de Amadeus amplía e interroga la mítica rivalidad, prometiendo una sinfonía corruptora de celos, ambición y genialidad. Ambientada en el bullicioso centro musical de Viena a finales del siglo XVIII, Amadeus, de veinticinco años, llega a la ciudad ya no como un niño y decidido a forjar su propio camino. Recién desempleado y sin la gestión de su padre, Amadeus encuentra una aliada inesperada en una joven cantante que se convertirá en su esposa, la apasionada Constanze Weber Mozart. Sus conexiones ayudan a acercarlo a la órbita del compositor de la corte Antonio Salieri, poniendo a los tres en rumbo de colisión, lo que finalmente definirá sus vidas y sus legados durante años".

El rodaje se lleva a cabo en locaciones originales en Viena y sus alrededores, con esfuerzos significativos destinados a recrear la atmósfera en la que Mozart vivió y compuso sus obras principales. La dirección de arte recurrió a documentación de archivo y a la colaboración de especialistas en música clásica, buscando “una inmersión total en el universo de la época”.

El estreno internacional de Amadeus está previsto para marzo de 2026, con distribución asegurada en los principales festivales europeos antes de su llegada a salas comerciales. Los productores subrayaron que la serie “no sólo pretende cautivar a los amantes de la música clásica, sino también acercar la figura de Mozart a nuevas generaciones”.

[Fotos: Sky UK]

Temas Relacionados

AmadeusMozartSeriesStreaming

Últimas Noticias

Un manuscrito perdido durante 150 años brinda detalles desconocidos sobre la herencia de William Shakespeare

El hallazgo en los Archivos Nacionales del Reino Unido reveló tensiones familiares sobre el destino de la última residencia del dramaturgo. Cómo este escrito ofrece a investigadores una pieza clave para comprender su linaje

Un manuscrito perdido durante 150

La Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges celebra su primer año con 40.000 socios

La plataforma digital, impulsada por el Ministerio de Cultura porteño, permite el acceso gratuito a miles de títulos, desde los clásicos a las últimas novedades editoriales

La Biblioteca Pública Digital Jorge

Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia o solución comercial?

La reposición de películas como “Tiburón”, “El cisne negro” y “Casper” en salas estadounidenses revela cómo la industria recurre a la memoria colectiva para sostener la experiencia colectiva del cine

Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia

Limpian la emblemática estatua submarina del “Cristo del Abismo” en Italia

Con una técnica sustentable, un equipo de buzos y la policía italiana devolvieron el esplendor a la icónica figura sumergida frente a la costa de Portofino

Limpian la emblemática estatua submarina

La Boca cumple 155 años y lo festeja este fin de semana con un festival en Caminito

Este sábado y domingo desde la mañana, el tradicional paseo porteño será sede de una programación con más de 250 artistas y propuestas culturales abiertas para todo público

La Boca cumple 155 años
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habilitan a Fuerza Patria en

Habilitan a Fuerza Patria en un distrito clave de la Primera sección y busca achicar la diferencia con LLA

“El fentanilo dio mal”: los explosivos chats entre el personal del laboratorio involucrado en 96 muertes

Incendio en un colegio de Vélez Sarsfield: evacuaron a los alumnos y dos adultos fueron atendidos

La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses

La economía se desacelera pero mantiene los mejores fundamentos “macro” en dos décadas, según los analistas privados

INFOBAE AMÉRICA
Al menos cinco muertos y

Al menos cinco muertos y 18 heridos en protestas tras el arresto de un prominente líder kurdo

Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia o solución comercial?

El nuevo misil de largo alcance de Ucrania amenaza con elevar la intensidad de la guerra: “Es el más avanzado que tenemos”

Limpian la emblemática estatua submarina del “Cristo del Abismo” en Italia

China reforzó su control sobre las tierras raras: qué saber sobre las nuevas restricciones

TELESHOW
Los días de Benjamín Vicuña

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson