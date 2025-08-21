Tango BA Festival y Mundial 2025 comenzó con un gran espectáculo de música y baile en la Usina del Arte

La edición 2025 de Tango BA Festival y Mundial comenzó este miércoles con un espectáculo inaugural en el Auditorio de la Usina del Arte

La edición 2025 de Tango BA Festival y Mundial se inició con un gran espectáculo que contó con las presentaciones del Sexteto Mayor, Raúl Lavié, la Orquesta Típica Pichuco, Miguel Ángel Zotto, Sandra Mihanovich y José “Pepe Colángelo” sobre el escenario del Auditorio de la Usina del Arte.

“El tango y Buenos Aires son inseparables: se necesitan, se potencian y se disfrutan juntos. Tango BA Festival y Mundial es la celebración tanguera más convocante del planeta, donde miles de artistas se reúnen para mostrarle al mundo lo que somos”, sostuvo el Jefe de Gobierno Jorge Macri. Por su parte, la ministra de Cultura Gabriela Ricardes, expresó: “Somos la ciudad del tango y este es el mayor festival y la mayor competencia del mundo del género”.

Durante dos semanas, más de 2.000 artistas participarán en alrededor de 500 propuestas en 50 sedes de la ciudad de Buenos Aires. El evento, dirigido artísticamente por Gustavo Mozzi y organizado por el Ministerio de Cultura porteño, incluye conciertos, exhibiciones, clases, milongas, encuentros de divulgación, proyecciones, ferias y una competencia de baile que batió récord de inscriptos y sedes internacionales.

A lo largo de la programación se destacan figuras como Néstor Marconi, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani, Noelia Sinkunas, Víctor Lavallén, Melingo, Renato Venturini, Jairo, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Milena Plebs, Adriana Varela, la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, Tata Cedrón, El Arranque, Guillermo Fernández, Leo Maslíah, Eduardo Arquimbau, Hugo Rivas, Minino Garay, Natalia Hills, Ariel Ardit y Vanina Bilous.

Las actividades se distribuyen en espacios que recorren la geografía porteña, desde salones de baile y bares notables hasta museos y centros culturales, con programación disponible en tangoba.org.

Actividades y sedes

En el Teatro Presidente Alvear, Sandra Mihanovich ofrecerá un concierto homenaje a Eladia Blázquez. También habrá presentaciones de la Típica Melingo, Néstor Marconi, que repasará todas sus formaciones, Jairo, acompañado por la Camerata Argentina de Cuerdas y conciertos de Pepe Colángelo, junto con su orquesta. El Hall del Teatro San Martín tendrá actuaciones del Dúo Asato-Pais, el Cuarteto De Coté y Gabriel Merlino.

La Usina del Arte desplegará su programación en auditorios y salones. Entre los conciertos figuran Amores Tangos, Andrés Linetzky Cuarteto, Hugo Rivas y Orquesta de Cuerdas, En Desórbita y Federico Pereiro Quinteto. Se prevé un encuentro especial de Guillermo Fernández con la Orquesta del Tango de Buenos Aires y un concierto de Leo Maslíah. El Salón Mayor será epicentro de milongas con orquestas, clases y exhibiciones. El auditorio principal será escenario de las rondas y semifinales del Mundial de Baile.

En el Teatro Colón, la programación del Salón Dorado incluye formaciones como Lavallén-Cabarcos, Quinteto Lumière, Juan Pablo Navarro Septeto, Renato Venturini Cuarteto, Quinteto Revolucionario, Angeleri-Zárate y cuarteto, Quinteto del Ángel, Agri-Pirotti-Sava, Bayres Horns plays Piazzolla y Tango Argentum.

El Centro Cultural San Martín albergará proyectos conceptuales de tango, con propuestas como Tablado de Tango, Speaking Tango, Dock Sud, Tango Furioso y Juárez compositor en su sala principal. Además, en sus salas de cine se proyectarán los documentales Todo el mundo al Marabú, Corsini interpreta a Blomberg y Maciel (de Mariano Llinás), Susana Rinaldi, libre y Nito y Elba: nobleza de arrabal.

El Centro Cultural 25 de Mayo, Cine Teatro Gran Rivadavia y Cine Teatro Devoto oficiarán de sedes para conciertos de Adriana Varela, Tanghetto, Rodolfo Mederos junto con el cuarteto italiano 4 Bellows 4 Tales, Amelita Baltar, Esteban Morgado, Víctor Lavallén, Lidia Borda, El Arranque, Orquesta del Tango de Buenos Aires, Negro Falótico y la Orquesta Escuela de Tango. En el 25 de Mayo, la agenda incluye milongas con la Orquesta del Plata y funciones de Así se baila el tango.

La Casa de la Cultura programará la Cumbre de Orquestas Típicas en su Salón Dorado con la participación de la O. T. Sans Souci, O. T. Victoria, O. T. Misteriosa Buenos Aires, Ramiro Boero Orquesta, O. T. Tango 64, San Osvaldo Orquesta, La Juan D’Arienzo, Color Tango y la O. T. Piazzolla, bajo la dirección de Daniel Ruggiero.

En el Centro Cultural Recoleta, la capilla será escenario de repertorios contemporáneos con Quinteto Criollo González Calo y Juan Seren, Sexteto Fantasma, Tangology, Sonia Possetti y Adam Tully.

El Auditorio Belgrano desarrollará una agenda especial, el domingo 24 a las 20 con el dúo Baglietto-Vitale y su concierto Pasionales; el jueves 28 a las 20, Julia Zenko junto al Tangoloco Trío, y el viernes 29 a las 20, Ariel Ardit con su quinteto.

En el Anfiteatro del Parque Centenario se realizarán funciones a las 16 durante dos fines de semana. El sábado 23 actuará la Orquesta del Plata. El domingo 24 será el turno de la Academia Tango Club, con la Orquesta Típica Escandalosa y la Orquesta de Guitarras La Empedrada. El sábado 30 llega el proyecto Aguafuertes de Francisco Huici; el domingo 31 cierra la Orquesta Juvenil de Tango Puente Sur, con jóvenes de 10 a 18 años del programa Orquesta y Coros para la Equidad.

El Cine Teatro El Plata en Mataderos ofrecerá programación gratuita. El hall será pista de la Milonga del Plata los viernes 22 y 29 a las 19. El sábado 23 a las 19 se presentará el Sexteto Mayor. El domingo 24 a las 18, el pianista Nicolás Ledesma desplegará Con Troilo en el alma junto a su orquesta y la cantante María Viviana Pisoni. El sábado 30 y domingo 31 a las 19, Marcelo Mazzarello estrenará la obra El Troesma.

Los bares notables y el Museo Casa de Carlos Gardel alojarán artistas como Mirta Álvarez, María José Mentana, Villarreal-Crom y Paula Castignola en el Claridge, Saint Moritz, El Gato Negro, New Brighton y La Puerto Rico. En el Museo del Abasto se presentará Alfredo Sáez y el espectáculo Gardel: historias de un artista eterno, con Eduardo Parise y Lucrecia Merico.

La Academia Nacional del Tango, en el Palacio Carlos Gardel, presentará una charla pública con los periodistas Andrés Valenzuela, Ximena Pascutti e Ignacio Villabona sobre la escena actual. Además, Tango Siglo XXI intervendrá con propuestas de Noelia Sinkunas y Tangorra en el San Martín, Piraña y Florencia Cozzani Quarteto en el Recoleta, y Gisela Magri y Cinzarazi en la Academia.

El Teatro Gran Rex será sede de las finales del Mundial de Baile, con las definiciones de Tango Pista y Tango Escenario, en dos noches conducidas por Fernando Bravo y artistas invitados.

El Bondi Tanguero, a cargo de la Academia Tango Club, circulará por diferentes barrios con música y danza al aire libre.

Las sedes principales incluyen la Usina del Arte, Centro Cultural 25 de Mayo, Cine Teatro El Plata, Centro Cultural Recoleta, Teatro San Martín, Casa de la Cultura, Anfiteatro del Parque Centenario, Cine Teatro Gran Rivadavia, Centro Cultural San Martín, bares notables, Teatro de La Ribera, Teatro Alvear, Academia Nacional del Tango, circuito de milongas, Museo Casa Carlos Gardel, Teatro Colón, Teatro Gran Rex, Auditorio Belgrano, Cine Teatro Devoto, La Vidriera, CETBA, Espacio Cultural Julián Centeya, Espacio Cultural Carlos Gardel, Espacio Cultural Adán Buenosayres y Espacio Cultural El Resurgimiento.

