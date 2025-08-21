Cultura

Flavio Romanelli gana el Concurso ANBA-FNA 2025 por su innovadora suite para orquesta

El joven compositor argentino fue distinguido por la originalidad de su composición, que será estrenada por la Orquesta Sinfónica de Neuquén bajo la dirección de Andrés Tolcachir

Flavio Romanelli - Premio Composición ANBA-FNA 2025

“Mi deseo es que orquestas y directores disfruten interpretando la obra y que, el proceso, contribuya a alcanzar un sonido colectivo aún más rico y expresivo”, expresó Flavio Eduardo Romanelli al referirse a su reciente distinción en el Concurso de Composición ANBA-FNA 2025. La afirmación del compositor argentino no solo revela la aspiración artística detrás de su creación, sino que también sintetiza el espíritu colaborativo que define a su obra galardonada, 5 Estudios para Orquesta.

}El anuncio, realizado por la Academia Nacional de Bellas Artes y el Fondo Nacional de las Artes, confirma que Romanelli ha sido seleccionado como ganador de la convocatoria, que reconoce a una obra sinfónica inédita con un premio de un millón quinientos mil pesos, un Diploma de Honor y el estreno de la pieza a cargo de la Orquesta Sinfónica del Neuquén bajo la batuta de Andrés Tolcachir.

El jurado, integrado por el director de Música del FNA, Guillermo Scarabino, el compositor Pablo Cetta y el propio Tolcachir, evaluó las propuestas presentadas en esta edición del certamen. La decisión de premiar a Romanelli responde a la originalidad y profundidad conceptual de su obra, que se aparta de los estudios tradicionales para instrumentos individuales y propone, en cambio, una exploración integral de la orquesta como un solo organismo sonoro.

Flavio Eduardo Romanelli ganó el
Flavio Eduardo Romanelli ganó el Concurso de Composición ANBA-FNA 2025 con su obra "5 Estudios para Orquesta"

Según explicó el compositor, su intención fue “componer una obra que se centre en estudios para la orquesta sinfónica en su totalidad. Abordarla como si fuese un enorme y complejo instrumento del cual su excelencia sólo puede provenir del buen trabajo en equipo”. Romanelli detalló que, para lograr este objetivo, consideró aspectos como “las rítmicas, las dinámicas, la sincronía, los colores instrumentales y los cambios de métrica”, elementos que exigen una interacción precisa y cohesionada entre los músicos.

Cada uno de los movimientos de 5 Estudios para Orquesta se enfoca en un aspecto técnico particular, pero todos comparten un hilo conductor temático que, en palabras del autor, “hace de esta obra una suerte de suite”. Esta estructura permite que la pieza funcione tanto como un conjunto de estudios independientes como una unidad artística coherente, lo que representa un desafío y una oportunidad para las orquestas que la interpreten.

El propio Romanelli subrayó la importancia de este enfoque colectivo: “El camino del artista está lleno de desafíos, y oportunidades como ésta son un impulso fundamental que nos confirma que vamos en la dirección correcta. Apostar por el arte es creer en un futuro más sensible y una mejor vida para todos”.

[Fotos: prensa FNA]

Revés judicial para Robert, el

Revés judicial para Robert, el narco rosarino que dijo que lo confundieron: la Corte le confirmó la condena

La oposición desactivó en el Senado los decretos del Gobierno que desregulaban organismos públicos

Ataque al neurocirujano en Mendoza: errores frecuentes en la crianza de pitbulls y cómo prevenir riesgos

Un avión espacial podría llevar a pasajeros a contemplar la curvatura de la Tierra y vivir experiencias inéditas

Las ventas de los supermercados tuvieron una leve repunte de 0,2% en junio y cerraron el semestre con un 4% de alza

De las criptomonedas a la

De las criptomonedas a la inteligencia artificial: cómo Rusia busca evadir el bloqueo occidental

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

Nico Vázquez y Gimena Accardi

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”