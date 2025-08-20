Cultura

Paul McCartney revela cómo John Cage y Stockhausen revolucionaron el sonido de Los Beatles

El músico británico admite que la experimentación con esos compositores contemporáneos fue clave para expandir el lenguaje pop de la banda. “La idea de ‘I Am The Walrus viene de ahí”, confiesa

Guardar
The Beatles - I Am The Walrus

“Cuando escuché a John Cage por primera vez, pensé: ‘Esto es música moderna, pero también es divertida’”, recordó Paul McCartney en una conversación que ilumina una faceta poco explorada del ex Beatle: su fascinación por la vanguardia musical y su influencia directa en la obra de Los Beatles. La afirmación de McCartney no solo desmitifica la imagen de un grupo anclado en el pop, sino que también invita a reconsiderar el papel de la experimentación en la música popular de los años 60.

Paul McCartney ha reconocido abiertamente la influencia de compositores de vanguardia como John Cage y Karlheinz Stockhausen en la evolución creativa de Los Beatles, especialmente en piezas emblemáticas como “I Am the Walrus”. Esta admisión, realizada durante una entrevista con la crítica de música clásica Elizabeth Alker, desafía la narrativa tradicional que atribuye la experimentación sonora del grupo principalmente a John Lennon.

El compositor y téórico musical
El compositor y téórico musical John Cage (1912-1992), un referente de la música experimental que influyó en Los Beatles (Foto: Wikimedia/Rob Bogaerts /Anefo)

Durante la conversación, McCartney explicó que su interés por la música experimental surgió en la década de los 60, cuando comenzó a explorar obras de compositores contemporáneos. “Me fascinaba la idea de que la música pudiera ser cualquier cosa, incluso el silencio”, afirmó, en alusión a la célebre pieza “4’33’’” de John Cage. Esta apertura conceptual, según el músico, influyó en la manera en que Los Beatles abordaron la composición y la producción en el estudio.

McCartney fue quien introdujo a sus compañeros de banda en el universo de la música vanguardista. “Solía llevar discos de Cage y Stockhausen al estudio y decir: ‘Escuchen esto, es una locura’”, relató. Esta actitud proactiva desmiente la percepción de que Lennon era el único impulsor de la experimentación dentro del grupo. De hecho, McCartney subrayó que la creación de “I Am the Walrus” fue el resultado de un proceso colectivo en la búsqueda de nuevos sonidos. “]Llevé esa idea a ‘I Am the Walrus’. Dije: ‘Tiene que ser aleatorio’. Terminamos eligiendo algo de Shakespeare: El rey Lear. Fue encantador tener esa palabra en ese momento. Y eso vino de Cage".

"Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
"Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" combinó vanguardia contemporánea y tradición pop en sus canciones

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista se produjo cuando McCartney describió la reacción inicial de sus compañeros ante la música de vanguardia. “Al principio, pensaban que estaba bromeando. Pero luego empezaron a ver las posibilidades”, señaló. Esta anécdota ilustra cómo la curiosidad intelectual y la disposición a desafiar los límites convencionales se convirtieron en motores fundamentales de la innovación en Los Beatles.

La influencia de la música experimental no se limitó a la incorporación de sonidos atípicos o estructuras poco convencionales. Según McCartney, también afectó la manera en que el grupo concebía el proceso creativo. “Nos dimos cuenta de que podíamos romper las reglas y seguir haciendo música que conectara con la gente”, explicó. Esta mentalidad se refleja en la diversidad estilística de álbumes como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y Magical Mystery Tour, donde la experimentación se integra de forma orgánica en el lenguaje pop.

La apertura de McCartney hacia la vanguardia contribuyó a redefinir los límites de la música popular. La inclusión de referencias a compositores como Stockhausen en la portada de Sgt. Pepper’s... y la utilización de técnicas como el collage sonoro evidencian una voluntad deliberada de dialogar con las corrientes más avanzadas de la época. “No se trataba solo de ser raros por el gusto de serlo, sino de explorar nuevas formas de expresión”, puntualizó McCartney.

Temas Relacionados

Paul McCartneyJohn CageMúsica experimentalLos Beatles

Últimas Noticias

Arranca Tango BA Festival y Mundial 2025 con la programación más grande de su historia

Hasta el 2 de septiembre, el gran encuentro mundial del género ofrece más de 500 actividades, conciertos, exhibiciones y la emblemática competencia de baile en más de 50 sedes repartidas por la geografía porteña

Arranca Tango BA Festival y

Una artista realizó obras con las prendas de desaparecidos encontradas en un rancho mexicano

Claudia Rodríguez impulsa una instalación colectiva en el Museo de las Artes, donde prendas vaciadas en yeso y barro buscan visibilizar la crisis de personas no localizadas en México y el dolor de sus familias

Una artista realizó obras con

“El cielo cayendo”, la exposición que desafía el apocalipsis visual

La muestra de Sebastián Díaz Morales en en Artahus Central propone una mirada crítica sobre la saturación de imágenes distópicas, desmontando narrativas de colapso y abriendo espacio para imaginar futuros alternativos desde el arte contemporáneo

“El cielo cayendo”, la exposición

Ortografía y redacción: a contraluz, no a contra luz

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Ortografía y redacción: a contraluz,

Las enseñanzas del doctor Charly García, la conciencia que regula la Argentina

El acto de investidura realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA empuja a reflexionar sobre el enorme influjo de un artista y sus canciones en el devenir de una nación, durante más de medio siglo

Las enseñanzas del doctor Charly
ÚLTIMAS NOTICIAS
Arranca Tango BA Festival y

Arranca Tango BA Festival y Mundial 2025 con la programación más grande de su historia

El abogado de Cristian Graf dijo que el fiscal intentó una “artimaña jurídica para acusar a una persona inocente”

Con el agua sobre los tobillos: la tormenta afectó a algunas localidades del conurbano bonaerense

Comenzó el juicio contra una mujer acusada de asesinar a su hijo de 11 años en Salta

Cuál es el volcán que “avisa” antes de entrar en erupción y cuándo lo hará

INFOBAE AMÉRICA
“Data Week”: anuncian descuentos en

“Data Week”: anuncian descuentos en cursos y programas de Excel, Power BI, SQL y Python

Crisis sin fin en Haití: miles de vidas están atrapadas entre la violencia y el abandono

La Cámara de Diputados de Paraguay destituyó al alcalde de Ciudad del Este

El cambio climático y la propagación de enfermedades de cultivos generan una escasez global de una de las frutas más consumidas

Zelensky denunció un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania: “Necesitamos presionar a Moscú”

TELESHOW
Majo Martino soñó con un

Majo Martino soñó con un número y lo jugó a la Quiniela: cuánto dinero ganó

Melody Luz recordó el inicio de su relación con Alex Caniggia: “La pasé mal, recibía mucho hate”

El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala

“Te elijo cada día”: la carta íntima de Marina Borensztein a Oscar Martínez para celebrar 19 años de amor

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se preparan para la llegada de Faustino con entrenamiento en pareja