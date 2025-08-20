Paul McCartney revela cómo John Cage y Stockhausen revolucionaron el sonido de Los Beatles

The Beatles - I Am The Walrus

“Cuando escuché a John Cage por primera vez, pensé: ‘Esto es música moderna, pero también es divertida’”, recordó Paul McCartney en una conversación que ilumina una faceta poco explorada del ex Beatle: su fascinación por la vanguardia musical y su influencia directa en la obra de Los Beatles. La afirmación de McCartney no solo desmitifica la imagen de un grupo anclado en el pop, sino que también invita a reconsiderar el papel de la experimentación en la música popular de los años 60.

Paul McCartney ha reconocido abiertamente la influencia de compositores de vanguardia como John Cage y Karlheinz Stockhausen en la evolución creativa de Los Beatles, especialmente en piezas emblemáticas como “I Am the Walrus”. Esta admisión, realizada durante una entrevista con la crítica de música clásica Elizabeth Alker, desafía la narrativa tradicional que atribuye la experimentación sonora del grupo principalmente a John Lennon.

El compositor y téórico musical John Cage (1912-1992), un referente de la música experimental que influyó en Los Beatles (Foto: Wikimedia/Rob Bogaerts /Anefo)

Durante la conversación, McCartney explicó que su interés por la música experimental surgió en la década de los 60, cuando comenzó a explorar obras de compositores contemporáneos. “Me fascinaba la idea de que la música pudiera ser cualquier cosa, incluso el silencio”, afirmó, en alusión a la célebre pieza “4’33’’” de John Cage. Esta apertura conceptual, según el músico, influyó en la manera en que Los Beatles abordaron la composición y la producción en el estudio.

McCartney fue quien introdujo a sus compañeros de banda en el universo de la música vanguardista. “Solía llevar discos de Cage y Stockhausen al estudio y decir: ‘Escuchen esto, es una locura’”, relató. Esta actitud proactiva desmiente la percepción de que Lennon era el único impulsor de la experimentación dentro del grupo. De hecho, McCartney subrayó que la creación de “I Am the Walrus” fue el resultado de un proceso colectivo en la búsqueda de nuevos sonidos. “]Llevé esa idea a ‘I Am the Walrus’. Dije: ‘Tiene que ser aleatorio’. Terminamos eligiendo algo de Shakespeare: El rey Lear. Fue encantador tener esa palabra en ese momento. Y eso vino de Cage".

"Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" combinó vanguardia contemporánea y tradición pop en sus canciones

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista se produjo cuando McCartney describió la reacción inicial de sus compañeros ante la música de vanguardia. “Al principio, pensaban que estaba bromeando. Pero luego empezaron a ver las posibilidades”, señaló. Esta anécdota ilustra cómo la curiosidad intelectual y la disposición a desafiar los límites convencionales se convirtieron en motores fundamentales de la innovación en Los Beatles.

La influencia de la música experimental no se limitó a la incorporación de sonidos atípicos o estructuras poco convencionales. Según McCartney, también afectó la manera en que el grupo concebía el proceso creativo. “Nos dimos cuenta de que podíamos romper las reglas y seguir haciendo música que conectara con la gente”, explicó. Esta mentalidad se refleja en la diversidad estilística de álbumes como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y Magical Mystery Tour, donde la experimentación se integra de forma orgánica en el lenguaje pop.

La apertura de McCartney hacia la vanguardia contribuyó a redefinir los límites de la música popular. La inclusión de referencias a compositores como Stockhausen en la portada de Sgt. Pepper’s... y la utilización de técnicas como el collage sonoro evidencian una voluntad deliberada de dialogar con las corrientes más avanzadas de la época. “No se trataba solo de ser raros por el gusto de serlo, sino de explorar nuevas formas de expresión”, puntualizó McCartney.