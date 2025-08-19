Cultura

Un violín de 20 millones de dólares que perteneció a Paganini, vuelve a brillar en Londres

El famoso Carrodus, uno de los instrumentos de cuerdas más valiosos del mundo, estará en manos del virtuoso surcoreano Inmo Yang en un festival de Música clásica en el célebre Royal Albert Hall

Guardar
El violín Carrodus, uno de
El violín Carrodus, uno de los más valiosos del mundo, será tocado en los BBC Proms por Inmo Yang

Uno de los violines más valiosos del mundo, fabricado hace tres siglos y que perteneció al compositor Niccolò Paganini, será tocado en uno de los principales festivales de música clásica del Reino Unido.

El violín, conocido como el Carrodus, es uno de los aproximadamente 150 fabricados por Giuseppe Guarneri del Gesù que se sabe han sobrevivido a lo largo de los siglos, y fue adquirido por un grupo filantrópico por 20 millones de dólares en junio.

Fue fabricado en 1743 en Cremona, en el norte de Italia, y será tocado por primera vez como parte de los BBC Proms por el violinista surcoreano Inmo Yang.

El violín que perteneció al virtuoso italiano Paganini podrá verse el jueves 28 de agosto en el Royal Albert Hall de Londres.

El instrumento, fabricado por Guarneri
El instrumento, fabricado por Guarneri del Gesù en 1743 y que perteneció a Paganini, se exhibirá en el Royal Albert Hall

“No puedo creer la suerte que tengo de tener este instrumento. Es, sin duda, uno de los mejores instrumentos jamás fabricados”, dijo Yang, quien también debuta en los Proms, a la AFP.

“Siento el deber de cuidar bien el instrumento y de hacer un sonido hermoso, para que la gente sepa que vale la pena tocar estos instrumentos en lugar de tenerlos guardados en una bóveda de un museo”.

La Stretton Society, una red de filántropos, mecenas y patrocinadores que ha prestado el violín a Yang, busca adquirir instrumentos raros y valiosos para prestarlos a los principales músicos del mundo.

Guarneri fue uno de los fabricantes de violines más importantes de todos los tiempos, junto al lutier italiano Antonio Stradivari, dijo el cofundador de la sociedad, Stephan Jansen.

La Stretton Society adquirió el
La Stretton Society adquirió el violín por 20 millones de dólares para prestarlo a músicos destacados

Mientras que Stradivari fabricaba instrumentos para la Iglesia y la nobleza, los violines de Guarneri estaban hechos para músicos, y se hicieron famosos por sus tonos profundos y sonoros, explicó Jansen.

Inmo es uno de los mejores músicos de su generación”, dijo Jansen a la AFP.

“Cuando vino a mi casa y le mostré el violín, quedó claro desde el primer segundo que era la combinación perfecta”, afirmó. “Porque al final, también se trata de química, ¿sabes?”

Yang interpretará la Fantasía Carmen, de Pablo de Sarasate, que describió como “una pieza virtuosa para violín”.

Yang interpretará la 'Fantasía Carmen'
Yang interpretará la 'Fantasía Carmen' de Sarasate, destacando el carácter y la sonoridad únicos del Carrodus

La amplia paleta del violín añade el “carácter fuerte, a veces coqueto, del personaje de Carmen”, dijo Yang.

El sonido del instrumento también es “bastante impredecible”, añadió, y “este tipo de naturaleza caprichosa realmente da más vitalidad a la pieza”.

“Pensar que Paganini usó este instrumento es algo espiritual, y creo que la gente también quiere escuchar la música de Paganini tocada en su propio violín”, concluyó Yang.

Fuente: AFP.

Fotos: John Macdougall/ AFP.

Temas Relacionados

Música clásicaViolinInstrumentos de cuerdas

Últimas Noticias

Rie Kudan: discriminación, un “test de compasión” y cómo escribir una novela premiada usando IA

La escritora japonesa confesó que utilizó ChatGPT para “Sympathy Tower Tokyo”, libro ganador del Premio Akutagawa. “Las palabras determinan nuestra realidad”, afirma uno de los personajes

Rie Kudan: discriminación, un “test

El Festival Llegás celebra su octava edición con más de 35 obras en salas porteñas

Este año, la programación ofrece espectáculos en horarios diversos y una amplia convocatoria de elencos de los tres circuitos, además de un cierre con actividades abiertas en la Ciudad de Buenos Aires

El Festival Llegás celebra su

Ángela Molina cuestiona la realidad mundial: “¿Por qué una guerra no se puede erradicar sin otra guerra?”

La actriz española reflexiona sobre los conflictos armados y sus consecuencias en la humanidad, inspirada por su papel en la película “El regreso de Ulises” de Uberto Pasolini

Ángela Molina cuestiona la realidad

Berenice Andrade reinventa el infierno con su pintura del México rural contemporáneo

La escritora y periodista fusiona el terror con la magia rural y la psiquiatría en su novela “Nadie recuerda su propia muerte”, ganadora del Premio Mauricio Achar 2024

Berenice Andrade reinventa el infierno

La magia de Amaro Freitas y su reinvención del jazz brasileño llegan a Buenos Aires

El pianista nativo de Pernambuco se presenta este miércoles con un show que recorre desde el maracatú hasta el hard bop, con técnicas vanguardistas y un homenaje a la riqueza musical de su país

La magia de Amaro Freitas
ÚLTIMAS NOTICIAS
La muerte de Maradona: la

La muerte de Maradona: la Fiscalía advirtió sobre convertir el juicio en un “espectáculo” y se opuso a Luque

Presupuesto 2026: el Gobierno volverá a plantear una regla fiscal para ponerle un “cepo” al gasto público

Revés para el abogado acusado de engañar a Gonzalo Montiel: le revocaron la eximición de prisión otra causa por estafas

La UIA advirtió por el impacto de las tasas municipales y pidió un nuevo consenso fiscal en los tres niveles de gobierno

Continúa la alerta naranja por la ciclogénesis que azota al AMBA: cuándo dejará de llover

INFOBAE AMÉRICA
Analizan si una niña de

Analizan si una niña de 7 años murió por tortura en República Dominicana

Una intérprete de lengua de señas se robó la atención en el show de Oasis en Dublín

Cumbre Zelensky-Putin: Suiza no ejecutará la orden de arresto del TPI contra el ruso si la reunión es en Ginebra

La OTAN confirmó que su próxima cumbre se celebrará en julio de 2026 en Ankara

Rie Kudan: discriminación, un “test de compasión” y cómo escribir una novela premiada usando IA

TELESHOW
La nueva coincidencia entre Wanda

La nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez que hizo estallar las redes: “Un especialista en montaje”

El tierno mensaje de Luisana Lopilato y Michael Bublé a su hija Cielo: “Transformaste nuestras vidas para siempre”

El extravagante look de Wanda Nara en Los Ángeles: estilo baloncesto, Hello Kitty y carteras de lujo

Cronología de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: del comunicado soft al escándalo por infidelidad

La palabra de Andrés Gil por los rumores de supuesto romance con Gimena Accardi: “Es absolutamente falso”