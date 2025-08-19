Un violín de 20 millones de dólares que perteneció a Paganini, vuelve a brillar en Londres

El violín Carrodus, uno de los más valiosos del mundo, será tocado en los BBC Proms por Inmo Yang

Uno de los violines más valiosos del mundo, fabricado hace tres siglos y que perteneció al compositor Niccolò Paganini, será tocado en uno de los principales festivales de música clásica del Reino Unido.

El violín, conocido como el Carrodus, es uno de los aproximadamente 150 fabricados por Giuseppe Guarneri del Gesù que se sabe han sobrevivido a lo largo de los siglos, y fue adquirido por un grupo filantrópico por 20 millones de dólares en junio.

Fue fabricado en 1743 en Cremona, en el norte de Italia, y será tocado por primera vez como parte de los BBC Proms por el violinista surcoreano Inmo Yang.

El violín que perteneció al virtuoso italiano Paganini podrá verse el jueves 28 de agosto en el Royal Albert Hall de Londres.

El instrumento, fabricado por Guarneri del Gesù en 1743 y que perteneció a Paganini, se exhibirá en el Royal Albert Hall

“No puedo creer la suerte que tengo de tener este instrumento. Es, sin duda, uno de los mejores instrumentos jamás fabricados”, dijo Yang, quien también debuta en los Proms, a la AFP.

“Siento el deber de cuidar bien el instrumento y de hacer un sonido hermoso, para que la gente sepa que vale la pena tocar estos instrumentos en lugar de tenerlos guardados en una bóveda de un museo”.

La Stretton Society, una red de filántropos, mecenas y patrocinadores que ha prestado el violín a Yang, busca adquirir instrumentos raros y valiosos para prestarlos a los principales músicos del mundo.

Guarneri fue uno de los fabricantes de violines más importantes de todos los tiempos, junto al lutier italiano Antonio Stradivari, dijo el cofundador de la sociedad, Stephan Jansen.

La Stretton Society adquirió el violín por 20 millones de dólares para prestarlo a músicos destacados

Mientras que Stradivari fabricaba instrumentos para la Iglesia y la nobleza, los violines de Guarneri estaban hechos para músicos, y se hicieron famosos por sus tonos profundos y sonoros, explicó Jansen.

“Inmo es uno de los mejores músicos de su generación”, dijo Jansen a la AFP.

“Cuando vino a mi casa y le mostré el violín, quedó claro desde el primer segundo que era la combinación perfecta”, afirmó. “Porque al final, también se trata de química, ¿sabes?”

Yang interpretará la Fantasía Carmen, de Pablo de Sarasate, que describió como “una pieza virtuosa para violín”.

Yang interpretará la 'Fantasía Carmen' de Sarasate, destacando el carácter y la sonoridad únicos del Carrodus

La amplia paleta del violín añade el “carácter fuerte, a veces coqueto, del personaje de Carmen”, dijo Yang.

El sonido del instrumento también es “bastante impredecible”, añadió, y “este tipo de naturaleza caprichosa realmente da más vitalidad a la pieza”.

“Pensar que Paganini usó este instrumento es algo espiritual, y creo que la gente también quiere escuchar la música de Paganini tocada en su propio violín”, concluyó Yang.

Fuente: AFP.

Fotos: John Macdougall/ AFP.