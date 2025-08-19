Cultura

“Downton Abbey” se despide con una muestra y subasta de objetos icónicos de sus cinco temporada

Se exhiben y subastan piezas emblemáticas de la serie en Londres, mientras la franquicia se prepara para su última entrega y dona lo recaudado a una organización benéfica infantil

Por Caroline Taïx

Cuando la saga británica Downton Abbey se prepara para decir adiós, con una tercera y última película, sus seguidores pueden descubrir en Londres sus objetos icónicos, antes de su venta en una subasta, lo que ayudará un poco a aliviar la tristeza de los fans.

Cada persona tiene su objeto favorito. Para Charlie Thomas, de la casa de subastas Bonhams, el panel de timbres de los sirvientes, que aparece desde el primer episodio de la serie, es su artículo preferido en la venta.

“¡Para demostrar que el timbre funciona, miren esto!”, se divierte mientras lo acciona.

Su precio se estima entre 6.800 y 9.500 dólares. “Pero presiento que se venderá por más”, dice el especialista, quien realizó las estimaciones de todos los objetos para la subasta.

La venta en línea comenzó el lunes y terminará el 16 de septiembre. Paralelamente, el público puede descubrir los objetos en una exposición en Londres.

“Ya tenemos un enorme interés que viene de todo el mundo, de América, Europa y Asia”, se alegra Charlie Thomas.

“La gente, de alguna manera, se ha enamorado de los personajes” de Downton Abbey.

Popular en todo el mundo

La serie de televisión creada por Julian Fellowes, emitida por primera vez en 2010 en Reino Unido antes de conquistar el mundo, narra en seis temporadas y 52 episodios la vida de una rica familia aristocrática, los Crawley, y de sus sirvientes a lo largo de 30 años.

Según Bonhams, ha sido vista por más de 120 millones de espectadores en todo el mundo.

Dos películas se hicieron a partir de la serie, en 2019 y 2022. Una tercera, El gran final, se estrenará en los próximos meses y tratará, entre otros temas, sobre el divorcio y el futuro de los Crawley en un mundo que no deja de cambiar.

Ese tercer filme marcará el cierre definitivo de la franquicia, después de que la serie televisiva concluyera en 2015.

En la exposición, una mujer observa, fascinada, el bastón de Violet Crawley, personaje interpretado por Maggie Smith, fallecida en septiembre de 2024. “Es realmente un objeto hermoso”, destaca, sin revelar su nombre. “Me gustaría regalárselo a mi suegra, que va a cumplir 70 años, ¡pero no estoy segura de que lo reciba bien!”, dice sonriendo.

Entre las piezas destacadas de la venta está también el automóvil de Lord y Lady Grantham (valorado entre 34.000 y 47.000 dólares), que data de 1925, y según Charlie Thomas todavía funciona muy bien.

Glamour

Otras piezas son el vestido de novia que Lady Mary usó en su boda con Matthew Crawley (temporada 3, episodio 14), valorado entre 4.100 y 5.850 dólares, y un pantalón bombacho de Lady Sybil (temporada 1, episodio 4), estimado en el mismo precio.

“Lo que más me gustan son los vestidos. Son magníficos”, dice Hailey Bradley, una estadounidense de 23 años que vive en Londres. Vino a la exposición para ver todas estas piezas de cerca. “Es tan glamoroso”, añade la joven, que se describe como “una gran fan”.

Lucia Campara, una italiana de Milán, llegó con su esposo y su hija de 11 años, Giulia. Organizó las vacaciones familiares en Reino Unido con el objetivo de visitar los lugares importantes en la vida de Jane Austen, descubrir el mundo de Harry Potter y la serie Downton Abbey.

“Esta exposición es una oportunidad única para ver todos estos objetos que van a desaparecer”, explica la italiana, que no planea pujar en la subasta. “Las mejores piezas costarán demasiado y, de todas formas, no serían realmente útiles en nuestras vidas”, explica.

Jenny Foster, una británica de 85 años, observa de cerca los vestidos de los años 20, expresando su decepción ante la próxima finalización de la serie. “Pero probablemente veré todos los capítulos otra vez, porque he olvidado algunas partes”, dice.

Las ganancias de la venta serán donadas a una organización benéfica británica, Together for Short Lives, que apoya a niños enfermos.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Hannah McKay y Universal Pictures/Focus Features.

