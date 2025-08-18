Cultura

“Skibidi” y “tradwife”: las redes sociales se incorporan al diccionario de Cambridge

La última actualización incluye vocablos populares entre jóvenes, como “lewk’, ‘inspo’ y ‘mouse jiggler’, mostrando cómo la cultura digital redefine el lenguaje y captura fenómenos sociales emergentes en plataformas como TikTok e Instagram

nuevas palabras populares entre la Generación Z y Alpha

Palabras popularizadas por la Generación Z y la Generación Alpha, como ‘skibidi’, ‘delulu’ y ‘tradwife’, figuran entre las 6.000 nuevas entradas en la edición en línea del Diccionario Cambridge durante el último año, según informó el lunes su editorial.

Cambridge University Press afirmó que ‘tradwife’, un acrónimo de “esposa tradicional”, refleja “una tendencia creciente y controvertida en Instagram y TikTok que abraza los roles de género tradicionales”.

El diccionario también asumió el reto de definir ‘skibidi’, una palabra popularizada en los memes online, como un término que tiene “diferentes significados, como guay o malo, o que puede utilizarse sin ningún significado real”.

Esta palabra sin sentido se difundió a través de un canal de YouTube llamado Skibidi Toilet, y se asocia con el contenido sin sentido y “corrosivo para el cerebro”, que se encuentra en las redes sociales y que consume la generación Alpha, con su estilo de vida abrumadoramente digital.

Términos como 'skibidi', 'delulu' y 'tradwife' reflejan tendencias virales y cambios culturales en redes sociales

El diccionario definió ‘delulu‘, derivado de la palabra ‘delusional’ (delirante), como “creer en cosas que no son reales o verdaderas, normalmente porque así se elige”.

Como ejemplo, citó un discurso pronunciado en el Parlamento en 2025, en el que el primer ministro australiano Anthony Albanese utilizó la frase “delulu with no solulu" (delulu sin solulu).

“No todos los días se ven palabras como skibidi y delulu entrar en el Diccionario Cambridge", dijo Colin McIntosh, director del programa léxico del Diccionario Cambridge.

“Solo añadimos palabras que creemos que tendrán poder de permanencia. La cultura de Internet está cambiando el idioma inglés, y es fascinante observar y plasmar ese efecto en el diccionario”.

La cultura digital y el auge de las redes sociales impulsan la evolución del idioma inglés, según Cambridge

Otras expresiones nuevas son ‘lewk’, utilizada para describir un estilo de moda único y popularizada por RuPaul’s Drag Race, e ‘inspo’, abreviatura de inspiration (inspiración).

La cultura del teletrabajo ha dado lugar al término ‘mouse jiggler’, que se refiere a una forma de fingir que se está trabajando cuando no es así.

También existe el término 'forever chemical‘, que hace referencia a los productos químicos artificiales que permanecen en el medio ambiente durante años y que han ganado popularidad a medida que crece la preocupación por el impacto irreversible del cambio climático en la salud de los seres humanos y las plantas.

Fuente: AFP.

Fotos: Archivo.

