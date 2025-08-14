Cultura

“El beso de la mujer araña” celebra 500 funciones en la cartelera teatral porteña

La versión del clásico de Manuel Puig, protagonizada por Oscar Giménez y Pablo Pieretti bajo la dirección de Valeria Ambrosio, tendrá su festejo el viernes 22 en el Teatro Buenos Aires

La permanencia de El beso de la mujer araña en la cartelera porteña ha alcanzado un hito: 500 funciones. Se trata de la versión dirigida por Valeria Ambrosio con Oscar Giménez y Pablo Pieretti como protagonistas. Este logro se celebra en el Teatro Buenos Aires con una función especial el viernes 22 de agosto a las 20 hs.

La pieza original, escrita por Manuel Puig, se sitúa en la Argentina de los años 70 y explora la convivencia forzada de dos prisioneros: Valentín, militante revolucionario, y Molina, un hombre homosexual acusado de corrupción de menores. La trama se despliega en una celda, donde ambos personajes, interpretados por Giménez y Pieretti, atraviesan un proceso de transformación mutua. La dirección de Ambrosio ha sido reconocida por la crítica, obteniendo el Premio ACE 2022 a Mejor Dirección en Drama, mientras que Oscar Giménez fue distinguido como Mejor Actor en Drama y la obra recibió el galardón a Mejor Drama.

La puesta en escena, que se presenta los viernes y sábados a las 20 en la sala de Rodríguez Peña 411, propone una lectura contemporánea del texto de Puig. La escenografía de José Palumbo y la música original de Valeria Ambrosio acompañan una narrativa que no se limita a la palabra, sino que la utiliza como punto de partida para abrir un abanico de interpretaciones y subtextos. La iluminación, también a cargo de Ambrosio, refuerza la atmósfera opresiva y a la vez íntima de la celda, mientras que la dirección de imagen en pantalla de Cristian Holzmann y la fotografía de Nacho Lunadei, Carlos García y Gabi GBL completan el dispositivo escénico.

La obra, de 100 minutos de duración, aborda temas universales: los límites de la libertad, el compromiso político, la marginalidad y, sobre todo, el amor en su dimensión más amplia y salvadora. El relato de Valentín y Molina trasciende la sexualidad y se convierte en una reflexión sobre la posibilidad de reconocerse en el otro, de encontrar humanidad en medio de la adversidad y de desafiar los prejuicios sociales. Como señala la sinopsis oficial, “el amor que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro”.

Las entradas, con un valor de $18.000, pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de Plateanet. El equipo técnico incluye a María Forni en dirección general, Lisandro Cingolani en operación técnica, Natalia Bocca en prensa, Ezequiel Cardozo como asistente de escena, Melisa Fuentes en asistencia de dirección y Alejandra García en producción ejecutiva y artística.

La vigencia de El beso de la mujer araña reside en su capacidad para ofrecer múltiples lecturas y mantenerse actual, invitando a cada espectador a descubrir nuevos sentidos en cada función.

