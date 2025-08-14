“El beso de la mujer araña” celebra 500 funciones en la cartelera teatral porteña

La permanencia de "El beso de la mujer araña" en la cartelera porteña ha alcanzado un hito: 500 funciones

La permanencia de El beso de la mujer araña en la cartelera porteña ha alcanzado un hito: 500 funciones. Se trata de la versión dirigida por Valeria Ambrosio con Oscar Giménez y Pablo Pieretti como protagonistas. Este logro se celebra en el Teatro Buenos Aires con una función especial el viernes 22 de agosto a las 20 hs.

La pieza original, escrita por Manuel Puig, se sitúa en la Argentina de los años 70 y explora la convivencia forzada de dos prisioneros: Valentín, militante revolucionario, y Molina, un hombre homosexual acusado de corrupción de menores. La trama se despliega en una celda, donde ambos personajes, interpretados por Giménez y Pieretti, atraviesan un proceso de transformación mutua. La dirección de Ambrosio ha sido reconocida por la crítica, obteniendo el Premio ACE 2022 a Mejor Dirección en Drama, mientras que Oscar Giménez fue distinguido como Mejor Actor en Drama y la obra recibió el galardón a Mejor Drama.

La puesta en escena, que se presenta los viernes y sábados a las 20 en la sala de Rodríguez Peña 411, propone una lectura contemporánea del texto de Puig. La escenografía de José Palumbo y la música original de Valeria Ambrosio acompañan una narrativa que no se limita a la palabra, sino que la utiliza como punto de partida para abrir un abanico de interpretaciones y subtextos. La iluminación, también a cargo de Ambrosio, refuerza la atmósfera opresiva y a la vez íntima de la celda, mientras que la dirección de imagen en pantalla de Cristian Holzmann y la fotografía de Nacho Lunadei, Carlos García y Gabi GBL completan el dispositivo escénico.

La obra, de 100 minutos de duración, aborda temas universales: los límites de la libertad, el compromiso político, la marginalidad y, sobre todo, el amor en su dimensión más amplia y salvadora. El relato de Valentín y Molina trasciende la sexualidad y se convierte en una reflexión sobre la posibilidad de reconocerse en el otro, de encontrar humanidad en medio de la adversidad y de desafiar los prejuicios sociales. Como señala la sinopsis oficial, “el amor que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro”.

No hay dudas: la obra sigue cautivando al público con su mensaje de libertad y transformación

Las entradas, con un valor de $18.000, pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de Plateanet. El equipo técnico incluye a María Forni en dirección general, Lisandro Cingolani en operación técnica, Natalia Bocca en prensa, Ezequiel Cardozo como asistente de escena, Melisa Fuentes en asistencia de dirección y Alejandra García en producción ejecutiva y artística.

La vigencia de El beso de la mujer araña reside en su capacidad para ofrecer múltiples lecturas y mantenerse actual, invitando a cada espectador a descubrir nuevos sentidos en cada función.