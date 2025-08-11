Cultura

Disney y Universal se enfrentan a Midjourney por el uso de IA en imágenes de Star Wars, Marvel y Los Simpson

La batalla legal entre los gigantes del entretenimiento y la popular plataforma de inteligencia artificial pone sobre la mesa el debate sobre los límites creativos y los derechos de autor en la era digital

Guardar
Logo de Midjourney (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Logo de Midjourney (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

“Los demandantes utilizan y se benefician de modelos de inteligencia artificial generativa, incluido Midjourney, y lo hacen incluso en relación con algunas o todas las obras cuya protección reclaman”. Con esta afirmación, los abogados de Midjourney han puesto en entredicho la legitimidad de la demanda presentada por Disney y Universal en el Tribunal de Distrito Central de California, según consta en la respuesta judicial de 43 páginas a la que tuvo acceso Artnet News.

La compañía de San Francisco no solo rechaza las acusaciones de infracción de derechos de autor, sino que sostiene que los propios estudios demandantes emplean y obtienen rédito de las mismas herramientas de inteligencia artificial que ahora buscan restringir.

La controversia se originó cuando Disney y Universal acusaron a Midjourney de facilitar la creación de imágenes que reproducen personajes y universos protegidos, como los de Star Wars, Marvel y Los Simpson. En su demanda, los estudios describieron la plataforma como “una máquina expendedora virtual que genera copias no autorizadas e interminables de las obras protegidas por derechos de autor de Disney y Universal”.

Para ilustrar su argumento, los demandantes incluyeron comparaciones directas entre imágenes generadas por la inteligencia artificial y fotogramas originales, como el caso de Bart Simpson en patineta, lo que, a su juicio, evidencia la magnitud del problema.

Comparación en la demanda que
Comparación en la demanda que muestra el personaje de Bart Simpson, protegido por derechos de autor, y la producción de Midjourney. emanda de Disney y NBCUniversal contra Midjourney

En su defensa, Midjourney argumenta que la demanda se apoya en una interpretación errónea tanto del funcionamiento de la plataforma como de su papel en el proceso creativo. Los abogados de la empresa comparan el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial con el aprendizaje humano: “no se trata de memorizar obras individuales, sino de interiorizar patrones y técnicas a través de la exposición y la práctica repetidas”. Según la respuesta judicial, el modelo se entrena con miles de millones de imágenes, pero solo una fracción mínima corresponde a fotogramas de películas o series de los demandantes.

La compañía también subraya que sus condiciones de uso obligan a los usuarios a respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros. No obstante, advierte que Midjourney “no presupone ni puede saber si una imagen concreta infringe derechos, salvo que el titular de los derechos lo notifique y aporte información sobre el uso de la imagen”.

En este sentido, la empresa sostiene que la responsabilidad de identificar y denunciar posibles infracciones recae en los propios estudios, quienes, según la plataforma, “podrían y deberían haber seguido el procedimiento de notificación y retirada previsto en la Ley de Derechos de Autor Digital del Milenio (DMCA), tal como figura en los Términos de Servicio de Midjourney, identificando las imágenes concretas y proporcionando las URL donde se muestran”.

Imágenes de muestra generadas por
Imágenes de muestra generadas por el modelo V7 de Midjourney

La respuesta de Midjourney también pone el foco en el alcance de la demanda. Según la compañía, los estudios buscan “sofocar” cualquier uso legítimo y no infractor de personajes populares en imágenes generadas por inteligencia artificial. “Los demandantes han formulado acusaciones generalizadas contra Midjourney, han iniciado este litigio y persiguen una vía que enfría la expresión legal”, sostiene la defensa.

En el trasfondo del litigio, la propia Disney ha reconocido el valor de la inteligencia artificial en el proceso creativo. El consejero delegado, Bob Iger, declaró recientemente que “la tecnología es una herramienta invaluable para los artistas, y la inteligencia artificial generativa no es diferente”.

El jefe legal de Disney
El jefe legal de Disney dijo que nada justifica a las empresas de IA cometer piratería (Foto: The Walt Disney Company/AP)

Por su parte, Horacio Gutiérrez, vicepresidente ejecutivo sénior y director jurídico de The Walt Disney Company, recalcó en el momento de la presentación de la demanda que la empresa ha construido su “propiedad intelectual de clase mundial” sobre la base de “leyes de derechos de autor que otorgan a los creadores el derecho exclusivo a beneficiarse de sus obras”. Añadió: “Confiamos en el potencial de la tecnología de inteligencia artificial y somos optimistas sobre cómo puede utilizarse de forma responsable para potenciar la creatividad humana”.

En su escrito, Midjourney solicita al tribunal que desestime la demanda y esgrime varias defensas afirmativas, entre ellas la doctrina de “manos sucias”, al considerar que los demandantes no pueden exigir el cumplimiento de derechos que ellos mismos vulneran al utilizar y beneficiarse de la inteligencia artificial generativa. Ni Disney ni Universal respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, y los abogados de Midjourney se remitieron exclusivamente a lo expuesto en el documento judicial.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialMidjourneyDisneyUniversalDerechos de autorPropiedad intelectualStar WarsMarvelI.A.

Últimas Noticias

Tip de la RAE: porteño es el gentilicio de la ciudad de Buenos Aires

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tip de la RAE: porteño

Los Da Vinci y Rafael de la antigüedad que existieron antes que cualquier sistema financiero

Muchos siglos antes de la existencia de mercaderes y banqueros, desde las cavernas y hasta la actualidad, la expresión artística constituye la experiencia humana más trascendental

Los Da Vinci y Rafael

La pintura prerrafaelita triunfa y conquista las pantallas con un medievo idílico

La influencia de artistas como Rossetti, Millais y Holman Hunt ha convertido el “medievalismo suave” en una tendencia estética predominante en el cine y las series

La pintura prerrafaelita triunfa y

De ‘Clueless’ a las redes sociales: cómo “like” conquistó el idioma y la cultura millennial

La escritora Megan C Reynolds analiza el viaje de ‘like’ desde los suburbios de Los Ángeles hasta los realities y la música actual, mostrando cómo esta palabra se volvió esencial para contar historias y expresar emociones

De ‘Clueless’ a las redes

La belleza de la semana: “Muchacha de verde”, de Carlo Mense

Durante las primeras décadas del siglo XX fue uno de los grandes pintores de las vanguardias alemanas. Participó en las dos guerras mundiales y tras la segunda, cayó en el olvido por sus relaciones con el nazismo

La belleza de la semana:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Le clavó un hierro en el ojo a un hombre y dos años más tarde volvió al club del barrio: quedó detenido por el crimen

Aportes del judaísmo al Derecho Constitucional

Luego de rechazar el acuerdo con La Libertad Avanza, María Eugenia Vidal contó a quién votará en CABA

Lanzan una campaña gratuita para la detección de una enfermedad inflamatoria subdiagnosticada

Cómo el deshielo acelerado de un glaciar transforma la biodiversidad marina y afecta la pesca en Groenlandia

INFOBAE AMÉRICA
La sorprendente solución energética que

La sorprendente solución energética que esconde la maleza invasora en Australia

Venezuela, un país secuestrado y ocupado por una banda criminal

Uruguay camino a aprobar la reforma legal para intevenir en casamientos con menores de edad

Brasil en el fuego cruzado entre Rusia y Ucrania: Putin llamó a Lula mientras Kiev sigue sin nombrar embajador en Brasilia

El drama de niños baleados que llegan a hospitales públicos de Uruguay: “Han sido escudos de narcos”

TELESHOW
Entre batallas y grandes voces,

Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina

Evangelina Anderson sorprendió con una foto en un hospital: “Haciéndole el aguante”

La reacción de Tamara Báez a los rumores de reconciliación con L-Gante: “Las cosas pasan por algo”

El repentino viaje de Wanda Nara a México para un proyecto especial: “La felicidad que tengo”

Jimena Barón celebró el cumpleaños de su pareja Matías Palleiro con un gesto de amor: “Siempre tu mejor camino”